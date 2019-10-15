Самые-самые квартиры на «Авито»

Дом на воде

Петербург вдохновлен Амстердамом и прозван Северной Венецией, это город с водным нутром. Жить на воде, кажется, так естественно для петербуржца, но почти недостижимо. В тех же Амстердаме и Венеции горожане активно обживают каналы, в России же этот процесс упирается в дебри согласований и разрешений, пройти которые решаются единицы.

Редкий шанс — на «Авито» продается готовый дом на воде в зеленой части элитного Крестовского острова.

Два этажа и 350 квадратных метров для жизни прямо на Малой Невке с оборудованной кухней, сантехникой, мебелью и всем необходимым для комфорта. Забыть про городскую суету помогает природный дизайн — теплые оттенки, дерево и каменная мозаика, каноэ на потолке. Огромные окна наполняют дом воздухом и отражениями водных бликов. На втором этаже выход из спальни на просторную террасу — для утренней йоги на свежем воздухе и завтраков с видом на яхт-клуб. Дом-мечта для горожанина с морской душой.