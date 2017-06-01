Для россиян придумали пятидневные туры в Северную Корее по системе «все включено»

Россияне с 1 июля смогут на пять дней отправиться в туристический экскурсионный тур в Северную Корею по системе «все включено».

Вояжи в КНДР будут осуществляться на пароме Man Gyong Bong, который раз в неделю отплывает из Владивостока в северокорейский Раждин. Также в стоимость тура, которая составит 27 тысяч рублей, включены трансферы внутри страны, питание, размещение в отеле и обширная экскурсионная программа. Согласно расписанию, Man Gyong Bong будет выходить из Владивостока каждую пятницу, а из Раджина — каждую среду.

Транспортное сообщение между Россией и КНДР открылось 17 мая. Раджин — незамерзающий порт, который имеет статус особой экономической зоны с правом свободного ведения бизнеса.

Отметим, что до этого массового туризма из России в одну из самых диктатур мира не было, а въезд в КНДР был строго по индивидуальным разрешениям, а внутри страны пребывание иностранцев строго регулировалось северо-корейскими спецслужбами.