Путешествия в автодоме в пандемию коронавируса стали особенно актуальны: контакты с другими людьми в них минимальны, а привязки к заполненным отелям русского юга и подорожавшим из-за спроса билетам на самолеты и поезда нет. «Собака.ru» разбиралась вместе с вэнлайферами Пашей и Любой Гапон, какие есть плюсы и минусы у дома на колесах и что стоит учесть новичкам.
Личный опыт: Как и зачем путешествовать в автодоме?
Отпуск в машине
Один из вариантов путешествий, который поможет не рисковать здоровьем – автодом. Многие относятся к ним с предубеждением: некомфортно, неизвестно, дорого, «да и вообще это для хиппи, а у меня жена и ребенок». На самом деле отпуск в машине (особенно, сейчас) не самое плохое решение. Есть три варианта: построить автодом самому (для умельцев и романтиков), взять его в аренду (для прагматиков), купить готовый (для обеспеченных).
У такого отпуска есть несколько преимуществ: во-первых, это позволит контактировать с меньшим количеством людей и тем самым не рисковать здоровьем, во-вторых, можно остановиться и жить в нетуристическом красивом месте, в-третьих, это может оказаться дешевле, если путешествовать всей семьей. Нет графика, нет зависимости от кого-либо или чего-либо – вы не привязаны к туристической группе, гиду, гостинице. Можно ехать куда хочется в удобное для себя время. Так можно съездить и недалеко – даже отдых в Ленобласти станет маленьким приключением. А еще, путешествуя на машине, вы станете частью веселого сообщества – вэнлайферов, то есть людей, которые живут в авто. Например, Люба и Паша Гапон путешествуют так уже больше пяти лет. Впервые они поехали в автодоме в Абхазию, взяв с собой только надувной матрас. «Это был, конечно, треш, но и наше самое прикольное путешествие», — рассказывают ребята.
Я не романтик, аренда – мой вариант?
Автодом можно арендовать – и это, пожалуй, самый простой способ. Не нужно переживать о машине, ведь она застрахована: попользовался-вернул-забыл. Это самый оптимальный способ, если вы еще не уверены, что хотите связать жизнь с автопутешествиями. Дальше начинаются минусы. Самый главный – это довольно дорого. Аренда в сутки будет стоить около 10 тысяч, а ведь машину надо еще заправлять. В итоге такое путешествие, скорее всего, выйдет дороже, чем обычная путевка.
Отправляться далеко тоже страшно – машина незнакомая, а вдруг что-то сломается? Дизайн и планировка универсальные: вы не можете добавить что-то нужное или убрать то, чем не пользуетесь. Все автодома в аренду достаточно габаритные, значит, придется переплачивать за платные дороги, да и с парковкой могут возникнуть проблемы. К тому же исчезает один из самых приятных плюсов автопутешествий – независимость, ведь машина берется в аренду на определенный срок.
Вариант для тех, у кого есть деньги, но нет времени мастерить самому — купить готовый автодом. Он будет без крутой истории и души, зато исправно работать и даст свободу действий, в отличие от арендованного. Самый главный минус — это дорого. «Но это отличный вариант для тех, кто рукожоп», — лаконично резюмирует Паша.
Денег нет, но я держусь
Автодом можно построить самостоятельно, как и сделали Люба и Паша. Если купить машину с пробегом, это позволит поначалу сэкономить. Приключение начнется еще до того, как вы решите куда-то отправиться. Ребята переоборудовали под путешествия Volkswagen T4. У них туда поместилась кровать, раковина и тумбочка. Под спальным местом – два больших ящика, в которых хранятся вещи и летняя кухня. Сейчас ребята решают проблему с душем, устанавливают сейф и холодильник.
«Важно, чтобы дом на колесах был не очень приметным. Это вопрос безопасности. Кемперов постоянно пытаются ограбить, потому что все понимают, что у туристов с собой есть деньги и техника. Например, в России и Грузии, где вэнлайф не очень развит, схемы хищения примитивные – разбивают окно и чистят машину. В Европе все уже отточено намного лучше: через печку запускают паралитический газ, вскрывают машину, забирают все дорогие вещи, но оставляют телефон и банковскую карточку. Когда уходят, бережно приоткрывают окно, чтобы не было вреда для здоровья. А если машина незаметная, припарковалась между двух «солярисов» и слилась с ними – это отлично, никто не подумает, что внутри сидишь ты со своим коптером, ноутбуком, тремя камерами и наличкой», — объясняет Паша. В небольшую машину не поставишь душ, там нельзя постоять в полный рост, зато на ней можно много где проехать, она безопаснее на серпантине и имеет меньший расход топлива.
Как понять, подходит ли мне такой вид путешествий?
Если вы не можете представить себе 2-3 дня (минимум) без душа, не можете неделями питаться макаронами, крупами и тушенкой, ни разу не спали в палатке – возможно, путешествия на автодоме не для вас. «Вэнлайфер – это человек с низкой планкой комфорта и готовый к приключениям», — считают Люба с Пашей. «Если кто-то привык спать в +5 градусов в палатке, завернувшись в спальник, от автопутешествий он точно кайфанет. Мы не бывшие палаточники, но тоже втянулись. Очень крутое чувство: ты стоишь в +2 на улице, обливаешься горячей водой, идет пар, а вокруг – горы. Это одно из самых крутых воспоминаний из путешествий», — рассказывает Люба. «Ага, а я поливаю голую женщину, она смотрит на горы, а я на нее – мне еще лучше», — соглашается Паша.
«Когда человек садится в самолет, через два часа выходит в другой точке земли, где две недели будет выпивать и жариться на пляже – это не путешествие. Мы так тоже ездили, это было довольно скучно – мы и блог не снимали, потому что так ездят все. Это предсказуемо и слишком просто. Путешествие для нас – это преодоление пути. Как говорится – что для обычного человека горе, то для блогера – контент», — делятся ребята. Уже несколько лет они снимают путешествия и выкладывают на своем YouTube-канале.
«Мы видим страну не только с той стороны, с которой ее показывают туристам, а весь колорит, хорошие и плохие стороны. За те же деньги мы посещаем намного более интересные места, успеваем посмотреть больше, чем обычный турист».
Как обеспечить безопасность
Главное, как говорят ребята, не расслабляться и следить за вещами. Важно правильно выбирать места для стоянок: либо останавливаться в специально предназначенных местах для кемперов, либо выбирать достаточно людные локации. Не стоит вставать просто на трассе – профессиональные воры как раз ищут таких туристов.
Паша посоветовал установить в машину сейф, дополнительные замки на двери и паровозный пневмосигнал: «Поймешь, что тебя взламывают – нажмешь кнопку, и у всех вокруг лопаются перепонки, весь поселок или город на уши встает». В общем, «слабоумие и отвага» — плохой девиз для вэйнлайферов, нужно быть аккуратным и бдительным.
Советы новичкам
Паша и Любой собрали основные рекомендации для тех, кто только начинает путешествовать на машине и собирается делать ее своими руками:
- После заготовки фургона не начинайте строить мебель сразу – закиньте матрас туда и просто съездите на озеро на пару дней. Поймете, что и где вам нужно, готовы ли вы к дальним путешествиям и насколько крепки ваши отношения – 24 часа в сутки вместе даются не всем. Может быть, ваш вариант – это все-таки самолет и бассейн на территории отеля.
- Будьте готовы к тому, что, покупая старую машину, вы на самом деле не экономите. Перед каждым путешествием в нее придется вливать деньги и время, чтобы не подвела. Зато у вас авто с душой и историей. В крайнем случае, если вы все сделали в ней сами, вы будете знать, как это починить.
- Деньги лучше разделять по трем карточкам и двум трусам. Спрячьте резервные 20 тысяч где-нибудь в машине так, чтобы точно не нашли – чтобы на всякий случай были деньги на топливо и обратную дорогу. Карточек лучше взять несколько потому, что вот у нас с ними были проблемы в путешествиях. Мы ездили с одной, и ее сожрал банкомат. В следующей поездке она размагнитилась. Чтобы это не стало критичным, нужно предусмотреть варианты
- Не стоит думать, что любое путешествие – это так весело, здорово и классно, как в блогах вэнлайферов. Все сложности остаются за кадром. Например, проблемами могут стать очень бытовые вещи – где набрать чистой воды и куда слить туалет. Иногда целый день может уйти на поиск воды. Не все готовы к таким проблемам.
- А если вы еще не передумали строить автодом самостоятельно и ехать на нем в путешествие – главное, не стройте все сразу. Путь к успеху круче, чем сам успех. Растяните удовольствие.
Текст: Ксения Мишина
Фото: Люба и Паша Гапон
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