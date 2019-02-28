Химия любви: что происходит в нашем мозге во время влюбленности и после секса

Можно ли зафиксировать любовь научными методами или сманипулировать влюбленностью на гормональном уровне? Приводим основные аргументы и доводы лекции «Нейробиология любви» психофизиолога Полины Кривых.

Почему одни партнеры полигамны, а другие моногамны Отличным примером проявления полигамии и моногамии, обусловленной на биологическом уровне, являются мыши-полевки. У них есть два типа рецепторов дофамина в прилежащем ядре — D1 и D2. Так, рецепторы D2 отвечают у самца за нежную привязанность. Когда он видит самку и начинает в неё влюбляться, у него активируется этот тип рецепторов. Если заблокировать D2 у самца, он резко начнет кусать всех самок подряд. А если активировать — влюбится в первую попавшуюся мышку. Дальше лучше — после формирования взаимной привязанности у самца происходит рост числа рецепторов D1 и дальнейшее закрепление связи. Таким образом его мозг меняется для того, чтобы он больше не мог любить никого другого, кроме этой самки. Эта же область мозга и у полевок, и у человека отвечает за привязанность к некоторым наркотикам. Но есть другие мыши — склонные к полигамии. Если посмотреть на их мозг в лаборатории, мы обнаружим изначально большое количество рецепторов D1 в прилежащем ядре. А вырастить новые, как в случае с моногамными мышами, им не удается. Поэтому если такой самец встречает самку, он думает: «О, классно! Но начинаем общаться со следующей».

Как обнаружить ген верности Главные гормоны в химической формуле любви людей — это вазопрессин и окситоцин. Они вырабатываются в мозге, а затем попадают в основной кровоток и распространяются по всему организму. А 10 лет назад ученые узнали, что у мужчин, возможно, есть ген верности — это RS3334. Он отвечает за формирование рецепторов к гормону верности — вазопрессину V1a. Исследование шведских ученых показало, что мужчины с мутацией в гене RS3334 отличаются куда большей ветреностью и чаще изменяют своим партнершам. Получается, что перед тем как пожениться, можно сделать генетический тест и узнать все о своем будущем супруге? Ответить на этот вопрос сложно. Генетические тесты — пока не самая распространенная практика, а результаты этого исследования базируются на достаточно маленькой выборке человек. Так что точных гарантий результаты вам дать не смогут.

Мало окситоцина — мало друзей? Окситоцин — это гормон поощрения, он нужен людям в том числе для того, чтобы выстраивать дружеские отношения с другими людьми, формировать личную привязанность. Ученые сравнили, как меняется уровень окситоцина у детей после общения с биологической матерью и с мачехой (ребенок 34 месяца жил в приемной семье и не знал о том, что это не его родители). Оказалось, что у приемных детей уровень окситоцина после общения с мачехой не поднимался. Это значит, что в дальнейшем, когда они будут общаться со значимыми для них людьми, окситоцин не будет помогать им выстраивать привязанность. Среди детей, выросших без родителей, похожая история и с выработкой вазопрессина. У ребенка, которого отдали в детский дом в «нежном» возрасте, в целом ниже уровень этого гормона. Им на биологическом уровне сложнее формировать дружеские связи — и это одна на из теорий, объясняющая плохую социализацию детдомовцев.

Можно ли увидеть влюбленность на МРТ Проявления любви сложно зафиксировать в мозге, особенно когда речь идет об МРТ-исследованиях. Ученые сошлись на мнении, что адекватнее всего использовать во время экспериментов фото возлюбленных. Когда испытуемым, лежащим в магнитно-резонансном томографе показывали фотографии друзей и любовников, в первую очередь у них активировался гиппокамп — участок мозга, отвечающий за воспоминания. Также активировалась инсула: этот участок мозга считается ответственным за эмоции. Получается, когда человек смотрит на фотографию партнера, он вспоминает события, связанные с ним, и эти воспоминания обладают сильной эмоциональной окрашенностью. Во время одного из исследований людям показывали фотографии «бывших», с которыми они пережили болезненный разрыв. При взгляде на фотографию бывшего партнера, в мозге испытуемого активировалась область, отвечающая за физическую боль. Но чтобы точно говорить о том, что это все не случайные совпадения, необходимо продолжение исследований в этой области.

Что происходит в мозге мужчин и женщин после оргазма? До секса картина примерно одинаковая: активируется лимбическая система, которая отвечает за эмоции, и области, ответственные за анализ тактильных ощущений. А вот после оргазма мозг женщины и мужчины функционирует по-разному. У мужчин резко снижается активность амигдалы, они становятся очень спокойными и неагрессивными. У женщин снижается активность дорсальной префронтальной коры, которая отвечают за мораль. Также снижает свои функции орбитофронтальная кора — с помощью него происходит постоянный анализ окружающей обстановки и поиск опасных стимулов. Поэтому после секса женщина перекладывает на мужчину ответственность за их общую безопасность.