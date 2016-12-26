Организаторы международного конкурса Travel Photographer of the Year назвали имена лучших фотографий из путешествий за 2016 год. В объектив призеров попали: Байкал на рассвете, индийские паломники в оранжевых одеждах, туманная ферма по выращиванию крабов в Китае, похожее на фейерверк извержение вулкана в Индонезии и другие завораживающие виды.
Объявлены лучшие фото из путешествий за 2016 год
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Победитель конкурса Travel Photographer of the Year 2016. Рыбак на озере Босумтви, Ашанти, Гана
Фото: Joel Santos
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Первое место: жерло вулкана Эрта Але. Данакиль, Эфиопия
Фото: Joel Santos
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Лиса в одном из парков Нью-Джерси. Победитель в номинации "Фотограф от 15 до 18 лет"
Фото: Courtney Moore
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Ферма по выращиванию крабов в Китае
Фото: Marsel van Oosten
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Извержение вулкана Бату Тара (Комба-Айленд, Индонезия)
Фото: Martin Siering
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Рассвет на озере Байкал
Фото: Сергей Пестерев
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Снегопад в Нью-Йорке. Победитель в номинации «Города: архитектура и пространства».
Фото: Michele Palazzo
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Паломники в городе Харидвар (Индия).
Фото: Sue O'Connell
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Кубинский пекарь
Фото: Jeremy Woodhouse
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Победитель в номинации «Светотень». Монахи обходят гору в округе Байю, Ганзи, провинция Сычуань, Китай
Фото: Biran Zhao
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Второе место в номинации «Портфолио с путешествиями и приключениями». Караваны на закате во время паломничества в Эль-Росио, Андалузия, Испания
Фото: Timothy Allen
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Специальный приз «Города: архитектура и пространства». Мост через пролив в Шэньчжэне, Китай
Фото: Zhiwen Huang
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