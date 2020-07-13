По словам Барзыкина, возобновление международного авиасообщения может произойти в августе — причем речь идет не только о государствах-членах Европейского союза, но и некоторых популярных у россиян направлениях для пляжного отдыха. «С августа вполне возможно, например, в Венгрию, но и пляжные направления, может быть, в Турцию. Но для этого и у нас уровень зараженности должен быть минимальным», — добавил он.

Напомним, Россия начнет переговоры о возобновлении международного авиасообщения после 15 июля. При этом полеты планируют возобновлять только из тех стран, где в течение двух недель в среднем фиксируются не более 40 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. Ранее Федеральное агенство воздушного транспорта продлило запрет на международные полеты до 1 августа. Также власти Финляндии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 11 августа. Такие меры принимаются из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Уже подготовлен проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине.

Венгрия не станет одной из первых стран Евросоюза, открывшей свои границы для туристов из России. Посольство Венгрии опровергло открытие границ для въезда из России с 15 июля. Ранее обнародованную информацию о снятии запретов назвали «некорректной». «Это некорректно, это не относится к тому, что возможен въезд», — заявили в посольстве.