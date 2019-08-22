Как превратить пригород Петербурга в Европу?

При проектировании новостроек на западе большое внимание уделяют комфорту будущих жильцов. Среди приоритетов – благоустройство территории, архитектурное решение, природное окружение и внутренняя инфраструктура. Как грамотно применить европейскую практику в российских реалиях, разбираемся на примере квартала «Янила», который возводится ГК «Ленстройтрест» по проекту голландского архитектора, партнера архитектурно-планировочной студии «KCAP» Рюрда Гитема.

Расположение Задачей застройщика было создать аналог самодостаточного европейского пригорода в микрорайоне Янино Всеволожского района Ленинградской области. Квартал комфорт-класса спроектирован для активных современных семей, которые, с одной стороны, стремятся жить вблизи Петербурга, а с другой – желают наслаждаться тишиной, свежим воздухом и обилием зелени. Жилой комплекс расположен всего в 2-х км от КАД и в 20-ти минутах езды от станции метро «Ладожская». Первыми эти преимущества уже оценили те, кто заселился сюда в 2015 году. Вторую очередь «Янила Кантри» планируют сдать к концу 2019 года, в два корпуса третьей очереди, которая получила название «Янила Драйв», можно будет заселиться уже осенью 2020 года, другие два достроят летом 2021 года.

Зонирование Архитекторы разделили территорию квартала «Янила» на участки для детей, подростков и взрослых с учетом разных интересов и предпочтений. Например, на центральной площади с голландской мельницей можно проводить массовые праздники, фестивали и ярмарки. В закрытых дворах есть игровые площадки для самых маленьких детей, для малышей в возрасте 3-6 лет и детей от 7 до 12 лет. Качели, конструкции для лазания или балансирования, песочницы и полосы препятствий изготовлены датской фирмой Kompan из экологически чистой древесины и прочной нержавеющей стали. Игровые площадки для детей старшего возраста находятся за пределами дворовой территории, чтобы у юных жителей «Янилы» было собственное пространство. По такому же принципу здесь спроектирована и спортивная инфраструктура.

Спортивные площадки Проводить время с пользой можно прямо на территории квартала. Для активного образа жизни здесь предусмотрены велосипедные дорожки, уличные тренажеры, столы для пинг-понга, баскетбольная площадка и футбольное поле, которое зимой превращается в каток. В зоне воркаута можно заниматься легкой атлетикой и силовыми упражнениями. Для любителей экстремальных видов спорта предусмотрен скейтпарк площадью 1400 кв. м. Элементы из монолитного железобетона дополняют разборные металлические фигуры для трюков – рампы, паза и пирамида. При этом в управляющей компании можно взять в аренду весь спортивный инвентарь: ролики, велосипеды, защиту на колени и локти, ракетки и мячи. Все корпуса голландского квартала Янила свяжет сеть велодорожек длиной более 3 км.

Ландшафтный дизайн Кроме прочего европейский подход выражается и в озеленении придомовой территории. Породы высаживаемых деревьев и кустарников радуют жителей голландского квартала от ранней весны до поздней осени. Во дворах предусмотрены мощеные дорожки, вечернее освещение, украшенные яркими рисунками трансформаторные подстанции, скамейки для отдыха. Единение с природой обеспечивается и благодаря отсутствию автомобилей: дворы закрыты от машин – для них есть парковки по периметру квартала, а для перевозки пакетов с продуктами и тяжелых вещей от машины до квартиры можно воспользоваться тележкой. К тому же парадные в «Яниле» – сквозные. Это означает, что, подъехав к дому с тяжелыми сумками, нет необходимости огибать закрытый двор. В улучшении ландшафтного дизайна участвуют сами жители. Так, по их просьбе на месте неиспользуемых дорожек появились газоны, а протоптанные тропинки стали полноценными пешеходными зонами.

Справка о проекте Голландский квартал «Янила» по проекту архитектора Рюрда Гитема возводится в микрорайоне Янино Ленинградской области. Первая очередь, состоящая из 8 корпусов, уже заселена. Строительство корпусов 5, 6 и 7 второй очереди планируется завершить в 2019 году. Третья очередь квартала называется «Янила Драйв» и состоит из четырех корпусов. Сдача в эксплуатацию корпусов 1 и 4 запланирована на II квартал 2020 года, корпусов 2 и 3 — на II квартал 2021 года. Общая площадь квартала «Янила» — 42 га. В его центре будет обустроен прогулочный парк площадью 7 га, а на территории квартала появятся школа и три детских сада, первый из которых планируется сдать в эксплуатацию в этом году.