Из Пулкова откроются прямые рейсы в Иркутск

В мае 2019 авиакомпания S7 Airlines собирается открыть прямые рейсы из Петербурга в Иркутск. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Рейс вылетит из Пулкова в 12:50 и прибудет в Иркутск в 23:35 по местному времени. Обратный рейс S7 Airlines из Иркутска вылетит в 10:15 по местному времени и приземлится в Петербурге в 11:50.

«Жители Санкт-Петербурга и Северо-Запада России смогут напрямую отправиться на озеро Байкал», — рассказывают в пресс-службе аэропорта.

С 24 декабря из аэропорта Пулково начнут летать прямые рейсы в Алматы.