Северная Корея открывает первое турагентство в России

КНДР открывает турагентство в России, первое в своем роде. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что перспективы развития вырисовываются хорошие. Мы, в свою очередь, поддержим данную компанию информационно», — заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов на пресс-конференции, посвященной выходу компании NKorean на российский рынок.

Компания NKorean основана в этом году. Ее деятельность в области туризма одобрило правительство КНДР, оно также гарантирует полную безопасность для туристов на территории страны. Деятельность компании организована при поддержке посольства Северной Кореи в России. «КНДР является одной из самых безопасных стран мира, всесторонне гарантирует безопасность туристов, которые соблюдают закон и порядок страны», — заявил советник посольства Ким Сен Хун. Он добавил, что мир и безопасность на Корейском полуострове гарантируют в том числе и ядерный потенциал страны.

Северокорейский дипломат также сообщил, что власти КНДР планируют активно налаживать туристические связи с Россией. Так, россиянам упростят процедуру выдачи виз, а сроки ее ожидания сократятся с двух-трех недель до трех-пяти дней.