Simple Express продает билеты в Европу за три евро

«Дочка» компании Lux Express Simple Express объявила распродажу на поездки в Европу. Автобусные билеты на международные маршруты можно купить по цене три евро или 199 рублей.

Акция распространяется на первые пять билетов на рейс, приобретенных через сайт Simple Express. Кроме того, такое же предложение действует и на маршруты по Эстонии – первые пять билетов на междугородние рейсы продают за один евро.

Отметим, что автобусы Simple Express оснащены беспроводным интернетом, розетками, кондиционером и постоянно работающим туалетом.