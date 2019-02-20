Один из главных бунтарей Петербурга, основатель агентства Bad Mamas Оскар Ренкель давно встал на путь ЗОЖ. И теперь в юмористичной и провокационной форме коучит своих подписчиков, рассказывая, как привести сознание и тело в порядок. Для «Собака.ru» он перечислил содержимое своей аптечки и рассказал, как справляется со стрессом без алкоголя и наркотиков.

Мои полезные добавки Хочу сразу заметить, что самостоятельно назначать себе что-то из добавок не стоит. Даже бесконтрольный прием кальция может быть вреден для организма. Всё подскажут ваши анализы, которые должен истолковать грамотный врач, а на терапевт из поликлиники, который, как в пионерском лагере, стрижет всех под одну гребенку.

Я принимаю ежедневно (и практически пожизненно!) полинасыщенные жирные кислоты Omega3. Производителей много, но лучше, чем у Solgar, лично я не нашел. Дозировка 950 мг, поэтому в день нужно выпивать всего одну капсулу. Еще один личный мастхэв — альфа-липолиевая кислота в дозировке 250 мг. Она обладает антиоксидантным действием, участвует в регулировании липидного и углеводного обмена, стимулирует обмен холестерина. Я выбрал фирму Now — они в отличие от других брендов не добавляют в состав элеутерококк. У меня, как и у многих, на него аллергия.

Дефицитный витамин D по рекомендации врача и по результатам анализов принимаю в достаточно большой дозировке — 10 000 единиц в день (конечно, когда не бываю на солнце). Но витамин D очень загадочный — вы можете пить его год, заново пройти исследование и не факт, что он будет в норме. Раз в полгода покупаю баночку «Комфорт зон» от Solgar. В составе смесь ферментов (амилазы, мальтазы, лактазы и кучи всего) — и это чудо для вашего ЖКТ. Если бы кишечник мог говорить, он сказал бы вам спасибо. Ну а вообще мой самый главный нутриент — это тёплая вода.

Рацион питания Главное в питании для меня — это режим. Ем три раза в день в одно и то же время: в 9.00 у меня завтрак, в 14.00 — обед, в 19.30 — ужин. Иногда позволяю себе полдник в 16.00, хотя обычно про него все же забываю. Сейчас из-за аллергии, скрытых непереносимостей и кучи других причин под запрет попало множество продуктов. Во-первых, это алкоголь, сахар, лактоза и глютен. Также я не ем крестоцветные (только брюссельскую капусту), лимон, уксус, сырой лук, клубнику, бананы, укроп, петрушку и мед. Избегаю крахмала и жареной еды. Единственное, что я оставил из относительно вредных продуктов — это кофе. Не могу без него жить! Ну и изредка могу бахнуть горького шоколада.

Исследования Раз в полгода я прохожу назначенные врачами медицинские исследования, в том числе сдаю полный анализ крови. Если не хочешь в ближайшем будущем догонять велосипед с обрыва, обследования необходимы. На их результатах вообще основаны все мои ЗОЖ-достижения. Кстати, заключительным этапом в поиске баланса оказались консультации врачей prevent age курорта «Первая Линия», которые ответили на все мои вопросы. Встреча с ними — это был последний пинок в жизнь, полную здоровья и счастья.

Ментальное здоровье Mental health — самая актуальная для меня тема, потому что я имею определенные психические отклонения. Именно они в свое время привели меня к алкоголю и наркотикам, которые только усугубили ситуацию с нервной системой и конечно же обменом веществ. Путь, чтобы выбраться из старого образа жизни, был долгим, два года работы в хард-режиме. Но весь последний год я пожинаю плоды своего труда. Моё сознание полностью чистое, и оно излечило всё остальное. Больше мне не нужны ни психологи, ни психиатры, ни антидепрессанты, ни транквилизаторы, ни алкоголь и прочее. Иногда я использую тибетские практики, но не слишком углубляюсь в эту историю — я гиперактивный человек с подвижной психикой, быстро теряю интерес и не могу сидеть на одном месте. Поэтому та же самая йога мне совсем не подошла. Но я могу послушать медитативную музыку в стрессовой ситуации и умею самостоятельно себя успокаивать.

Нельзя испытывать гнев. Гнев тащит за собой кучу дерьма, и весь твой день, а то и два летят под откос. Организм начинает работать по-другому — это как спазм всего тела, а выработка гормонов превышает все нормы.