В Карелии и Ленобласти рядом с водопадами, каньонами и фьордами-шхерами открылись дизайнерские отели
Новые гостиницы «Точка на карте» находятся в хвойных лесах Приозерска (Ленинградская область) и Рюттю (Сортавальский район, республика Карелия). Лаконичная архитектура отсылает к ландшафту русского севера, а дизайн — к скандинавскому стилю. Здесь можно заняться экотуризмом, провести отпуск с семьей или устроить романтические каникулы — и все это вне зависимости от сезона.
Дизайн-отель «Точка на карте. Приозерск»
В гостинице у устья реки Вуоксы, в 150 км от Петербурга, постояльцы могут выбрать один из 34 апартаментов – двухместный номер площадью 18 кв. м, номер люкс площадью 36 кв. м с собственной кухней или номер для людей с ограниченными возможностями. На территории отеля есть гастрономическое кафе. В меню – стейк из северной форели, нордические голубцы, хвойное крем-брюле с печеньем из лаванды. Отсюда можно добраться до средневековой крепости Корела, Приозерского подворья Валаамского монастыря, церкви Андрея Первозванного. Кроме того, рядом с Приозерском находятся такие туристические центры, как Валаам, остров Коневец и отечественные фьорды - ладожские шхеры.
«Точка на карте. Приозерск», Ленинградская область, г. Приозерск, Заозерная ул., участок 12, тел.
(931) 279-8811, tochkanakarte.ru
Отель «Точка на карте. Сортавала»
Гостиница находится в 17 км от города Сортавала, прямо на берегу озера Пюяралампи, выйти к которому можно из каждого номера. Отдыхая в отеле, стоит отправиться на Валаам, к мраморному каньону Рускеала или к водопаду «Белые мосты». Среди партнеров комплекса — центр «Терра Нордика», чьи специалисты предлагают туры на багги и квадроциклах.
«Точка на карте. Сортавала», Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, район п. Рюттю, тел. (921) 805-0520, tochkanakarte.ru
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