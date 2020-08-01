Власти Австрии решили снять запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа, однако при этом усложняют правила въезда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на венский международный аэропорт.
Австрия отменила запрет на рейсы из России, но ужесточила правила въезда
Так, туристы, которые приехали из стран с неблагоприятной коронавирусной обстановкой, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 и 10 дней провести на карантине. Тест на коронавирус можно сдать с 7.00 до 20.00 в аэропорту Вены, а результаты будут известны через 3-6 часов.Также в число неблагоприятных регионов, по оценке австрийских властей, вошли Египет, Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Чили и Эквадор. Также в этом списке Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Перу, Филиппины, Португалия, Румыния, Швеция, Сенегал, Сербия, ЮАР, Турция, Украина, США и китайская провинция Хубей.
При этом пассажиры из безопасных стран, а именно Бельгии, Чехии, Франции, Испании, Германии, Великобритании, будут въезжать без ограничений. У граждан других государств есть выбор между сдачей теста на коронавирус либо 10-дневным карантином.
Ранее стало известно о том, что лоукостер Wizz Air возобновляет рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Лондон. Перелеты начнутся с середины августа и будут выполняться регулярно с частотой до четырех раз в неделю.
Также напомним, что Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.
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