25 мест, которые вы должны посетить на Кубе
Самые главные и интересные достопримечательности Кубы: где плавать, загорать и гулять, что смотреть, где сделать фото на память.
Баракоа
Открытый еще Колумбом и основанный конкистадором Веласкесом, Баракоа — самый старый и самый сладкий город Кубы. В XIX веке французские плантаторы с Гаити стали выращивать здесь какао, и местечко из кубинской Сибири, куда ссылали революционеров, превратилось в шоколадный рай. Посмотреть, как делают конфеты ручной работы, и, конечно, попробовать их можно в заведении Casa del cacao. А увидеть, как растет какао, — съездив на одну из шоколадных плантаций, расположенных у подножия горы Эль-Юнке («наковальня»). Эта гора действительно напоминает наковальню: вершина у нее плоская. Самый приятный вид на Эль-Юнке открывается со стороны Медовой бухты. Особенно если смотришь на нее с воды, совершая прогулку на лодке и поедая кукуручо — местное лакомство из пальмовых листьев с начинкой из кокоса, меда и сока гуавы.
Камагуэй
Камагуэй — одна из крупных кубинских провинций, а ее центр — один из немногих больших не приморских городов. Начинал он, впрочем, как вполне себе приморский: находился на берегу залива Нуэвитас и назывался Санта-Мария-де-Пуэрто-дель-Принсипе. Это расположение было ему не очень на руку: устав от постоянных атак пиратов, жители решили уйти вглубь острова, переименовав город в Камагуэй (по имени вождя живших здесь аборигенов). Решение оказалось стратегически верным: исторический центр сохранился лучше, чем в любом другом городе Кубы. Помимо архитектурных памятников XVIII, XIX и XX веков, обратите внимание на крупные глиняные сосуды, расставленные по всему городу. Раньше тинахонес предназначались для сбора дождевой воды: засухи в Камагуэе не редкое явление.
Музыка Камагуэя
Помимо огромного исторического центра, внесенного в Список наследия ЮНЕСКО, третий по величине кубинский город славится своими музыкальными традициями. Главная гордость местных меломанов — неоднократный номинант на премию «Грэмми» Омар Соса: прежде чем завоевать мир американского джаза, он жил и работал в своем родном Камагуэе. Еще один знаменитый уроженец этого города пианист Хорхе Луис Пратс (кстати, выпускник Московской консерватории) тоже живет в США, но периодически навещает родной город с концертами. Классическую музыку в Камагуэе можно послушать в старинном театре «Принсипаль», а джаз — в многочисленных клубах, барах и просто на улице.
Лас Террасас
Курортный комплекс Лас Террасас расположен в биосферном заповеднике Сьерра-дель-Росарио — кубинской Мекке экологического туризма. Здесь можно гулять пешком, прокатиться верхом или на велосипеде, наслаждаясь удивительной красотой природы, понаблюдать за уникальными животными. Именно здесь водятся самая маленькая птичка в мире, колибри-пчелка, и крошечная, размером с ноготь, лягушка кубинский свистун. Можно полюбоваться дивным садом орхидей и водопадом Эль-Сальто, искупаться в озере, прогуляться к развалинам старинных кофейных плантаций XVIII века и даже, что вообще-то нонсенс для находящегося под эгидой ЮНЕСКО заповедника, приготовить барбекю. Но не будем забывать: мы же на Острове свободы.
Виньялес
В национальном парке Виньялес в западной части Кубы, в 30 км к северу от города Пинар-дель-Рио, господствуют три цвета. Зеленый — цвет холмов (возраст которых аж 160 миллионов лет!), синий — цвет неба, и коричнево-бурый, с переливами — цвет земли и гнедых лошадей. Долина Виньялес — один из самых известных на Кубе центров верховой езды. Начинающие наездники могут заказать трех-четырехчасовую экскурсию с посещением табачной фабрики и пещер, а опытные — отправиться в более длительный поход с заездом в бывший лагерь беглых рабов и ужином под открытым небом. Как только стемнеет, приготовьтесь смотреть вверх: звезды в Виньялесе исключительно яркие.
Национальный ботанический сад
Национальный ботанический сад Гаваны площадью 600 га, имеющий 20 км пешеходных дорожек, одинаково любим коллекционерами кактусов и орхидей (последних тут более 500 видов) и... гурманами. На территории парка находится семь оригинальных ресторанов, специализирующихся на креольской, вегетарианской, детской и традиционной кубинской кухне. Самый модный ресторан ботанического сада — органический Bamboo — расположен в японском садике, подаренном Гаване правительством Японии в 1989 году.
Гаванский джаз
Чтобы послушать серьезный джаз, а не просто «Гуантанамеру» в блюзовой аранжировке, загляните в гаванский VALDÉS JAZZ club. Он расположен в центре района Vedado по адресу Calle E No. 105. Владелец заведения Лазаро Вальдес, один из основателей жанра тимбы, результата флирта сальсы с фанком, очень разборчив в выборе музыкантов. Как и в вопросах меню: многие блюда и коктейли носят его имя, а чтобы попробовать лучший в Гаване «Космополитен» — Cosmopolitan Valdés Jazz — к «Лазарито» едут со всей Гаваны. Так что столик в VALDÉS JAZZ club лучше заказать заранее.
Тропикана
Чтобы не конкурировать за туристов с бразильским карнавалом, в 1998 году прозорливые кубинцы совершили дерзкую вещь — они перенесли весну, а точнее, знаменующий начало весны Большой гаванский карнавал, с конца февраля на начало августа. Самое интересное событие гаванского карнавала — «Каросас» («праздник колесниц»), когда три летних вечера подряд город бороздят передвижные сценические площадки, пешие ансамбли, ростовые куклы и, конечно, знаменитые Tropicana Girls. Последних, впрочем, можно наблюдать не только во время карнавала, но и круглый год в кабаре «Тропикана». В красочном шоу участвуют две сотни танцовщиков, певцов и музыкантов. Представление, которое длится около двух часов, продолжает публика своими зажигательными танцами.
Кафедральный собор Гаваны
Кафедральный собор Гаваны отличается от большинства собратьев по барочной архитектуре своими несимметричными башнями. Одну из них сделали более узкой, чтобы во время дождей с площади могла свободно уходить вода. Собор носит имя святого Христофора, и примечательно, что прах Христофора Колумба, последние 500 лет путешествующий между Испанией, Кубой и Гаити не меньше, чем сам мореплаватель при жизни, почти весь XIX век покоился именно здесь.
Ла-Реаль-Фуэрса
Когда в 1577 году городские власти Гаваны заложили крепость Ла-Реаль-Фуэрса («замок королевской мощи»), она предназначалась для защиты от нападения пиратов. Сегодня эта старейшая каменная крепость в Новом свете является домом для Морского музея Кубы. Если вы путешествуете с детьми, обязательно загляните на первый этаж. Здесь находится четырехметровая модель легендарной шхуны «Сантисима-Тринидад», на интерактивном сенсорном экране которой в подробностях демонстрируется жизнь на борту корабля XVIII века. К слову, на верхушке одной из башен крепости установлена фигура девушки — La Giraldilla, которая является символом Гаваны и украшает логотип знаменитого кубинского рома Havana Club.
Гуанарока
Озеро Гуанарока, расположенное недалеко от города Сьенфуэгос, — постоянная остановка мигрирующих птиц, в основном розовых фламинго. Лучший способ познакомиться с ними — взять напрокат лодку и пройтись по озеру на веслах. На обратном пути можно прогуляться по ботаническому саду и забраться на смотровую площадку, откуда открывается замечательный вид на озеро и окрестности. Купаться в Гуанароке нельзя — оно мелкое и к тому же является природоохранным объектом. Но этот недостаток нейтрализует близость пляжа Ранчо Луна Бич. Королевского сервиса, характерного для многих других карибских пляжей, от него не ждите. Зато здесь почти нет туристов, а еще рядом находится дельфинарий, где можно не только посмотреть дельфинье шоу, но и искупаться вместе с «людьми моря», как их называют на Кубе.
Улица Барселона
С каталонской столицей у Гаваны давние дружеские отношения — с 1993 года они официально являются городами-побратимами. Неудивительно, что в честь европейской «родственницы» названа одна из самых ухоженных и красочных улиц кубинской столицы. Кстати, многие квартиры здесь, как в самой Барселоне, сдаются. Если решите пожить в настоящем гаванском доме, не удивляйтесь, что вам могут выдать только один ключ — от подъезда. Сами гаванцы двери простодушно не закрывают и очень удивляются, когда осторожные европейцы изъявляют желание это сделать.
Варадеро
Благодаря тому что общая протяженность пляжей Кубы составляет сотни километров, ни один из них никогда не бывает переполнен. На Острове свободы свободно везде, даже на популярных пляжах Варадеро (кстати, признанных одними из самых чистых в мире). Песок в Варадеро мелкий и белый, океан — теплый, но этим достоинства курорта не ограничиваются. Самое интересное здесь — это возможности для активного отдыха: в городе более 20 профессиональных дайвинг-центров, десятки школ кайт- и виндсерфинга. Если первую неделю, так уж и быть, можно полежать на пляже, то вторую стоит непременно посвятить освоению чего-нибудь нового.
Сьенфуэгос
Поэтичное название Сьенфуэгос («сто огней») — вовсе не намек на живописные маяки этого портового города, а фамилия испанского генерала Хосе Сьенфуэгоса Ховейаноса, который в 20-е годы XIX века был губернатором Кубы. Красоты места это, впрочем, не умаляет: Сьенфуэгос — один из самых живописных городов на острове с множеством парков, церквей и зданий в стилях неоклассицизм и модерн. Мощный ураган 1825 года снес Сьенфуэгос почти до основания. Восстановленный всего за несколько лет исторический центр является первым и выдающимся примером архитектурного ансамбля, представляющего новые идеи градостроительства в Латинской Америке XIX столетия. Сердце Сьенфуэгоса — церковь Непорочного зачатия, вокруг которой сконцентрированы все основные достопримечательности: дом основателя города француза Луи Деклуа, здание мэрии, театр Терри, где пел великий Карузо.
Ольгин
В провинцию Ольгин, расположенную в полутора часах лета от Гаваны, едут прежде всего за пляжным отдыхом: на ее территории расположен один из самых красивых пляжей Кубы — Плайя-Эсмеральда («изумрудный берег»), знаменитый коралловый риф Гвардалаваки, самая большая на Кубе бухта Нипе и самое крупное озеро страны Лагуна-дель-Тесоро. О культурных достопримечательностях этого края многие при этом забывают. А зря, по дороге на пляж обязательно заверните в одноименный городок Ольгин, чтобы посмотреть самую большую коллекцию ракушек в мире: она хранится в местном Музее исторических наук «Карлос де ла Торре и Уэрта».
Сантьяго-де-Куба
Сантьяго, или святой апостол Яков, — один из самых любимых в Латинской Америке святых. Почти в каждой стране континента есть город, названный в честь «брата Господня», а кубинцы так вообще посвятили Якову свой второй по величине город — Сантьяго. Любители пабкроула ценят Сантьяго-де-Куба за местный ром, фотографы — за панорамные виды, особенно за те, что открываются из окон замка Сан-Педро-де-ла-Рока-дель-Моро и с Падре Пико — единственной на Кубе ступенчатой улицы. А ценители активного отдыха — за расположенные рядом с городом парки Баканао, где можно заняться дайвингом, и хребет Сьерра-Маэстра, где находится самая высокая точка Кубы — пик Туркино.
Сьерра-Маэстра
Национальный парк Сьерра-Маэстра расположен на одноименном горном хребте, протянувшемся на 240 км вдоль южного побережья Карибского моря. Его главная достопримечательность — самый высокий на Кубе пик Туркино, с высоты которого (1974 м) можно как на ладони увидеть всю восточную часть Кубы. Помимо гор, водопадов и бурной тропической растительности, Сьерра-Маэстра знаменит своими животными обитателями. Многие из них, например птицы токороро и сунсун, являются эндемиками. Прогулку по Сьерра-Маэстра стоит совместить с посещением соседнего пляжа Мареа-дель-Портильо, где можно позагорать и заняться дайвингом. Вход на него свободный, а вот для посещения парка (если вы путешествуете без экскурсионной группы) придется получать пропуск в Центре охраны окружающей среды в Гаване.
Олдмобили
Советский, американский и прочий классический автопром составляет добрую половину машин на улицах Кубы. Многие винтажные автомобили используются как такси. Старыми, впрочем, назвать их язык не поворачивается: они отполированы, ухожены и сияют всеми цветами радуги, как новые. Кубинцы очень любят яркие цвета, а олдскульным москвичам, мерседесам и плимутам они очень идут.
Тринидад
Золотой век Тринидада — одного из семи первых кубинских городов, основанных испанцами, — пришелся на период сахарного бума XVIII века. Когда к середине XIX века центрами выращивания сахарного тростника и торговли сахаром стали Гавана и Сьенфуэгос, Тринидад утратил свое влияние. Но именно благодаря упадку и почти вековой изоляции от остальной части страны колониальная архитектура и мощенные брусчаткой улицы города отлично сохранились. Чего не скажешь о сахарных заводах — от них остались лишь развалины, увидеть которые можно, отправившись в восточную часть города. Из Тринидада удобно совершать экспедиции к архипелагу Хардинес-дель-Рей.
Королевские Сады
Заповедный архипелаг Хардинес-дель-Рей («королевские сады») — ожерелье из островов, расположенных вдоль одного из красивейших в мире коралловых рифов, — называют «воротами в рай». Это не только песчаные пляжи и кристально чистое море, но и покрытые зеленью берега, глубокие лагуны, пальмовые и мангровые рощи. И конечно же, Королевские Сады считаются одним из лучших на Карибах мест для дайвинга: подводный мир здесь нетронут и разнообразен, а видимость под водой составляет 35–40 метров. Не любите нырять — займитесь рыбалкой. Если повезет, вашими трофеями может стать барракуда или даже тарпон: вес этой гигантской селедки достигает 80 кг.
Кайо Санта-Мария
Кайо Санта-Мария — один из самых красивых островов в архипелаге Королевские Сады. И самый юный кубинский курорт: он был открыт всего 17 лет назад, поэтому отели здесь сплошь новые, а отдыхает в них в основном молодежь. Если не хотите останавливаться в гостинице, можно совершить однодневный визит на Санта-Марию. Поездка по 48-километровой дамбе, соединяющей остров с континентом, сама по себе — увлекательный опыт. Им, впрочем, не стоит ограничиваться. Кроме спокойного пляжного отдыха, на острове можно заняться виндсерфингом, кайтингом, дайвингом или взять в аренду яхту и совершить прогулку по всему архипелагу, опекаемому ЮНЕСКО как важнейший биосферный заповедник.
Танцы Санта-Клары
Как и во всех странах с испанскими культурными корнями, на Кубе веселье с музыкой и танцами может настигнуть вас в любом городе и на любой улице. Есть, впрочем, места, где праздник не утихает практически никогда. В Санта-Кларе, например, это площадь перед местным университетом. Помимо уличных танцоров, в этом городе стоит обратить внимание на колониальную архитектуру (одно только здание центрального банка Санта-Клары чего стоит). Из других достопримечательностей провинции Вилья-Клара не пропустите красивейший кубинский храм Святого Иоанна Крестителя, старинную табачную фабрику и парк «Леонсио Видаль», прогуливаясь по которому обратите внимание на уникальные фонари, сделанные в 20-е годы прошлого века.
Пасео-дель-Прадо
На гаванском «Арбате» Пасео-дель-Прадо всегда прохладно и интересно — спасибо раскидистым лавровым деревьям и общительным уличным художникам. Чтобы произвести впечатление знатока, признайтесь в любви к творчеству Рене Портокарреро и Эдуардо Абелы: эти патриархи кубинской живописи в свое время сформировали ее как самостоятельное направление. Было это, кстати, относительно недавно, в конце XIX — середине XX века. Если хотите взглянуть на самое молодое искусство Гаваны, отправляйтесь в квартал граффити Кальехон-де-Хамель. Лучше всего идти туда в выходные: по воскресеньям в полдень здесь, среди татуированных снизу доверху домов, выступают такие же яркие уличные танцоры румбы.
Рестораны Гаваны
Отдыхать в Гаване и не попробовать местные морепродукты можно, лишь если нарочно задаться такой целью. На дарах моря специализируются большинство местных ресторанов. За самыми вкусными и правильно приготовленными стоит идти в частные семейные заведения-паладары, которые очень популярны на Кубе. Паладар — это всегда домашняя атмосфера, интерьер «с историей», учтивый персонал и хлебосольные порции. В старинном Iván Chef Justo стоит заказать рыбный крем-суп в тарелке из хлеба, в Vistamar — рыбу-меч с соусом песто, а в San Cristobal — жареного лобстера.
Музей Хемингуэя
Приезжая на Кубу в 30-е годы, Хемингуэй всегда останавливался в гаванском отеле Ambos Mundos. В усадьбу «Финка Вихия» в гаванском квартале Сан-Франсиско-де-Паула писатель переехал только ради своей третьей жены Марты Геллхорн, которой надоело скитаться по гостиницам. Но, похоже, удачное расположение дома на холме с видом на море, и на него повлияло благотворно: именно здесь были созданы его «За рекой, в тени деревьев», «Острова в океане», «Праздник, который всегда с тобой» и, конечно же, «Старик и море». Жаль, что внутрь дома туристов не пускают, разрешают лишь изучать интерьер через открытые окна. Покидая Кубу, Хемингуэй не взял с собой почти ничего, так что в доме сохранилась масса оригинальных вещей писателя: коллекция оружия и значков, фотографии детей, пишущая машинка и даже ботинки 48 размера, которые он всегда снимал перед началом работы: сочинял папаша Хэм исключительно стоя и босиком.
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