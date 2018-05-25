«Аэрофлот» снял ограничения c провоза колясок для детей и пассажиров с инвалидностью в ручной клади

«Аэрофлот» отменил ограничения по нормам бесплатного провоза детских колясок, а также колясок для пассажиров с инвалидностью, пишет ТАСС. Такое требование авиаперевозчику предъявила Московская транспортная прокуратура после проверки компании на соблюдение правил воздушных перевозок пассажиров и багажа.

Так, ограничения провоза ручной клади сняли с детских складных колясок, удерживающих устройств для детей до двух лет, а также с провоза костылей, тростей, ходунков, роллаторов и складных кресел-колясок только для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

На данный момент пассажиры рейсов авиакомпании имеют право взять с собой до десяти килограммов ручной клади (эконом-класс), и до 15 килограмм на рейсы бизнес-класса. Габариты не должны превышать по сумме трех измерений 115 сантиметров.