Гуанарока

Озеро Гуанарока, расположенное недалеко от города Сьенфуэгос, — постоянная остановка мигрирующих птиц, в основном розовых фламинго. Лучший способ познакомиться с ними — взять напрокат лодку и пройтись по озеру на веслах. На обратном пути можно прогуляться по ботаническому саду и забраться на смотровую площадку, откуда открывается замечательный вид на озеро и окрестности. Купаться в Гуанароке нельзя — оно мелкое и к тому же является природоохранным объектом. Но этот недостаток нейтрализует близость пляжа Ранчо Луна Бич. Королевского сервиса, характерного для многих других карибских пляжей, от него не ждите. Зато здесь почти нет туристов, а еще рядом находится дельфинарий, где можно не только посмотреть дельфинье шоу, но и искупаться вместе с «людьми моря», как их называют на Кубе.