В сети появилась карта с маршрутами путешественников и героев

На карте также отмечен маршрут Кена Кизи: писатель восемь лет путешествовал по Америке на автобусе, а вокруг него сформировалась коммуна «Веселые проказники», которая спровоцировала психоделическую революцию.

Всего на сайте Тripsecrets можно найти 12 маршрутов: из романов «Путешествие с Чарли в поисках Америки» Джона Стейнбека, «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта Пирсига и других книг.