Группа RBI и школа Masters провели масштабный конкурс среди молодых дизайнеров интерьеров — выпускников профильных вузов и начинающих специалистов. Конкурсное задание было максимально приближено к реальной жизни — разработать проект интерьера для заданной планировки двухкомнатной квартиры в жилом комплексе Futurist. При этом перепланировка квартиры не допускалась, а бюджет проекта ограничивался 70 000 рублями за квадратный метр.
Девелопмент как искусство: Группа RBI и школа Masters провели конкурс для начинающих дизайнеров
Жемчужина Петроградской стороны
«Мы всегда подходили к девелопменту как к искусству, — объяснил идею конкурса Эдуард Тиктинский, президент Группы RBI. — Проект Futurist — особенный в этом отношении: при его создании мы вдохновлялись шедеврами ар-деко и конструктивизма. Он должен стать жемчужиной среди проектов RBI. Поддержка молодых талантов — еще одна тема, которая всегда была нам очень близка, достаточно посмотреть на наши текущие социальные проекты. Поэтому идея конкурса молодых дизайнеров — очень в нашем духе».
- Жилой комплекс Futurist от RBI всего на 199 квартир строится на Петроградской стороне, рядом с Крестовским и Петровским островами, с их яхт-клубами и парками.
- Проект уже стал победителем престижной премии Urban Awards 2019 в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
- А еще он получил гран-при Urban Awards, стал лучшим ЖК премиум- и элит- класса по версии газеты «Деловой Петербург» и завоевал престижную архитектурную награду «Золотой Трезини».
Новая история дизайна в России
Прием заявок стартовал в середине августа, шорт-лист сформировали в середине октябре, затем из него выделили восемь финалистов. Хотя планировали только семь, но работы были так хороши, что в финал прошло на одного конкурсанта больше. Так, среди финалистов оказались: Екатерина Торопова, Мария Рублевская, Анастасия Корпалева, Анна Гудиева, Ксения Романова, Полина Колесникова, Алла Дьячкова и Александр Племенюк. У них было три недели, чтобы доработать свои проекты, подготовить подробные чертежи и техническую документацию.
22 ноября в школе Masters прошел финал. В жюри, которое оценивало работы, вошли:
- главный редактор журнала Elle Decoration Алексей Дорожкин;
- руководитель отдела развития продуктов Группы RBI Тамара Попова;
- архитектор и основатель бюро «Евгений Герасимов и партнеры», главный архитектор жилого комплекса Futurist Евгений Герасимов;
- историк архитектуры и куратор архитектурных выставок Ксения Малич;
- основательница и владелица Space Four Concept Store Дарья Талалаева, искусствовед и архитектурный критик Владимир Фролов;
- председателем жюри стала основатель и директор школы Masters Полина Бондарева.
«Для школы Masters совместный конкурс с Группой RBI — это возможность открыть новые имена в искусстве и дизайне, ведь история дизайна является одним из наших приоритетных направлений, — говорит Полина Бондарева. — Также для нас важно, что в конкурсе могли принять участие молодые специалисты и у них была возможность абсолютно бесплатно посетить образовательную программу школы, которую мы подготовили с партнерами — ведущими дизайнерами и архитекторами города, которые создают новую историю дизайна в России сегодня».
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Председатель жюри Полина Бондарева, основатель и директор школы Masters
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Тамара Попова, руководитель отдела развития продуктов Группы RBI
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Евгений Герасимов, архитектор и основатель бюро «Евгений Герасимов и партнеры», главный архитектор жилого комплекса Futurist
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Ксения Малич, историк архитектуры и куратор архитектурных выставок
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Владимир Фролов, искусствовед и архитектурный критик; Дарья Талалаеева, основательница и владелица Space Four Concept Store.
Всё ради искусства
Организаторы затеяли конкурс в надежде увидеть оригинальные и талантливые работы, с авторами которых компания сможет сотрудничать и в дальнейшем, и надежды оправдались сполна: среди жюри разгорелись жаркие споры, кто достоин призового места.
Тамара Попова
Руководитель отдела развития продуктов Группы RBI
— Ядром застройки жилого комплекса Futurist был Левашовский хлебозавод, созданный в начале 1920-х годов, поэтому мы вдохновлялись веяниями в искусстве и архитектуре, которые присутствовали в то время. Конструктивизм и ар-деко дали основное направление нашей мысли, — рассказала руководитель отдела развития продуктов Группы RBI Тамара Попова. — В те же годы во всех сферах искусства, от поэзии до музыки, активно развивался футуризм, поэтому мы пришли к выводу, что название Futurist будет наиболее подходящим для этого объекта.
По словам Тамары, от участников конкурса жюри ждало, что они привнесут идеи искусства в свои проекты. Многие так и сделали, использовав выразительные аксессуары и арт-объекты в оформлении интерьера. Самым приятным было то, что многие шли от портрета покупателя — пытались угадать, кто будет жить в этой квартире, описать человека и создавать интерьер, отталкиваясь от его личности.
Портрет покупателя все финалисты нарисовали примерно схожий: интеллигентный петербуржец со вкусом к изящным вещам и тягой к искусству, потому и использовали в оформлении квартиры мягкие пастельные тона, натуральные материалы и арт-объекты. Например, Александр Племенюк, вдохновившись инстаграмом краеведа и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Максима Косьмина, даже рискнул выложить пол квартиры метлахской плиткой.
Проект на 15 миллионов и тотальный нюд
Третье место заняла работа Анны Гудиевой — с контрастами теплого шершавого дерева и блестящего синего глянца (самым частым термином в выступлении Анны был «теплохолодность»). Эксперты пожурили Анну за некоторую непрактичность (пол у нее был выстлан мраморными слэбами, в детской стояла двуспальная кровать, а бюджет проекта тянул на пятнадцать миллионов). Но дружно отметили, что проект очень яркий и красивый, а мрамор, если что, можно заменить керамогранитом.
Второе место — тотальный нюд от Анастасии Корпалевой. Проект с самым деликатным сочетанием цветов: фисташковый, персиковый и бежевый только лишь изредка контрастируют с приглушенным бордовым, чаще — звучат в унисон со светлым дубом. Лаконичность и простота проекта оказалась и сильной стороной проекта, обратив на себя внимание жюри, и причиной, почему этот дизайн, при всех симпатиях, не оказался на первом месте.
«Это, по сути, проект под конкретного заказчика — покупателей такой квартиры во всем Петербурге человек триста, — объяснил Алексей Дорожкин. — Кому нравится такое решение — у тех, как правило, нет на него денег; кто может его себе позволить – выбирает другую стилистику. Но чем больше хороших проектов участвует в конкурсе и проходит в финал, тем больше спрос на такой дизайн. Мы воспитываем вкус».
Хюгге и футуризм
Победителем конкурса стала Екатерина Торопова и ее проект «Дом как место силы» с хюгге-атмосферой. За нее отвечают паровой биокамин (увлажняет воздух и отделяет входную зону от зоны гостиной), скульптурная композиция из бамбуковых стволов (визуально закрывает зону спален от входной зоны, сохраняя воздушность пространства), стена из камня в изголовье кровати, керамогранит с текстурой природных слэбов в кухне, прихожей и ванной, теплая контурная подсветка. Несмотря на то что проект выглядит дорогим, его смета не превысила восьми миллионов рублей, жюри даже было сложно в это поверить, но подробная детализация стала лучшим подтверждением.
Отдельно «за футуризм» отметили работу Марии Рублевской — ее опережающий время лаконичный проект можно назвать смелым как минимум за скошенные оконные порталы вместо привычных подоконников, на которых невозможно ничего хранить, а значит, и захламлять пространство.
Главным призом конкурса стал контракт на реализацию дизайн-проекта в жилом комплексе Futurist, за первые два места подарили гранты на бесплатное обучение на одной из годовых программ в школе Masters — «Арт-менеджмент» или «История искусств» на выбор. Все три проекта-призера будут опубликованы в журнале Elle Decoration.
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