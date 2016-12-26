Объявлены лучшие фото из путешествий за 2016 год

Организаторы международного конкурса Travel Photographer of the Year назвали имена лучших фотографий из путешествий за 2016 год. В объектив призеров попали: Байкал на рассвете, индийские паломники в оранжевых одеждах, туманная ферма по выращиванию крабов в Китае, похожее на фейерверк извержение вулкана в Индонезии и другие завораживающие виды.

  • Победитель конкурса Travel Photographer of the Year 2016. Рыбак на озере Босумтви, Ашанти, Гана
    Фото: Joel Santos

  • Первое место: жерло вулкана Эрта Але. Данакиль, Эфиопия
    Фото: Joel Santos

  • Лиса в одном из парков Нью-Джерси. Победитель в номинации "Фотограф от 15 до 18 лет"
    Фото: Courtney Moore

  • Ферма по выращиванию крабов в Китае
    Фото: Marsel van Oosten

  • Извержение вулкана Бату Тара (Комба-Айленд, Индонезия)
    Фото: Martin Siering

  • Рассвет на озере Байкал
    Фото: Сергей Пестерев

  • Снегопад в Нью-Йорке. Победитель в номинации «Города: архитектура и пространства».
    Фото: Michele Palazzo

  • Паломники в городе Харидвар (Индия).
    Фото: Sue O'Connell

  • Кубинский пекарь
    Фото: Jeremy Woodhouse

  • Победитель в номинации «Светотень». Монахи обходят гору в округе Байю, Ганзи, провинция Сычуань, Китай
    Фото: Biran Zhao

  • Второе место в номинации «Портфолио с путешествиями и приключениями». Караваны на закате во время паломничества в Эль-Росио, Андалузия, Испания
    Фото: Timothy Allen

  • Специальный приз «Города: архитектура и пространства». Мост через пролив в Шэньчжэне, Китай
    Фото: Zhiwen Huang

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