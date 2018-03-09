Уехать из Петербурга в Таллин, Хельсинки и обратно можно за 490 рублей до конца мая

Автобусная компания Lux Express запустила акцию в честь Международного женского дня: билеты на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки можно купить за 490 рублей, в Ригу - за 650. Распродажа действует и на билеты в обратном направлении.

Период покупки билета: 08.03.2018 — 14.03.2018

Период путешествия: 15.03.2018 — 31.05.2018

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