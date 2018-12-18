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Из Пулкова откроются прямые рейсы в Иркутск

В мае 2019 авиакомпания S7 Airlines собирается открыть прямые рейсы из Петербурга в Иркутск. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. 

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Рейс вылетит из Пулкова в 12:50 и прибудет в Иркутск в 23:35 по местному времени. Обратный рейс S7 Airlines из Иркутска вылетит в 10:15 по местному времени и приземлится в Петербурге в 11:50.

«Жители Санкт-Петербурга и Северо-Запада России смогут напрямую отправиться на озеро Байкал», — рассказывают в пресс-службе аэропорта. 

С 24 декабря из аэропорта Пулково начнут летать прямые рейсы в Алматы. 


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