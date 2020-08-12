Где переночевать в прозрачном куполе? Как попасть на круиз по Финскому? И почему драники вместо шашлыка на природе — это круто? Мы спросили у знатоков диких лесов и бурных вод Ленинградской области, куда отправиться подальше от интернета — в сторону первозданного. И выбрали 6 лучших, по нашему мнению, турпоходов, организаторы которых чествовали локальный туризм задолго до закрытия границ!
6 диких (и не очень!) турпоходов в августе и сентябре по Ленобласти
«ТурФутур»
Маршрут: Петербург — Приозерск — остров на Ладоге — Петербург
Дата: 21-24 августа
Описание: Собираемся на завтрак в «Футуре», а затем мчим на большом автобусе под классный плейлист до Приозерска. Там в марине запрыгиваем в катер Midgard немецкой береговой охраны, капитан которого художник Тигран Малхасян. А дальше палаточный город на острове Кугрисаари (филиале Исландии), мхи, лишайники и суккуленты, скалы и блеск Ладожского озера, гастрономические открытия на костре, отважные ныряния с корабля, бадминтон, романсы у костра.
Стоимость: 20 000 р. (не входят палатки и выпивка)
Варвара Щербакова, соосновательница проекта Plants for Friends:
«С моим женихом и основателем бистро «Футура» Ильей Литвяком мы придумали ТурФутур — гедонистические туры на острова в Ладожском озере. Хотим доказать, что туризм — это не только гречка с тушенкой, и готовим на открытом огне камамбер с грушами и фундуком, цветную капусту в духе Франсиса Малльманна, персики в соленой карамели с рикоттой и прочие нетипичные для похода блюда. И все это при свечах — за столом, сервированным фарфором и хрусталем»
«Циферпоход»
Маршрут: Петербург – Приозерск – Петербург
Дата: 14-16 августа
Описание: Августовские выходные на берегу Ладоги! Будем купаться, играть, заниматься йогой, петь любимые песни, фотографироваться, смотреть кино и топить баню. Раствориться в карельской природе помогут прозрачные купола палаток, звездное небо, живая музыка, костер — все это в компании самых лучших и открытых людей.
Цена: от 3500 до 5200 (без дороги)
Наташа Олина, идеолог креативного пространства «Цифербург»:
«Мы, цифербуржцы, хотим предоставить единомышленникам все радости нахождения на природе и сделать это максимально комфортно и безопасно. Сохранили атрибутику похода: нужно пару часов ехать на электричке (или автомобиле) с рюкзаком, полчаса пробираться по лесу до кемпинга Ladoga.Land, а потом жить в палатках. Правда они к приезду гостей уже будут готовы, а вопросы удобств, развлечений и еды — решены».
«Сила ветра»
Маршрут: Петербург - Кронштадт – Петербург
Даты: 22-23 августа
Описание: В 9 утра собираемся на нашей базе, грузим провиант, палатки и посуду в яхты и отправляемся. Путь до Кронштадта займет около 5 часов. Пришвартуемся к главному острову, чтобы осмотреть крепость, а затем сделаем небольшой переход до места стоянки — форт Милютин, где разобьем лагерь. Приготовим ужин на костре. На утро приготовим ароматный чай в котелке и завтрак. По дороге домой пройдём поближе к берегам Петергофа, чтобы полюбоваться дворцовым комплексом. К вечеру будем на базе.
Стоимость: 15 000 р.
Игорь Ковалевский, директор школы «Сила ветра» в Петербурге:
«О яхтенных походах по Финскому заливу мы задумались еще в прошлом году, но все никак не могли решиться. Ситуация в стране и мире подтолкнула нас сделать это чуть-чуть быстрее. Например, мы стали ходить на форты Граф Милютин и Обручев, до которых можно добраться только по воде. В 90-е их сильно растащили, но сейчас город сдает форты в долгосрочную аренду с условием реконструкции. Еще одна наша находка — бухта Дубковая, половина пути до Выборга. Там сосновый берег, песчаный пляж и классные виды на море. Почти никогда заранее не можем сказать, куда именно пойдем — маршрут зависит от направления ветра».
«Экопоход»
Маршрут: Петербург – Ястребиное озеро – Петербург
Дата: 10-11 сентября
Описание: Отправимся на озеро Ястребиное, путь до которого пройдет через гранитные карьеры и тропу Хо Ши Мина. Протяженность маршрута – 3 часа на электричке до поселка Кузнечное, плюс 10 км живописной пешей прогулки. Вечером у костра профессионалы расскажут об осознанном потреблении и поделятся своим опытом.
Мы увидим озеро Хухтилампи (в народе Клюквенное), Ястребиное с подвесным мостом над ним и скальными массивами вокруг. Заберемся на гору Парнас — самую высокую точку области — и встретим там закат. А еще будем купаться в чистейшем озере (проверяли сами), медитировать под звуки природы и отдыхать от информационного шума — в лесу нет интернета!
Цена: 8500 р.
Софья Зима, экологический журналист:
«Мы сходим в поход, спасем еду, посадим деревья, отправим в переработку отходы, а еще добьемся углеродной нейтральности! И призываем всех на время путешествия пойти на встречу вкусовым открытиям: дранники вместо шашлыка — новый фуд-тренд. У нас нет места одноразовой посуды и пластику! Но если вдруг у вас останется бутылка из-под любимой колы – мы ее заберем и отправим в переработку.
Нас поддерживает проект «Еда спасет мир»: ребята готовят из продуктов, которые списывают рестораны и гипермаркеты. Помятые или некрасивые» овощи – тоже еда, считаем мы, а Анна Балахонцева, приглашенный повар, докажет это на деле. Также во время путешествия нам придется воспользоваться электричкой, поэтому углеродный след от поездки компенсируем высадкой саженцев».
Fat Bus
Маршрут: Петербург — парк Рускеала — Петербург
Дата: 29-30 августа
Описание: Мы будем наблюдать дивные реки и Ладожское озеро, безопасно лазать по камням в карьере и под мостом, ночевать в кайфовом доме с сауной и рыбачить. А в парке Рускеала приступим к неистовому катанию на зип-лайне, прыжкам с тарзанки и забиванию памяти телефона фотографиями!
Цена: 10 500 р.
Владислав, идеолог Fat Bus:
«Мы работаем по формуле: автомобиль, хорошая компания и слегка недоработанный план, чтобы оставить место для импровизации. Обещаю, в трипе встретите удивительные людей — от пилотов самолетов до оперных певцов! Деньги мы почти не берем: задача уйти в отрыв и научиться наслаждаться моментом. Кстати, в поездки включено все, кроме обедов и авиаперелетов».
Велопикник у маяка
Маршрут: Петербург — Шепелево — Петербург
Дата: 16 августа
Описание: проедем от станции Лебяжье 36 км с остановками у форта Красная горка, на краю обрыва с видом на залив и на пикник у Шепелевского маяка. Подойдет новичкам!
Цена: 800 р.
Катя Котляр, профессиональная путешественница:
«После того, как я провела месяц в велопутешествии по Дании, захотела сделать наш город хотя бы немного похожим на датский велорай. Петербуржцы, двухколесные — это круто, удобно и совсем не страшно! Доказательство предоставлю на велопикниках и велопоходах, которые организую уже пару лет».
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