Посол ЕС в РФ рассказал, почему для россиян до сих пор не открыли границы Евросоюза

Посол также добавил, что на решение открытия границ влияют такие факторы, как тенденция к стабилизации или снижению числа заражений в стране и принятые для сдерживания коронавируса меры. Кроме того, страны-члены ЕС могут самостоятельно принимать решение об открытии или же закрытии границ для других государств— вне зависимости от того, входят они в разрешенный перечень или нет. Однако Эдерер уточнил, что «странам-членам не следует в одностороннем порядке делать исключения для каких-либо государств без согласования со всеми остальными членами ЕС».