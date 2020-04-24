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Гранд Отель Европа запустил прямые эфиры

  • Lobby Bar

  • Lobby Bar

  • Кафе «Мезонин»

Пятизвездочный Гранд Отель Европа запустил прямые эфиры в своем аккаунте Инстаграм. В ближайшей программе – концерт классической музыки, мастер-класс от шеф-повара и выступление Виктора Зуева, лауреата шоу «Голос 60+». На 24 апреля намечен вечер Suite Live: запланировано музыкальное и вокальное сопровождение от Russian Musical Seasons, лекция сомелье ресторана «Европа» Алены Ковтун о том, когда и как пить шампанское, и экскурсия по люкс-апартаментам «Империал».

  • Люкс-апартаменты «Империал»

  • Люкс-апартаменты «Империал»

24 апреля – Suite Live

29 апреля – Breakfast Live: шеф-повар Сергей Андреев готовит глазированные сырки в кафе «Мезонин»

1 мая – Lobby Bar Live: концерт Виктора Зуева

@belmondgrandhoteleurope

Ольга Угарова,
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