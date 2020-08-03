1 августа была открыта для пересечения граница России и Абхазии. На следующий день в Минздраве Абхазии состоялось экстренное совещание медиков и членов оперштаба, посвященное эпидемиологической ситуации в стране. В ходе собрания было высказано опасение — открытие границы на Псоу может привести ко вспышке коронавируса. Вот что думает об этом заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария.
Что думают власти Абхазии об открытии границ с Россией? В одной цитате
-
Фото: Shutterstock.com
Алхас Конджария, заместитель министра здравоохранения Абхазии
Об открытии границ с Россией:
У нас среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнемся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще.
Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать.
За первый день после открытия границы России и Абхазии ее пересекли около 7500 человек. По данным на 1 августа, коронавирус в стране выявили у 98 человек, 3 человека скончались, 37 выздоровели.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией, Абхазией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. Возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами власти России обсуждают, плановая дата приходится на середину августа. Также Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.