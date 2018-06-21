В Петербурге запустят новый автобусный маршрут до порта Хельсинки

Петербургская компания «Совавто» запускает регулярный автобусный маршрут в порт Хельсинки, сообщает «Деловой Петербург». С финского причала, в частности, можно будет пересесть на паром «Хельсинки – Тревемюнде».

Рейсы из Петербурга в порт Хельсинки будут подстроены под график отправления паромов Finnlines, а также Viking Line и Silja Line.

Ранее стало известно, что автобусы Lux Express будут ездить до аэропорта Хельсинки, а транспортная компания «Амрон», работающая в России под латвийским брендом Ecolines, получила разрешение от Финляндии на осуществление регулярных автобусных рейсов между Петербургом и аэропортом Лаппеенранты.