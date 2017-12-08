Система склонов

Три невысоких и не очень длинных склона — «Детский», «Учебный» и «Инструкторский» — отведены для начинающих горнолыжников и сноубордистов, занимающихся под присмотром наставников. Подъемники здесь ленточные, и на них спокойно и безопасно, как на эскалаторе, могут добираться до вершины совсем маленькие дети. Ну, а заодно и делающие первые робкие шаги на горе взрослые.

Для активных лыжников предназначены шесть трасс различной сложности от 530 до 1200 м с перепадом высот от 88 до 116 м. Самая длинная — № 6, которая тянется через весь склон и уходит в небольшой лесок. Отсюда рукой подать до Апарт-отеля, так что если вы живете там, из дома можно выйти в полной экипировке, купить ски-пасс прямо в конечной точке маршрута, запрыгнуть в кресельный подъемник и ехать вверх, наслаждаясь красотой и не забывая делать фотографии.

Трасса № 7 напоминает мини экстрим-парк. Здесь занимаются профи, совершенствуя разнообразные трюки. В этом сезоне на склон добавят снежных фигур для фристайла. Для желающих повысить скилл в области скоростного спуска также готовят трассу слалома. Для полноты картины добавьте сюда отдельный, самый веселый склон, где можно покататься на «ватрушках», и трассу для беговых лыж вдоль живописной лесной опушки.