Химия любви: что происходит в нашем мозге во время влюбленности и после секса
Можно ли зафиксировать любовь научными методами или сманипулировать влюбленностью на гормональном уровне? Приводим основные аргументы и доводы лекции «Нейробиология любви» психофизиолога Полины Кривых.
Почему одни партнеры полигамны, а другие моногамны
Отличным примером проявления полигамии и моногамии, обусловленной на биологическом уровне, являются мыши-полевки. У них есть два типа рецепторов дофамина в прилежащем ядре — D1 и D2. Так, рецепторы D2 отвечают у самца за нежную привязанность. Когда он видит самку и начинает в неё влюбляться, у него активируется этот тип рецепторов. Если заблокировать D2 у самца, он резко начнет кусать всех самок подряд. А если активировать — влюбится в первую попавшуюся мышку.
Дальше лучше — после формирования взаимной привязанности у самца происходит рост числа рецепторов D1 и дальнейшее закрепление связи. Таким образом его мозг меняется для того, чтобы он больше не мог любить никого другого, кроме этой самки. Эта же область мозга и у полевок, и у человека отвечает за привязанность к некоторым наркотикам.
Но есть другие мыши — склонные к полигамии. Если посмотреть на их мозг в лаборатории, мы обнаружим изначально большое количество рецепторов D1 в прилежащем ядре. А вырастить новые, как в случае с моногамными мышами, им не удается. Поэтому если такой самец встречает самку, он думает: «О, классно! Но начинаем общаться со следующей».
Как обнаружить ген верности
Главные гормоны в химической формуле любви людей — это вазопрессин и окситоцин. Они вырабатываются в мозге, а затем попадают в основной кровоток и распространяются по всему организму. А 10 лет назад ученые узнали, что у мужчин, возможно, есть ген верности — это RS3334. Он отвечает за формирование рецепторов к гормону верности — вазопрессину V1a.
Исследование шведских ученых показало, что мужчины с мутацией в гене RS3334 отличаются куда большей ветреностью и чаще изменяют своим партнершам. Получается, что перед тем как пожениться, можно сделать генетический тест и узнать все о своем будущем супруге? Ответить на этот вопрос сложно. Генетические тесты — пока не самая распространенная практика, а результаты этого исследования базируются на достаточно маленькой выборке человек. Так что точных гарантий результаты вам дать не смогут.
Мало окситоцина — мало друзей?
Окситоцин — это гормон поощрения, он нужен людям в том числе для того, чтобы выстраивать дружеские отношения с другими людьми, формировать личную привязанность. Ученые сравнили, как меняется уровень окситоцина у детей после общения с биологической матерью и с мачехой (ребенок 34 месяца жил в приемной семье и не знал о том, что это не его родители). Оказалось, что у приемных детей уровень окситоцина после общения с мачехой не поднимался. Это значит, что в дальнейшем, когда они будут общаться со значимыми для них людьми, окситоцин не будет помогать им выстраивать привязанность.
Среди детей, выросших без родителей, похожая история и с выработкой вазопрессина. У ребенка, которого отдали в детский дом в «нежном» возрасте, в целом ниже уровень этого гормона. Им на биологическом уровне сложнее формировать дружеские связи — и это одна на из теорий, объясняющая плохую социализацию детдомовцев.
Можно ли увидеть влюбленность на МРТ
Проявления любви сложно зафиксировать в мозге, особенно когда речь идет об МРТ-исследованиях. Ученые сошлись на мнении, что адекватнее всего использовать во время экспериментов фото возлюбленных. Когда испытуемым, лежащим в магнитно-резонансном томографе показывали фотографии друзей и любовников, в первую очередь у них активировался гиппокамп — участок мозга, отвечающий за воспоминания. Также активировалась инсула: этот участок мозга считается ответственным за эмоции. Получается, когда человек смотрит на фотографию партнера, он вспоминает события, связанные с ним, и эти воспоминания обладают сильной эмоциональной окрашенностью.
Во время одного из исследований людям показывали фотографии «бывших», с которыми они пережили болезненный разрыв. При взгляде на фотографию бывшего партнера, в мозге испытуемого активировалась область, отвечающая за физическую боль. Но чтобы точно говорить о том, что это все не случайные совпадения, необходимо продолжение исследований в этой области.
Что происходит в мозге мужчин и женщин после оргазма?
До секса картина примерно одинаковая: активируется лимбическая система, которая отвечает за эмоции, и области, ответственные за анализ тактильных ощущений. А вот после оргазма мозг женщины и мужчины функционирует по-разному. У мужчин резко снижается активность амигдалы, они становятся очень спокойными и неагрессивными. У женщин снижается активность дорсальной префронтальной коры, которая отвечают за мораль. Также снижает свои функции орбитофронтальная кора — с помощью него происходит постоянный анализ окружающей обстановки и поиск опасных стимулов. Поэтому после секса женщина перекладывает на мужчину ответственность за их общую безопасность.
Как повреждения мозга влияют на сексуальное поведение?
Поражения гипоталамуса, лобных или височных долей может менять поведение человека. Например, если у человека возникает опухоль в височной доле, она начинает давить на соседние участки. Если давление придется на гипоталамус, это может привести к необычным последствиям — например, множественным неконтролируемым оргазмам у человека.
Ситуация может быть достаточно опасной. Так, один учитель младших классов внезапно осознал, что испытывает возбуждение при виде своих учениц. Он отправился к врачу, а врач обнаружил на границе лобной и височной долей опухоль, которая и привела к развитию педофилических мыслей. После удаления опухоли симптомы исчезли, однако через время развился рецидив, и врачу понадобилась повторная операция.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.