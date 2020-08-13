Личный опыт: Как и зачем путешествовать в автодоме?

Как понять, подходит ли мне такой вид путешествий?

Если вы не можете представить себе 2-3 дня (минимум) без душа, не можете неделями питаться макаронами, крупами и тушенкой, ни разу не спали в палатке – возможно, путешествия на автодоме не для вас. «Вэнлайфер – это человек с низкой планкой комфорта и готовый к приключениям», — считают Люба с Пашей. «Если кто-то привык спать в +5 градусов в палатке, завернувшись в спальник, от автопутешествий он точно кайфанет. Мы не бывшие палаточники, но тоже втянулись. Очень крутое чувство: ты стоишь в +2 на улице, обливаешься горячей водой, идет пар, а вокруг – горы. Это одно из самых крутых воспоминаний из путешествий», — рассказывает Люба. «Ага, а я поливаю голую женщину, она смотрит на горы, а я на нее – мне еще лучше», — соглашается Паша.

«Когда человек садится в самолет, через два часа выходит в другой точке земли, где две недели будет выпивать и жариться на пляже – это не путешествие. Мы так тоже ездили, это было довольно скучно – мы и блог не снимали, потому что так ездят все. Это предсказуемо и слишком просто. Путешествие для нас – это преодоление пути. Как говорится – что для обычного человека горе, то для блогера – контент», — делятся ребята. Уже несколько лет они снимают путешествия и выкладывают на своем YouTube-канале.

«Мы видим страну не только с той стороны, с которой ее показывают туристам, а весь колорит, хорошие и плохие стороны. За те же деньги мы посещаем намного более интересные места, успеваем посмотреть больше, чем обычный турист».

Как обеспечить безопасность

Главное, как говорят ребята, не расслабляться и следить за вещами. Важно правильно выбирать места для стоянок: либо останавливаться в специально предназначенных местах для кемперов, либо выбирать достаточно людные локации. Не стоит вставать просто на трассе – профессиональные воры как раз ищут таких туристов.

Паша посоветовал установить в машину сейф, дополнительные замки на двери и паровозный пневмосигнал: «Поймешь, что тебя взламывают – нажмешь кнопку, и у всех вокруг лопаются перепонки, весь поселок или город на уши встает». В общем, «слабоумие и отвага» — плохой девиз для вэйнлайферов, нужно быть аккуратным и бдительным.