Эпоха возрождения: что нужно знать о планировании беременности, ее ведении и родах

За сколько месяцев нужно начинать планировать беременность, можно ли активно заниматься спортом в ожидании ребенка и как выбрать родильный дом, где рожать будет не так страшно? Ведущие акушеры-гинекологи Петербурга рассказывают о медицинской стороне вопроса, а героини «Собака.ru» Полина Сидихина и Галя Голованова делятся личным опытом.

Как правильно подготовиться к беременности На консультацию к врачу лучше попасть как минимум за три месяца, а лучше и за полгода до возможного зачатия, а не после того, как тест на беременность оказался положительным. В таком случае медики проведут полное терапевтическое обследование, обнаружат возможные риски для наступления беременности (они бывают не только медицинские, но и социальные, поведенческие и психологические) и попробуют их устранить. К моменту зачатия паре лучше быть на максимуме физического и ментального здоровья. Привести организм к балансу особенно необходимо тогда, когда забеременеть по каким-то причинам не удается. Не нужно сразу же пугать себя бесплодием. Даже такие несложные шаги, как коррекция образа жизни, нормализация питания и веса, прием нутриентов и психотерапевтические сессии, часто настолько меняют обменные процессы, что беременность наступает естественным путем.

Елена Казанцева врач — акушер-гинеколог prevent age курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Для каждой пациентки, планирующей беременность, составляется индивидуальный план диагностики и лечения. В идеале мы рекомендуем приезжать, конечно же, вместе с будущим отцом: женщину будет сопровождать акушер-гинеколог, мужчину — уролог-андролог. Помимо традиционных анализов иногда требуется провести полное исследование гормонального профиля, также часто в список диагностики включается тест на пищевую непереносимость, исследование уровня микроэлементов. Ведь витаминные и гормональные дефициты в организме, безусловно, нужно восполнять до беременности, а не после. Иногда требуется проведение генетического тестирования, которое укажет на возможные риски для матери и будущего ребенка. А еще важно, чтобы женщина не готовилась к зачатию в условиях хронического стресса.

Галя Голованова режиссер фэшн-шоу Планируя беременность, я решила сделать полный скрининг организма — и оказалась в восторге, что мне рассказали все о моих слабых местах и составили персональную стратегию оздоровления. Обычно ты ходишь по разным специалистам и получаешь обрывочные знания, но мой врач-куратор после врачебного консилиума представила всю картину целиком. Я вышла из клиники счастливая и с толстой папкой рекомендаций, планировала повторный визит через пять месяцев, чтобы врачи еще раз провели диагностику и оценили мои успехи. Но в итоге повторная явка не понадобилась — ровно через пять месяцев после посещения курорта я узнала, что беременна. Если честно, мы сами не ожидали, что все будет развиваться настолько стремительно. Уже во время беременности я столкнулась с проблемой поиска врача в Петербурге, который будет ее вести, — почему-то большинство медиков пытаются с ненужным пафосом тебя охранять и заставляют поверить, что ты находишься в каком-то болезненном состоянии. Я порой даже боялась сказать, что продолжаю ходить в бассейн и на йогу, — все гинекологи советовали прекратить занятия спортом, а еще предлагали пить мультивитаминные комплексы, к которым я отношусь скептически. Зато я нашла классные курсы для будущих родителей — 40-часовой интенсив, прибавляющий куда больше уверенности перед встречей с ребенком.

Во время беременности можно:

заниматься сексом продолжать умеренные занятия спортом, йогой совершать перелеты делать стрижку и окрашивание волос

Не стоит:

выходить за пределы бокала вина принимать лекарства без консультации врача есть стейки слабой прожарки или севиче из лосося слишком сильно нервничать

Где и как следить за здоровьем все 9 месяцев Вы можете наблюдаться у акушера-гинеколога женской консультации по месту жительства — все исследования будут проходить бесплатно и врач сообщит, когда вам нужно увидеться в очередной раз. Минусы очевидны: очереди, десятиминутные приемы, невозможность подбора врача и человеческий фактор (всегда есть шанс, что вам нахамят в регистратуре). В частных клиниках работают по тем же установленным Минздравом медицинским стандартам ведения беременности, но консультация с врачом может длиться и час — и это играет решающую роль, чтобы наладить контакт. Кроме того, вам обязательно выдадут номер телефона специалиста для дистанционной связи. Часто клиники разрешают прийти на прием в сопровождении близких. И врачи рекомендуют как минимум на первую консультацию взять с собой партнера — ему объяснят, как может поменяться ваше настроение в зависимости от срока беременности и почему во всем виноваты гормоны. Также задумайтесь о посещении школы будущих родителей — чтобы узнать о том, как правильно дышать во время родов, отточить методы психологической релаксации (пригодится бессонными ночами) и даже заняться йогой айенгара.

Елена Измайлова заместитель главного врача, врач — акушер-гинеколог центра репродукции «Генезис» В первом и втором триместре беременности врач встречается с пациенткой каждые три недели, проводит все необходимые исследования и по необходимости назначает консультации других специалистов — терапевта, офтальмолога, эндокринолога. После 30-й недели встречи становятся чаще. Платное ведение беременности можно организовать по принципу «все включено»: женщине не нужно задумываться о том, сколько анализов и консультаций ей назначили, и это очень удобно. Если пациентке важно чувствовать себя под присмотром, врач предложит встречаться чаще, по необходимости подключит к консультациям психолога, подберет подходящие именно ей витамины и минералы. Некорректно назначать беременным общие мультивитаминные комплексы, ведь врач должен обращать внимание на конкретные дефициты в организме пациентки и вовремя их корректировать. Не допустить сильных гормональных скачков и плохого самочувствия во время беременности вполне реально, если акушер-гинеколог обладает необходимыми знаниями и уделяет пациентке достаточно времени. И конечно, мы рекомендуем пациенткам заняться устранением всех дефицитов еще на этапе планирования.

Как выбрать роддом Если вы не планируете практиковать родильный туризм и уезжать в Майами за 30 тысяч долларов, стоит заранее провести мониторинг роддомов Петербурга. Отправляйтесь на дни открытых дверей — оцените оснащение родильных залов и комфортабельность палат пребывания, всмотритесь в лица акушеров-гинекологов. В конечном счете смутить может все что угодно — от потрескавшихся желтых стен городских роддомов до навязчивого маркетинга разрекламированных частных. Полагайтесь на опыт хороших знакомых и обращайте внимание на имя врача: информация о лучших стремительно передается по сарафанному радио и встречается на форумах для беременных с завидным постоянством.

Владимир Остроменский заместитель главного врача по акушерству и гинекологии сети клиник «Скандинавия» Часто женщин пугает то, что в родильном доме огромный поток пациентов, — даже если ты рожаешь платно, проволочек с ожиданием не избежать, а внимания персонала порой не хватает. У нас камерный роддом, каждую пациентку сопровождает бригада из семи человек. В 90% случаев вместе с женщиной находятся муж или кто-то из близких родственников — да, отцы все чаще хотят принимать участие в появлении на свет долгожданного ребенка. После родов персонал рассказывает пациентке, как ухаживать за новорожденным, проводит обучение кормлению грудью и следит за здоровьем мамы и ребенка в течение первого месяца после выписки из клиники.