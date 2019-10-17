Купить квартиру — чуть ли не самое ответственное решение в жизни. Столько всего нужно предусмотреть, изучить и учесть, что голова идет кругом. И главное, где этому научиться? Ведь в школах такого не расскажут. Тогда стоит обратиться к логике: с чего начать поиск квартиры мечты? С помощью сервиса «Авито» можно найти ответы на самые главные вопросы в этом нелегком деле и серьезно упростить эту задачу. Давайте разбираться.
Хотите купить квартиру?
1. Карточка ЖК
Как попасть в этот раздел?
В описании каждого предложения (то есть квартиры) есть ссылка на ЖК, в котором это предложение расположено.
Что это такое?
Это подробное описание каждого ЖК, который есть на сайте (Вот, например, карточка ЖК «Дом на Блюхера»). Здесь вы можете найти не только информацию о его расположении, о застройщике, но и сопутствующие документы, например, разрешение на строительство или проектную декларацию. Разрешение на строительство важно, потому что его выдает государство, которое проверяет застройщика еще до начала строительства. Без этого разрешения у застройщика нет права строить что-либо. Проектная декларация — тоже очень важный документ, из которого вы можете узнать не только об этапах строительства ЖК, но и подробности о его местоположении и о том, какие элементы благоустройства предполагаются в этом объекте изначально. Проще говоря, будет ли где играть вашему ребенку во дворе, а вам заниматься спортом и парковать машину. Сохраните эти документы себе в электронном виде или попросите застройщика выдать вам копии с оригиналов, чтобы быть спокойнее.
2. Поиск по карте
Как ее найти?
В разделе «Недвижимость» в самом начале списка есть опция «Показать объявления на карте». Вам туда.
Что это такое?
Это карта города, на которой нанесены отметки обо всех предложениях по недвижимости, которые есть в Санкт-Петербурге. Вы можете сразу увидеть расположение интересующего вас объекта, убедиться, что рядом с ним есть необходимая инфраструктура или выяснить другие важные для вас вопросы, связанные с расположением вашего будущего жилья. Также здесь вы можете воспользоваться всеми необходимыми фильтрами: выбрать количество комнат в вашей будущей квартире, выбрать ценовой диапазон, вид объекта (в данном случае нас интересуют новостройки), общую площадь квартиры. Ведь по одному количеству комнат невозможно понять, насколько это пространство будет комфортным для вас и найдется ли там место для внушительной коллекции виниловых пластинок или для всех книжных шкафов, о которых вы мечтали всю сознательную жизнь. Кроме того, в самой верхней строке поиска есть меню «Метро», которое присутствует практически во всех разделах на «Авито», но здесь играет немного иную роль. Эта опция будет вам полезна, если вы твердо решили найти жилье рядом с работой, или неподалеку от квартиры родителей, или с понравившейся школой — причина может быть любой.
3. Фильтры поиска
Как их найти?
В разделе «Недвижимость» слева находится выпадающее меню, в котором вы можете настроить параметры поиска.
Что это такое?
В первую очередь необходимо определиться с критериями поиска. Хотите ли вы купить квартиру или загородный дом, а может, недвижимость за рубежом? Благодаря фильтрам на сайте «Авито» вы постепенно сужаете круг поиска, пока вам не остается определить, на каком этаже вы хотите жить (кстати, если этот вопрос для вас не очень принципиален, советуем сравнить квартиры в одном ЖК с одинаковыми характеристиками, но на разных этажах возможно, вы сможете найти подходящий вам вариант дешевле). Также обязательно как следует изучите планировку квартиры. Не забудьте учесть каждую мелочь. Например, если в квартире будет балкон, кто будет жить в комнате с ним? Это только кажется, что балкон редко используется, на деле это очень проходная часть квартиры. Если вы рано уходите на работу, важно учесть, чтобы все бытовые помещения были вдалеке от спальни тех, кто пытается выспаться в утренние часы.
4. Фильтр поиска недвижимости по дате и стоимости
Как его найти?
Он находится сразу под картой поиска недвижимости, справа.
Что это такое?
Тут все просто, как говорится, не rocket science. Если выбираете фильтр «По дате», то в начале списка будут самые свежие объявления, которые были опубликованы буквально несколько минут назад. Если выбираете фильтры «Дешевле» или «Дороже», то в начале списка будут самые дешевые предложения или самые дорогие предложения соответственно. (Мы воспользовались этим фильтром в статье «Самые-самые квартиры на "Авито"» и выяснили, какое предложение самое выгодное, а какое дороже всех). А если вы не выбрали ни один из этих параметров, то в поле будет значиться «По умолчанию».
5. Меню, в котором можно выбрать частные объявления или объявления агентств
Как его найти?
Оно находится сразу под картой поиска недвижимости, слева.
Что это такое?
Объявления частных продавцов или компаний. В первом случае вам перепродают квартиру в новостройке, иногда все так же без отделки, а иногда уже с готовым ремонтом. В таком случае вам нужно будет договариваться обо всех условиях с самим продавцом, но в объявлении все так же можно увидеть и подробное описание предложения, и карточку ЖК, в котором квартира находится. В случае с объявлениями компаний, в списке появятся предложения непосредственно от застройщиков.
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