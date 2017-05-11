В центре Петербурга можно купить особняк середины XIX века

В центре Петербурге, на Фурштатской улице выставлен на продажу особняк XIX века. Продает вычурный дом Сбербанк, чей офис раньше располагался в этом здании. По информации Российского Аукционного Дома, Сбербанк продает четырехэтажное здание площадью 3,4 тыс. кв. м с земельным участком площадью 1,4 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 318 млн руб. Шаг на повышение составляет 300 тыс. руб.

Дом купчихи Семеновой на Фурштатской был построен в 1840 году. В 1856 году здание было перестроено архитектором Эммануилом Юргенсом. При этом первые документальные сведения о доме относятся к 1780-1789 годам. До 1920-х годов особняк оставался двухэтажным. По информации РАД, в 1998 году здание было реконструировано. В результате входы в него были перенесены с тротуара в первый двор, который стал парадным вестибюлем. Во втором дворе был создан атриум. Лицевой флигель в ходе реконструкции надстроили третьим этажом, а уровень первого двора подняли для создания подземного паркинга.