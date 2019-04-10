Как все успевать: секреты по управлению временем от миллиардера и инвестора Эдуарда Тиктинского

Спрашиваем в рубрике «Как все успевать» у самых влиятельных героев, как, наконец, научиться планировать и управлять своим временем. О личных принципах тайм-менеджмента рассказывает бизнесмен Эдуард Тиктинский, который управляет одной из крупнейших строительных компаний в Петербурге и при этом находит время на ежедневное чтение (книг, а не постов в Facebook), энергетические практики и родительские собрания.

Председатель совета директоров, основатель и собственник Группы RBI Эдуард Тиктинский не ограничивает сферу своих интересов девелопментом. Например, сейчас он активно выступает в качестве инвестора и собирается знакомиться с 50-60 проектами в год, выбирая самые интересные стартапы. «Партию Еды», на которую первым обратил внимание Тиктинский, в итоге купил «Яндекс», а сейчас бизнесмен выступил соучредителем стримингового сервиса Muzlab и разработчика продуктов в сфере BIM-проектирования Development Systems. Помимо этого Тиктинский активно ведет просветительскую деятельность: выступает на продвинутых бизнес-форумах, а два года назад по его инициативе запустилась «Школа будущих лидеров RBI» для целеустремленных петербургских старшеклассников.

Об организации дня и ритуалах Каждый день я встаю в 7.30, у меня есть свои четкие утренние ритуалы. Это проводы младшего сына в школу, беседа с женой за чаем. Утро — это время не для просмотра ленты Facebook или Instagram, а для чтения книги, я выделяю на это полчаса. В обязательной программе контрастный душ, завтрак и 45-минутные энергетические практики. Только после этого можно приступать к работе. В ходе среднестатистического рабочего дня 95% времени я посвящаю делам RBI, и еще 5% — другим проектам. В конце дня – снова энергетические практики. В это время я максимально абстрагируюсь от внешнего мира, выключаю телефон. Побыть наедине с собой и со своими мыслями — это хороший вход в сон. Спать я стараюсь семь часов, поэтому в идеале ложусь в 00.30. Исключение из правил бывает, когда приезжает старший сын — это ценное время: все домашние уже спят, а мы продолжаем общаться.

Как выбирать «важное» и на что не стоит тратить время Мы можем успевать все, что нам важно. А главный вызов в том, чтобы понять, что действительно важно. Научиться правильно определять, где твое участие необходимо, а на что не стоит тратить время — это большое искусство. Тут речь заходит о делегировании задач. Оно может быть и рабочим, и бытовым. Я стараюсь не заниматься никакими рутинными делами. Мой младший сын учится в школе, и я обязательно хожу на родительские собрания — это не рутина, нужно поговорить с учителями, получить обратную связь. Но при этом я не вникаю в вопросы денежных сборов в школе и каких-то организационных моментов, потому что это рутина. Так со всем: я стараюсь устраниться от любых дел, которые не ценны для меня, и в которых мое участие не принципиально. В бизнес-вопросах нужно учиться широкому делегированию, и тут я до сих пор работаю над собой. Порой возникают претензии от коллег, которые считают, что я мог бы меньше вникать в те дела, которые могут решиться без моего участия. Но часто мне становятся интересны всякие мелочи, которые хочется «докопать». В любом случае, не стоит тратить время на ненужные задачи и не стоит обижать людей своим недоверием. Порой важно во что-то не влезать и отпустить ситуацию — и все произойдет так, как должно произойти.

Когда планы выходят из-под контроля В моем личном расписании задачи стоят по часам и обычно на месяц вперед. Кроме регулярных мероприятий (советы директоров, стратегические сессии), которые планируются на год вперёд. Все рабочие встречи назначаются через приемную, мои помощники ищут подходящее время. С личными встречами иначе — их назначаю сам. Расписание в моем телефоне синхронизировано с компьютерами помощников — я могу по своему желанию внести в него поправки, добавить незапланированное совещание или важную встречу, и благодаря синхронизации все увидят эти изменения и будут в курсе. Каким бы четким и выверенным не было расписание, часто все идет не по плану. Это абсолютно нормально, и вопрос лишь в нашем отношении к этому. Я стараюсь относиться спокойно, поэтому незапланированный поворот событий вряд ли может выбить из колеи. Было ли так всегда? Когда я начинал заниматься бизнесом 25 лет назад, у меня уже присутствовала внутренняя самодисциплина, но не было каких-то особых навыков. И это хорошая новость для всех — навыки можно развивать. Сейчас это делать гораздо легче, чем раньше. Есть хорошие книги, есть люди, которые готовы делиться своими знаниями и опытом.

Не хочу создавать имидж человека, который сидит на горе и все просто происходит — это не так. Но суета и спешка мне не присущи. Хотя, если вы спросите мою жену, она может ответить иначе.

Мне пришлось пройти большой путь в части осознанности и изменения отношения к происходящим событиям. Нужно воспитывать в себе максимальное доверие к жизни, и я по-прежнему продолжаю этим заниматься. С нами происходит то, что должно происходить. Если происходящее кажется чем-то очень плохим и несправедливым — значит, ты пока не понимаешь, зачем тебе это нужно. А необходимо разобраться и понять. В редких исключениях ты можешь только абстрактно ощутить, что конфликтная и сложная ситуация необходима для какого-то развития качества характера. Ты не можешь это четче сформулировать, и с этим мириться чуть сложнее. Но все вызовы, которые мы получаем, нам под силу — я в это определенно верю.

Эдуард Тиктинский для Собака.ru в 2005 году.

На какую информацию не стоит тратить время У меня достаточно активная страница в Facebook, но открою секрет — я пишу посты не по какому-то порыву. Сейчас вот даю интервью, из него потом появится несколько постов. Дочитываю очередную книгу — и сразу пишу небольшую рецензию. Иногда я смотрю на реакции людей на свои посты, изредка что-то комментирую — если возникает живая дискуссия, и необходимо мое участие в ней. Но Facebook для меня — это не источник информации про других. Я почти не отвлекаюсь на чтение чужих постов. У меня нет страха что-то упустить. Социальные сети — это ведь такая информационная воронка. Сколько времени вы готовы потратить на то, чтобы найти в ворохе ненужной информации что-то действительно важное? С людьми, которые для меня ценны, я стараюсь общаться в живую. Хотя, возможно, я не до конца использую возможности Facebook. Мог бы, например, подписаться на Далай-ламу и читать его посты. Но ведь есть его книги, которые я могу прочитать. И мне так будет комфортнее, потому что я сторонник длительных фокусировок.

Как учиться сосредотачиваться на главном Мне кажется, история с коротким съемом информации и короткими фокусами все же очень неэффективна. Привыкшие к информационному формату соцсетей люди часто не могут ни на чем сосредоточиться, в голове роится и наслаивается друг на друга куча информации. Теряется навык длительной фокусировки, человек уже не может читать длинные книги, изучать внушительные документы. А это вопрос низкой конкурентоспособности человека, не говоря уже о его разболтанной нервной системе. При этом я смотрю на своих тридцатилетних партнеров, и это очень мощное поколение. Они четко фильтруют потоки информации — благодаря специальным ограничительным программам и собственной дисциплине. Конечно, каждое новое поколение лучше адаптировано к жизни в современных реалиях, чем предыдущее. Но те, кто способен фокусироваться, думать и размышлять над задачами, не отвлекаясь, явно имеют значительное преимущество над остальными.