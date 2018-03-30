РЖД запустит дополнительные «Сапсаны» на время ЧМ-2018

РЖД увеличит число «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом на время проведения ЧМ-2018. Составы, которые в обычное время ездят только по выходным, летом начнут курсировать между двумя столицами ежедневно.

Дополнительные скоростные поезда будут отправляться из Петербурга в 11:00 и 11:10, из Москвы — в 11:30 и 11:40. Шесть поездов также будут ходить сдвоенными составами из 20 вагонов.

ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.