На будущее

В Петербурге наиболее ликвидными считаются студии, однокомнатные и компактные двухкомнатные квартиры стоимостью от 1,7 до 3,8 млн рублей — именно их можно либо выгодно перепродать по переуступке, либо сдавать. К тому же посткризисный ажиотаж на рынке, когда массово скупались любые объекты от непроверенных застройщиков, прошел. Сегодня статус и репутация компании играют не менее (а то и более) важную роль, чем планировка квартиры, расположение дома и инфраструктура района. Звезды сошлись в жилом комплексе «Приневский». Во-первых, группа компаний «ЦДС» уже 17 лет строит качественные и комфортные дома в Петербурге и Ленобласти — и может гордиться пятью десятками готовых объектов. Плюс около двадцати комплексов находятся в стадии строительства — в «Приневском» как раз только забивают сваи шестого корпуса, а покупка на начальной стадии гарантирует наиболее привлекательную цену. Во-вторых, компания взялась за освоение весьма привлекательной территории: в юго-восточной части Невского района, на правом берегу Невы скоро появятся восемь двадцатичетырехэтажных домов — целый жилой кластер с двумя детскими садами на 360 малышей, школой, в которой за гранит науки возьмутся 1375 учеников, магазинами шаговой доступности, поликлиникой, способной единовременно принять больше 400 пациентов. Поощряя добрососедство, застройщик взял на себя работы по масштабному озеленению территории и придумал множество общих зон — спортплощадок с уличными тренажерами, прогулочных дорожек, современных игровых комплексов.