Среди массы вариантов — а на «Авито» размещены более 40 тысяч предложений в Санкт-Петербурге (и это только в новостройках!) — можно и растеряться. Мы предлагаем заглянуть в самые интересные квартиры и дома, которые легко станут вашим ориентиром в будущих изысканиях. Отправляемся «по домам», чтобы узнать, из чьего окошка видно «Алые паруса», а где вечером можно наблюдать закат, сидя прямо у воды.
Самые-самые квартиры на «Авито»
Самая дешевая квартира
Самое выгодное предложение на «Авито» на данный момент — небольшая студия без отделки в новеньком ЖК на берегу Невы. Это та самая Октябрьская набережная, о которой мы подробно рассказываем в статье «Районы, кварталы — где выбирать жилые массивы». Приобрести эту малютку можно всего за 950 000 рублей. Неплохой вариант для первой собственности. Зато за окном будет плескаться Нева, а во дворе полный комплект благоустройства.
Самая дорогая квартира
Можете ли вы предположить, сколько стоит самое дорогое жилье, представленное на «Авито»? Не увлекайтесь подрисовыванием нулей. Ответ такой — 255 860 000 рублей. Оправдана ли эта цена? Судите сами: 5-комнатный пентхаус (единственный в здании) в элитном комплексе «Клубный дом Esper Club» «с просторной террасой и панорамными окнами с живописным видом на Елагин остров и Среднюю Невку». Звучит очень заманчиво. Застройщик ГК «Еврострой» высоко оценивается (4,5 из возможных 5 звезд) на портале «Единый ресурс застройщиков», значит, свои объекты он всегда сдает в срок. Еще и надежность. Esper Club находится неподалеку от лучших музеев, театров и ресторанов Северной столицы, так что можно устраивать культурные вечера и выход в свет хоть ежедневно. В общем, если вы всегда мечтали жить в Петроградском районе в окружении воды и зелени, да и средства позволяют — вам сюда.
Дом на воде
Петербург вдохновлен Амстердамом и прозван Северной Венецией, это город с водным нутром. Жить на воде, кажется, так естественно для петербуржца, но почти недостижимо. В тех же Амстердаме и Венеции горожане активно обживают каналы, в России же этот процесс упирается в дебри согласований и разрешений, пройти которые решаются единицы.
Редкий шанс — на «Авито» продается готовый дом на воде в зеленой части элитного Крестовского острова.
Два этажа и 350 квадратных метров для жизни прямо на Малой Невке с оборудованной кухней, сантехникой, мебелью и всем необходимым для комфорта. Забыть про городскую суету помогает природный дизайн — теплые оттенки, дерево и каменная мозаика, каноэ на потолке. Огромные окна наполняют дом воздухом и отражениями водных бликов. На втором этаже выход из спальни на просторную террасу — для утренней йоги на свежем воздухе и завтраков с видом на яхт-клуб. Дом-мечта для горожанина с морской душой.
Жизнь у моря
Город на море — редкое для России сокровище. На намывных территориях Васильевского острова с космической скоростью возводят новые жилые комплексы — доступный вариант жизни на побережье в 20 минутах от центра.
Здесь есть вид на мост, как в Сан-Франциско, широкий песчаный пляж, как в Лос-Анджелесе, зарядные станции для автомобилей и велодорожки, как в Кремниевой долине, — маленькая петербургская Калифорния. Что приятно — цены вполне российские. Среди сотен предложений пока еще можно выбрать и студию за 4 млн, и просторные видовые апартаменты за 15 млн, поиграть с планировками и задуматься, что же больше хочется видеть в окне — огни «Лахта-центра» и романтичные силуэты огромных круизных лайнеров или спокойную морскую гладь без лишних доминант.
Вид — лишь вишенка на торте жизни на острове. Крики чаек, пробежки вдоль линии прибоя, велосипедные прогулки по побережью, яхты, пикники и фантастические закаты — все приморские удовольствия по соседству с культурными достояниями Васильевского.
Лучший вид в городе
«Самый захватывающий вид в Петербурге!» — восклицает первое предложение в описании этой квартиры. И, судя по фотографиям, не ошибается. Снимки отсюда вполне могли бы продаваться в сувенирных магазинах как открытки: макушка Спаса-на-Крови, ростральные колонны, внушительный купол Исаакиевского собора, шпиль Адмиралтейства и позолоченная бирюза Эрмитажа выстраиваются в ряд над самой широкой частью акватории Невы. Летом в этих окнах танцуют паруса многочисленных регат, снуют кораблики и разводятся мосты, в праздники сияют салюты и проплывает легендарный бриг с алыми парусами, а зимой глаз отдыхает на белизне невского льда и полотне огромного, не расчерченного проводами неба.
А что по другую сторону окна? Три комнаты и кухня, крепкий сталинский дом, солидные соседи, возможность перепланировки и 6-й этаж — достаточно высоко, чтобы подняться над шумом толп и наслаждаться удивительной красоты восходом над Петропавловской крепостью за утренним кофе в тишине.
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