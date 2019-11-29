Третье место заняла работа Анны Гудиевой — с контрастами теплого шершавого дерева и блестящего синего глянца (самым частым термином в выступлении Анны был «теплохолодность»). Эксперты пожурили Анну за некоторую непрактичность (пол у нее был выстлан мраморными слэбами, в детской стояла двуспальная кровать, а бюджет проекта тянул на пятнадцать миллионов). Но дружно отметили, что проект очень яркий и красивый, а мрамор, если что, можно заменить керамогранитом.

Второе место — тотальный нюд от Анастасии Корпалевой. Проект с самым деликатным сочетанием цветов: фисташковый, персиковый и бежевый только лишь изредка контрастируют с приглушенным бордовым, чаще — звучат в унисон со светлым дубом. Лаконичность и простота проекта оказалась и сильной стороной проекта, обратив на себя внимание жюри, и причиной, почему этот дизайн, при всех симпатиях, не оказался на первом месте.

«Это, по сути, проект под конкретного заказчика — покупателей такой квартиры во всем Петербурге человек триста, — объяснил Алексей Дорожкин. — Кому нравится такое решение — у тех, как правило, нет на него денег; кто может его себе позволить – выбирает другую стилистику. Но чем больше хороших проектов участвует в конкурсе и проходит в финал, тем больше спрос на такой дизайн. Мы воспитываем вкус».

Хюгге и футуризм