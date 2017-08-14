Покупки из Duty Free войдут в вес ручной клади на рейсах лоукостеров

Низкобюджетные авиакомпании будут засчитывать покупки пассажиров из магазинов беспошлинной торговли Duty Free в вес ручной клади. Об этом в понедельник, 14 августа, предупредили «Российскую газету» в Минтрансе.

Нововведение затронет пассажиров с невозвратными билетами на самолеты лоукостеров.

«Если вы покупаете что-то тяжелое в чистой зоне аэропорта, то тогда летайте традиционными перевозчиками, и платить дополнительно за покупки не придется», — заявила изданию директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Светлана Петрова.

По ее словам, пассажиру с большим пакетом из Duty Free придется платить за перевес, если он не «уместится» в норму веса ручной клади.

«Мы понимаем, что на самом деле это здравая логика. Вместе с тем, думаю, что аэропорты и авиакомпании сами в рамках коммерческих соглашений урегулируют вопрос бесплатного проноса покупок, сделанных в стерильной зоне», — заявила Светлана Петрова.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах. Он вступает в силу в конце августа. Документ, в частности, позволяет авиакомпаниям самим определять, предусматривать ли бесплатный багаж для пассажиров с невозвратными билетами.

По материалам «ДП».