Для открытия границ уровень заболеваемости не должен превышать 8, максимум 10 новых случаев диагностированного COVID-19 на каждые 100 тысяч населения в течение последних 14 дней. Как сообщают в Ассоциации туроператоров России, в настоящий момент у России «есть хорошие шансы» на попадание в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов.

По данным на 9 июля, в России число новых случаев заболевания коронавирусом на каждые 100 тысяч населения составило около 7, в одной Москве — 3,8 человека. «По России в целом на эту дату этот показатель меньше 7 на 100 тысяч населения, так что у РФ, при сохранении позитивной тенденции, есть хорошие шансы 11 августа в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов», — отметили в Ассоциации.

Напомним, ранее министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало также рассказала, до какого числа Финляндия приняла решение оставить границы закрытыми для россиян и жителей других стране вне Европейского союза. При этом Генеральное консульство Финляндии в Петербурге частично возобновляет прием заявлений на получение виз. Сделать это могут пока что только заявители трех категорий.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также называл дату открытия границы с Финляндией. Недавно в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге рассказали, получится ли у российских туристов, которые сейчас не могут приехать в Шенгенскую зону из-за коронавирусных ограничений, бесплатно продлить визу. Позже стало известно, что туристические поездки между Финляндией и Россией разрешат в последнюю очередь.

Россия начнет переговоры о возобновлении международного авиасообщения после 15 июля. При этом полеты планируют возобновлять только из тех стран, где в течение двух недель в среднем фиксируются не более 40 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. Ранее Федеральное агенство воздушного транспорта продлило запрет на международные полеты до 1 августа. Также власти Финляндии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 11 августа. Такие меры принимаются из-за ситуации с коронавирусом в стране.