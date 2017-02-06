В сети появилась карта с маршрутами путешественников и героев

В сети появилась карта с маршрутами путешественников и героев, описанных в романах американских писателей.

Так, можно повторить путь Джека Керуака по США и Мексике — как в его биографическом романе «В дороге». Или пройти дорогой Марка Твена по Дальнему Западу из «Закаленных».

На карте также отмечен маршрут Кена Кизи: писатель восемь лет путешествовал по Америке на автобусе, а вокруг него сформировалась коммуна «Веселые проказники», которая спровоцировала психоделическую революцию.

Всего на сайте Тripsecrets можно найти 12 маршрутов: из романов «Путешествие с Чарли в поисках Америки» Джона Стейнбека, «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта Пирсига и других книг.

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