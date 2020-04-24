Пятизвездочный Гранд Отель Европа запустил прямые эфиры в своем аккаунте Инстаграм. В ближайшей программе – концерт классической музыки, мастер-класс от шеф-повара и выступление Виктора Зуева, лауреата шоу «Голос 60+». На 24 апреля намечен вечер Suite Live: запланировано музыкальное и вокальное сопровождение от Russian Musical Seasons, лекция сомелье ресторана «Европа» Алены Ковтун о том, когда и как пить шампанское, и экскурсия по люкс-апартаментам «Империал».
Гранд Отель Европа запустил прямые эфиры
24 апреля – Suite Live
29 апреля – Breakfast Live: шеф-повар Сергей Андреев готовит глазированные сырки в кафе «Мезонин»
1 мая – Lobby Bar Live: концерт Виктора Зуева
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