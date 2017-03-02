Как утверждал Бенджамин Франклин, деньги имеют способность размножаться. И к человеку, чье лицо изображено на стодолларовой купюре, прислушаться стоит. Вот только финансам для успешного размножения нужен не тесный сейф за картиной, а целая квартира – купленная, например, в новом жилом комплексе «Приневский» в качестве инвестиции.
На будущее
Слово «рантье» не так давно появилось в русском языке, но уже работает не хуже морской раковины, приложенной к уху, — сразу слышится плеск волн, а вслед за ним даже видятся солнечные блики на лазурной воде. Потому что зачастую термин ассоциируется со свободой: инвестировав в недвижимость, счастливчик сдает ее в аренду и получает финансовую «подушку безопасности»: может позволить чаще устраивать себе отпуск, планирует крупные покупки, обеспечивает качественное образование детей, пока заблаговременно купленное имущество приносит прибыль. Хотя сегодня в недвижимость охотно вкладываются и бизнесмены, и спортсмены, и актеры, и певцы. Суммы сделок могут быть разными, но объединяет всех, кто принял решение приобрести объект под сдачу, забота о собственном будущем. Впрочем, больше или дороже не обязательно значит лучше как для начинающих рантье, так и для опытных, уверенных инвесторов: последние далеко не всегда покупают просторные пентхаусы — такие апартаменты часто пустуют.
В Петербурге наиболее ликвидными считаются студии, однокомнатные и компактные двухкомнатные квартиры стоимостью от 1,7 до 3,8 млн рублей — именно их можно либо выгодно перепродать по переуступке, либо сдавать. К тому же посткризисный ажиотаж на рынке, когда массово скупались любые объекты от непроверенных застройщиков, прошел. Сегодня статус и репутация компании играют не менее (а то и более) важную роль, чем планировка квартиры, расположение дома и инфраструктура района. Звезды сошлись в жилом комплексе «Приневский». Во-первых, группа компаний «ЦДС» уже 17 лет строит качественные и комфортные дома в Петербурге и Ленобласти — и может гордиться пятью десятками готовых объектов. Плюс около двадцати комплексов находятся в стадии строительства — в «Приневском» как раз только забивают сваи шестого корпуса, а покупка на начальной стадии гарантирует наиболее привлекательную цену. Во-вторых, компания взялась за освоение весьма привлекательной территории: в юго-восточной части Невского района, на правом берегу Невы скоро появятся восемь двадцатичетырехэтажных домов — целый жилой кластер с двумя детскими садами на 360 малышей, школой, в которой за гранит науки возьмутся 1375 учеников, магазинами шаговой доступности, поликлиникой, способной единовременно принять больше 400 пациентов. Поощряя добрососедство, застройщик взял на себя работы по масштабному озеленению территории и придумал множество общих зон — спортплощадок с уличными тренажерами, прогулочных дорожек, современных игровых комплексов.
Любители променадов по набережным вообще срывают джекпот: можно выбрать и окованную в гранит Октябрьскую с видом на футуристичные пилоны Вантового моста, и «натуральную» — вдоль протекающей рядом реки Утки. В общем, идеальная среда для молодых семей, которые и являются наиболее частыми, надежными и стабильными арендаторами. Еще одно значимое достоинство объекта — развитая инфраструктура Невского района, который по количеству ТРК и магазинов входит в тройку лидеров в городе. Самые популярные комплексы — от строительных и модных до продуктовых — сосредоточены именно здесь: «Мега Дыбенко», IKEA, OBI, «Ашан», «Карусель», «О’Кей», «Лента», «Леруа Мерлен», «Максидом», «К-Раута», Metro Cash & Carry — просто праздник какой-то! За киносеансы отвечают «Формула кино» и «Каро», а за театральную жизнь — «Буфф» и «Мастерская». Здоровый дух в здоровом теле сохранят Обуховский спорткомплекс и стадион «Обуховец», спортивно-оздоровительные комплексы «Звезда» и «3-4-5». Все перечисленные преимущества точно не дадут пустовать квартирам в «Приневском», а значит, заставят деньги инвесторов множиться по завету Франклина.
ГК «ЦДС», пр. Добролюбова, 8, тел. (812) 320-1200, cds.spb.ru
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