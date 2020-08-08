Посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер объяснил, что в России уровень заболеваемости коронавирусом гораздо выше, чем в европейских странах, поэтому открывать границы для россиян пока не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс».
Посол ЕС в РФ рассказал, почему для россиян до сих пор не открыли границы Евросоюза
-
Фото: Shutterstock
Он напомнил, что уровень заболеваемости рассчитывается за последние 14 дней на 100 тыс. населения. Как рассказал Эдерер в интервью изданию, на данный момент уровень заболеваемости в странах, которым разрешено открыть внешние границы, и в странах ЕС находится на 16. При этом в России уровень значительно выше, уточнил посол.
Посол также добавил, что на решение открытия границ влияют такие факторы, как тенденция к стабилизации или снижению числа заражений в стране и принятые для сдерживания коронавируса меры. Кроме того, страны-члены ЕС могут самостоятельно принимать решение об открытии или же закрытии границ для других государств— вне зависимости от того, входят они в разрешенный перечень или нет. Однако Эдерер уточнил, что «странам-членам не следует в одностороннем порядке делать исключения для каких-либо государств без согласования со всеми остальными членами ЕС».
Напомним, Совет Евросоюза убрал Марокко из списка иностранных государств, для которых разрешено открыть внешние границы. Теперь в этот перечень входят 10 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия и Уругвай.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.