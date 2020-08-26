Все круизы на пароме Princess Anastasia отменены до конца года

Паромная компания отменила все рейсы паромов, которые должны были состоятся в период с 21 марта по 28 декабря 2020 года. Пассажиры, ранее купившие туры, смогут перенести круизы на 2021 год с сохранением оплаченного набора услуг без осуществления дополнительных оплат (предварительное расписание можно посмотреть здесь) или вернуть деньги за билеты.

«Решение об отмене отправлений парома в 2020 году было принято в связи с наличием мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и странах ЕС, которые временно ограничивают въезд иностранных граждан в туристических целях, а также с отсутствием ясности по нормализации эпидемиологической обстановки и по открытию границ со странами ЕС», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в 2019 году компания-перевозчик St. Peter Line, владеющая круизными паромами Princess Anastasia, начала продавать сидячие места на своих маршрутах Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин. Добраться в один из городов теперь можно по цене аналогичного автобусного рейса. В 2020 году сезон круизов должен был начаться 21 марта, однако старт перенесли из-за пандемии коронавируса.