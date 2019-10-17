Хотите купить квартиру?

Что это такое?

Это карта города, на которой нанесены отметки обо всех предложениях по недвижимости, которые есть в Санкт-Петербурге. Вы можете сразу увидеть расположение интересующего вас объекта, убедиться, что рядом с ним есть необходимая инфраструктура или выяснить другие важные для вас вопросы, связанные с расположением вашего будущего жилья. Также здесь вы можете воспользоваться всеми необходимыми фильтрами: выбрать количество комнат в вашей будущей квартире, выбрать ценовой диапазон, вид объекта (в данном случае нас интересуют новостройки), общую площадь квартиры. Ведь по одному количеству комнат невозможно понять, насколько это пространство будет комфортным для вас и найдется ли там место для внушительной коллекции виниловых пластинок или для всех книжных шкафов, о которых вы мечтали всю сознательную жизнь. Кроме того, в самой верхней строке поиска есть меню «Метро», которое присутствует практически во всех разделах на «Авито», но здесь играет немного иную роль. Эта опция будет вам полезна, если вы твердо решили найти жилье рядом с работой, или неподалеку от квартиры родителей, или с понравившейся школой — причина может быть любой.