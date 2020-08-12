6 диких (и не очень!) турпоходов в августе и сентябре по Ленобласти

Маршрут: Петербург — Приозерск — остров на Ладоге — Петербург

Дата: 21-24 августа

Описание: Собираемся на завтрак в «Футуре», а затем мчим на большом автобусе под классный плейлист до Приозерска. Там в марине запрыгиваем в катер Midgard немецкой береговой охраны, капитан которого художник Тигран Малхасян. А дальше палаточный город на острове Кугрисаари (филиале Исландии), мхи, лишайники и суккуленты, скалы и блеск Ладожского озера, гастрономические открытия на костре, отважные ныряния с корабля, бадминтон, романсы у костра.

Стоимость: 20 000 р. (не входят палатки и выпивка)

Варвара Щербакова, соосновательница проекта Plants for Friends:

«С моим женихом и основателем бистро «Футура» Ильей Литвяком мы придумали ТурФутур — гедонистические туры на острова в Ладожском озере. Хотим доказать, что туризм — это не только гречка с тушенкой, и готовим на открытом огне камамбер с грушами и фундуком, цветную капусту в духе Франсиса Малльманна, персики в соленой карамели с рикоттой и прочие нетипичные для похода блюда. И все это при свечах — за столом, сервированным фарфором и хрусталем»