В сети появилась карта с маршрутами путешественников и героев
В сети появилась карта с маршрутами путешественников и героев, описанных в романах американских писателей.
Так, можно повторить путь Джека Керуака по США и Мексике — как в его биографическом романе «В дороге». Или пройти дорогой Марка Твена по Дальнему Западу из «Закаленных».
На карте также отмечен маршрут Кена Кизи: писатель восемь лет путешествовал по Америке на автобусе, а вокруг него сформировалась коммуна «Веселые проказники», которая спровоцировала психоделическую революцию.
Всего на сайте Тripsecrets можно найти 12 маршрутов: из романов «Путешествие с Чарли в поисках Америки» Джона Стейнбека, «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта Пирсига и других книг.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.