Где и как кататься с гор в Ленобласти
Курорт «Игора» имеет, пожалуй, самые протяженные склоны и самый большой перепад высот в Ленинградской области. К созданному природой добавьте результаты человеческого труда: современные подъемники, мощные машины для ухода за трассами, вечернее освещение, надежную систему безопасности, команду квалифицированных инструкторов, прокат и ски-сервис, — и получите все, что нужно для качественного катания.
Места хватит всем
9 трасс общей протяженностью 3900 метров обслуживают 8 бугельных, кресельных и ленточных подъемников. Их продуманное расположение позволяет комфортно курсировать между склонами и составлять разнообразные маршруты катания на каждый день. Большое количество гостей — не проблема: пропускная способность обеспечивается на уровне до 6000 человек в час.
Система склонов
Три невысоких и не очень длинных склона — «Детский», «Учебный» и «Инструкторский» — отведены для начинающих горнолыжников и сноубордистов, занимающихся под присмотром наставников. Подъемники здесь ленточные, и на них спокойно и безопасно, как на эскалаторе, могут добираться до вершины совсем маленькие дети. Ну, а заодно и делающие первые робкие шаги на горе взрослые.
Для активных лыжников предназначены шесть трасс различной сложности от 530 до 1200 м с перепадом высот от 88 до 116 м. Самая длинная — № 6, которая тянется через весь склон и уходит в небольшой лесок. Отсюда рукой подать до Апарт-отеля, так что если вы живете там, из дома можно выйти в полной экипировке, купить ски-пасс прямо в конечной точке маршрута, запрыгнуть в кресельный подъемник и ехать вверх, наслаждаясь красотой и не забывая делать фотографии.
Трасса № 7 напоминает мини экстрим-парк. Здесь занимаются профи, совершенствуя разнообразные трюки. В этом сезоне на склон добавят снежных фигур для фристайла. Для желающих повысить скилл в области скоростного спуска также готовят трассу слалома. Для полноты картины добавьте сюда отдельный, самый веселый склон, где можно покататься на «ватрушках», и трассу для беговых лыж вдоль живописной лесной опушки.
Снег будет!
Поддерживать трассы в идеальном состоянии помогают специальные снегоуплотняющие машины. Однако теперь не редкость, когда зимой то подолгу вообще нет снега, то все течет, а на деревьях появляются почки. Гостям «Игоры» по этому поводу переживать не стоит. Отличное катание будет обеспечено, благодаря системе искусственного снегообразования. Мощные пушки готовы засыпать трассы снегом по первому нажатию кнопки. Так что курорт будет готов к любым сюрпризам погоды.
Максимум гибкости
Кто-то катается, как заведенный, не отвлекаясь ни на перекусить, ни на поболтать с приятелями, а кто-то подолгу зависает на склоне, отрабатывая технику. У одних плавающий график работы, а другие могут вырваться на гору только в выходные и праздники, то есть в самое пиковое время. Кто-то приехал компанией лихих райдеров, а кто-то с детьми, которым надо то попить, то сами знаете… Чтобы угодить всем, на курорте «Игора» действует гибкая система абонементов. В зависимости от ситуации, вы можете выбрать оптимальный ски-пасс: почасовой или по количеству проходов.
В системе абонементов на подъемник, разработанной для этого сезона, каждый найдет подходящий для индивидуального режима катания:
• абонементы по количеству проходов;
• скидки для студентов в среду и четверг в рабочие дни;
• специальное предложение «Вечер буднего дня»;
• специальное предложение «Утро выходного дня»;
• скидки для гостей, проживающих на курорте.
Обратите внимание на два специальных предложения — «Вечер буднего дня» и «Утро выходного дня». В том и в другом, помимо гарантированно меньшего количества людей на склонах и подъемниках и выгодного тарифа, есть своя прелесть — выбирайте: снять напряжение после утомительного рабочего дня или проснуться пораньше и бодро провести выходной. Дополнительные бонусы — звездное вечернее небо или морозное солнечное утро — это уж как повезет.
Кроме того, есть две привилегированные категории, которым полагаются скидки: это гости, проживающие на курорте, и студенты. Не забывайте студенческие билеты! Скидка для студентов действует по средам и четвергам в рабочие дни.
Приезжайте налегке!
Вам ни к чему везти с собой тяжелое и занимающее много места горнолыжное снаряжение. Более того, задумайтесь, есть ли смысл покупать собственные лыжи, сноуборды, ботинки, которые вам нужны от силы пару месяцев в году, а остальное время пылятся на балконе или в гараже. Пользоваться, а не владеть — вот главный сегодняшний тренд. Все, что необходимо для катания, вы найдете в пункте проката. Здесь можно подобрать экипировку для любого уровня: от начинающих до искушенных райдеров, которым не терпится протестировать новинки от Burton и других популярных марок. Ассортимент ежегодно обновляется, и размеры найдутся любые, в том числе и детские.