Австрия отменила запрет на рейсы из России, но ужесточила правила въезда

Ранее стало известно о том, что лоукостер Wizz Air возобновляет рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Лондон. Перелеты начнутся с середины августа и будут выполняться регулярно с частотой до четырех раз в неделю.

Также напомним, что Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.