S7 Airlines запускают программу «Врачи на борту»

При покупке авиабилета или в разделе «Мои бронирования» на s7.ru участники программы, по желанию, могут сделать отметку, готовы ли они оказать первую помощь. Информация заранее передается экипажу, и в нужный момент бортпроводник может обратиться за консультацией к медработнику. Решение об оказании помощи всегда остается за врачом, а доступ к привилегиям от него не зависит — их получают все участники программы «Врачи на борту».

«Врачи на борту» получают скидку 10% от тарифа на все собственные рейсы S7 Airlines, на 20% больше миль за каждый перелет, возможность бесплатного выбора места в салоне, провоза одного места багажа сверх нормы по тарифу и приоритетной регистрации в аэропорту на стойках бизнес-класса. Дополнительные бонусы — 5000 приветственных миль за регистрацию в программе и по 1000 миль за прохождение образовательных курсов от АВАМ.

Стать участником программы может любой медицинский работник: врач, фельдшер, медицинская сестра или брат. Для этого нужно пройти простой процесс регистрации на сайте АВАМ — оставить заявку и загрузить документы, подтверждающие медицинскую квалификацию. Узнать подробнее о программе «Врачи на борту» можно на сайте авиакомпании S7.