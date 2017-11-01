В Карелии и Ленобласти рядом с водопадами, каньонами и фьордами-шхерами открылись дизайнерские отели

Дизайн-отель «Точка на карте. Приозерск»

В гостинице у устья реки Вуоксы, в 150 км от Петербурга, постояльцы могут выбрать один из 34 апартаментов – двухместный номер площадью 18 кв. м, номер люкс площадью 36 кв. м с собственной кухней или номер для людей с ограниченными возможностями. На территории отеля есть гастрономическое кафе. В меню – стейк из северной форели, нордические голубцы, хвойное крем-брюле с печеньем из лаванды. Отсюда можно добраться до средневековой крепости Корела, Приозерского подворья Валаамского монастыря, церкви Андрея Первозванного. Кроме того, рядом с Приозерском находятся такие туристические центры, как Валаам, остров Коневец и отечественные фьорды - ладожские шхеры.

«Точка на карте. Приозерск», Ленинградская область, г. Приозерск, Заозерная ул., участок 12, тел.

(931) 279-8811, tochkanakarte.ru