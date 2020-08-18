Одни из крупнейших круизных операторов Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines готовы начать круизы по Балтике из Петербурга в следующем году. Об этом рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
СМИ: Крупнейшие круизные операторы Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines могут начать круизы из Петербурга в 2021 году
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Фото: royalcaribbean
«Сейчас от них есть заявки на стандартные судозаходы на следующий год. Мы их подтвердили. Дальше они формируют своё расписание, решают, где им лучше и интереснее сажать пассажиров, потом делают коммерческие пакеты для своих клиентов», — поделился он с изданием.
При этом если компаниям потребуется дополнительное время нахождения судов, власти Петербурга не откажут, поскольку это повышает средний чек и загружают инфраструктуру. Как отметил Корнеев, круизные пассажиры являются платежеспособными туристами.
По данным телеграм-канала «Как проехать в Петербурге», Royal Caribbean может официально объявить о старте продаж круизов уже на этой неделе. Предположительно, будет две программы — на четыре ночи с заходами в Копенгаген, Стокгольм и Хельсинки, а также на 12 дней с заходами в Таллин, Копенгаген, Орхус, Скаген, Осло, Кристиансанн, Ставангер, Амстердам (или Эймейден).
По мнению Сергея Корнеева, подобные круизы будут интересны не только россиянам, но и иностранцам. Например, можно разрешить паромным и круизным туристам, которые сейчас имеют право находиться в Петербурге 72 часа без визы, прибывать для посадки на круиз иными видами транспорта. Еще один вариант — разрешить совершать круизы туристам, которые прибудут в город по электронным визам.
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