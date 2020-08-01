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Австрия отменила запрет на рейсы из России, но ужесточила правила въезда

Власти Австрии решили снять запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа, однако при этом усложняют правила въезда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на венский международный аэропорт.

Так, туристы, которые приехали из стран с неблагоприятной коронавирусной обстановкой, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 и 10 дней провести на карантине. Тест на коронавирус можно сдать с 7.00 до 20.00 в аэропорту Вены, а результаты будут известны через 3-6 часов.Также в число неблагоприятных регионов, по оценке австрийских властей, вошли Египет, Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Чили и Эквадор. Также в этом списке Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Перу, Филиппины, Португалия, Румыния, Швеция, Сенегал, Сербия, ЮАР, Турция, Украина, США и китайская провинция Хубей.

При этом пассажиры из безопасных стран, а именно Бельгии, Чехии, Франции, Испании, Германии, Великобритании, будут въезжать без ограничений. У граждан других государств есть выбор между сдачей теста на коронавирус либо 10-дневным карантином.

Ранее стало известно о том, что лоукостер Wizz Air возобновляет рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Лондон. Перелеты начнутся с середины августа и будут выполняться регулярно с частотой до четырех раз в неделю.
Также напомним, что Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.

Сабина Алиева,
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