Об открытии границ с Россией:

У нас среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнемся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще.

Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать.