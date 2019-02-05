Как, наконец, перестать перекладывать ответственность за свою жизнь на других людей

Многие всю жизнь не могут признать главного факта — что их жизнь принадлежит только им и больше никому. В итоге отдают управление ей другим людям — супругам, друзьям и родственникам. Публикуем отрывок из книги «Стресс как внутренняя игра» — о том, почему каждому пора стать CEO своей жизни.

У моей подруги Лесли был 94-летний дядя, который переехал к ней жить. Однажды утром после завтрака Лесли спросила его: — Дядя Джеми, тебе понравилась твоя жизнь? Тебе уже так много лет, и, вероятно, осталось не так уж много. Мне просто интересно, получил ли ты удовольствие от жизни. Дядя Джеми перестал жевать и, немного подумав, серьезно ответил: — Нет, не получил. Его ответ потряс подругу до глубины души. Она этого совсем не ожидала. Она спросила: — Но почему, дядя Джеми? Ответ прозвучал глубокомысленно. — Знаешь, я всю жизнь отдал другим. Я отдал ее своей жене, детям, церкви, работе… Он продолжал и продолжал перечислять, и список получился весьма внушительным. Слова дяди произвели на Лесли огромное впечатление. Она хотела сама владеть и распоряжаться своей жизнью.

Решение взять ответственность за свою жизнь, а не быть жертвой, возможно, самый важный фактор успеха в достижении внутренней устойчивости.

Итак, как понять, управляете вы своей жизнью сами или отдали бразды правления кому-то другому? Какая часть того, что вы делаете, основывается на стремлении угодить другим людям? Если вы контролируете ситуацию, то знаете, кто ведет автомобиль. Ваши руки крепко сжимают руль, и вы едете туда, куда хотите. Ваша нога находится на педали акселератора, а когда вы хотите остановиться, переставляете ее на тормоз и жмете. Все просто и, по сути, происходит инстинктивно. Но предположим, на заднем сиденье вашего автомобиля сидят другие водители, которые считают, что тоже имеют право управлять. Они то и дело говорят: «Помедленнее… Поворачивай сюда… Здесь направо… А тут налево». Они ведут себя так, будто имеют право на некоторый контроль над рулем, хотя, совершенно очевидно, что это не так. И только от вас зависит, уступите вы им этот контроль или нет. Однажды знакомый спросил мое мнение о том, следует ли ему пригласить на свидание одну женщину. Он сам не был в этом уверен, и создавалось впечатление, что его решение действительно во многом будет зависеть от моего ответа. И я сказал: «Позволь мне кое-что спросить. Когда ты едешь в своем авто, где ты предпочитаешь сидеть — на переднем сиденье, держась за руль, или пассажиром на заднем сиденье?» И он ответил: «Ну, это я точно знаю. Конечно, на заднем». Я был удивлен. «Правда? — спросил я. — Ты действительно предпочитаешь сидеть сзади, пока кто-то ведет машину?» Он заверил меня, что так и есть. А когда я спросил почему, знакомый ответил: «Потому что, где бы я ни сидел, за рулем или на заднем сиденье, я могу попасть в аварию, но, если я буду сидеть сзади, это будет не моя вина!» И видимо, осознав абсурдность своего заявления, он улыбнулся, поблагодарил меня за беседу и поспешно удалился. Конечно, это всего лишь забавная история, но таковы многие люди. Они отказываются от права быть водителями собственных автомобилей, предпочитая избежать ответственности и не испытывать чувства вины. Но ведь речь идет об их жизни, и именно им нужно принимать все серьезные решения, быть ее СЕО. Кого успокоит то, что на его надгробной плите будет написано: «Я в этом не виноват»? Решение взять ответственность за свою жизнь, а не быть жертвой, возможно, самый важный фактор успеха в достижении внутренней устойчивости. Этот выбор нам приходится делать снова и снова, каждый раз, когда необходимо «переустановить» свое отношение.

Управляете ли вы своей жизнью? Представьте, что вы унаследовали от богатого дядюшки корпорацию среднего размера и сразу же взяли бразды правления в свои руки. Теперь вы ее СЕО и единоличный владелец. Сидя в кресле во главе стола в своем кабинете, вы можете задавать любые вопросы и принимать любые решения. У вас, конечно, есть вице-президенты и консультанты, к мнению которых можно прислушаться, но это не демократия. Окончательный выбор делаете только вы сами — это подразумевается фактом владения. Основываясь на таком надежном фундаменте, как право собственности, вы начинаете мыслить, как СЕО корпорации. Для этого достаточно просто осознать, что у вас есть полномочия вносить изменения во все, что вам не нравится в вашей компании. И одно из первейших решений, которое вам надо будет принять, став ее главой, касается права продажи своих акций. Продавая акции, вы уступаете часть собственности другим владельцам, и для корпорации это обычное дело. А что, если корпорация, которой вы владеете, — это вы сами?

Первым делом надо принять четкое и осознанное решение относительно собственных миссии, ценностей, продуктов, стратегий и партнерских отношений — точно так же, как вы сделали бы, будучи СЕО компании.

Из всех этих кирпичиков будет складываться ваша устойчивость. Далее нужно рассмотреть вопрос акций компании. Помните: вовсе не обязательно передавать кому-то долю владения. На деле ваша независимость уменьшается именно в той пропорции, в какой вы продаете акции: так другие люди получают право голоса при принятии ваших решений. Следует признать, что многие из нас умудряются продать столько акций, что становятся миноритарными акционерами собственной жизни. Чем больше акций вы продали, тем меньше контролируете свою жизнь и тем выше вероятность, что вы испытаете серьезный стресс. «Дом, разделенный надвое, не устоит», — говорил Авраам Линкольн. Я часто вспоминаю эти слова, когда думаю о доме своей жизни. К счастью, вы всегда можете выкупить свои акции, но для этого нужно сначала определить, кто владеет ими сейчас и по какой цене они были проданы. Например, акции часто продают другим людям за любовь, одобрение, уважение или безопасность. Выкупая их, вы рискуете потерять то, что за них когда-то получили. Конечно, когда двое и более людей, действуя как суверенные субъекты, сознательно заключают соглашение — например, выполнить некое требование, сформировать команду, создать компанию или заключить брачный союз, — продавать акции необязательно. Соглашения заключаются между сторонами, которые сохраняют при этом полный суверенитет. Итак, если вы все же продали акции своей жизни, встает важный вопрос: готовы ли вы их вернуть, даже если при этом рискуете потерять то, ради чего их продавали? Нередко именно такова цена стабильности.

Чья это жизнь? Данные о пациенте предоставлены доктором Эддом Ханзеликом У Карен в груди обнаружилось уплотнение — злокачественное, как показала биопсия; была назначена операция. Женщина имела очень ясное представление о том, что с ней произойдет, а это уже было примечательно. Чаще всего при постановке страшного диагноза люд чувствуют себя маленькими и беспомощными. Они просто соглашаются: «Хорошо, доктор, как скажете». Карен же была решительно настроена держаться своей линии и хотела заранее обсудить все, что, как она чувствовала, было действительно важно, до мельчайших деталей. И делала она это на удивление мило, привлекая на свою сторону почти всех, с кем разговаривала. Например, одно из ее требований заключалось в том, чтобы в послеоперационной палате получать инъекции больших доз витаминов. В мире медицины подобное условие считается ересью. Но Карен этого хотела, поэтому я дал ей список витаминов, которые можно было вводить после предстоящей ей операции, и она отнесла его своему хирургу. И проделала все это настолько убедительно и мило, что он согласился позаботиться о том, чтобы все было сделано так, как ей хочется.

Судя по моему опыту — и это подтверждается медицинскими исследованиями, — чем активнее пациенты участвуют в процессе лечения, тем лучше обоснованы решения врачей и тем успешнее результат.

Я присутствовал на операции Карен; она и мне вручила список моих обязанностей, например: убедиться, что она получает витамины; проверить качество контрастного вещества в капельнице; убедиться, что в ее наушниках играет музыка, которую она хотела слушать, и другие. И все прошло гладко, даже включая витаминные инъекции. Почему? Да потому, что Карен удалось убедить хирурга, и он сказал: «Да, она немного чокнутая, но такая милая, мне пришлось пообещать ей эти дурацкие витамины». После такого заявления сдались также анестезиолог и фармацевт. Когда дело дошло до химиотерапии, Карен также была полна решимости принимать участие на своих условиях. Она хотела чувствовать себя сильной и выбрала одежду, которая давала ей это чувство, — красный плащ и яркую шляпу. Онколог не знал, что с этим делать, но видел, что этот наряд действительно помогает пациентке принять и пройти лечение. Словом, Карен взяла на себя полную ответственность за свой организм и за получаемую ею медицинскую помощь; она все решала сама. И благодаря этому превратила очень сложную ситуацию в нечто, что смогла принять. Сколько раз, обращаясь к врачу, вы обнаруживали, что все решено за вас, раньше, чем вы получили возможность осмыслить и обдумать ситуацию? Врачей обучают бороться с болезнями, и иногда они думают только о клинической стороне дела. Врач может сказать: «У меня сегодня был интересный случай сердечного приступа» или «Сегодня я лечил любопытный случай инфекции легких». Они сражаются с врагом, болезнью, используя для этого полный арсенал: скальпели, радиацию, лекарства и прочее. Но где в этом процессе пациент — человек? Многие люди, которые пытаются получить информацию или за- дать вопросы, наталкиваются на типичную реакцию врача: «Не мешайте. Позвольте мне бороться с этим злом. Я дам вам знать, когда все закончится». И большинству приходится соглашаться с ролью послушного и пассивного пациента. Вы наверное не раз слышали, как люди говорят: «Доктор сказал, что мне нужна операция на сердце», произнося эти слова словно приговор. Создается впечатление, что человек разговаривал со всемогущей силой и что у него нет выбора. А между тем, когда на кону стоит ваша жизнь, самостоятельный выбор необходим даже больше, чем когда-либо.

Руководство пользователя Взять на себя полную ответственность за свою жизнь — значит быть по-настоящему независимым, думать самостоятельно, не ограничиваясь привязанностями, быть способным поддерживать глубокие взаимоотношения с другими людьми, не теряя самого себя. Можно было бы и дальше перечислять, что означает быть ответственным за свою жизнь, но ясно одно: для этого нужна способность самостоятельно и безбоязненно принимать серьезные решения в своей жизни. Если же вам недостает независимости, вы непременно будете делать что-то, руководствуясь мыслями о том, что вы должны, а не что хотите или предпочитаете. При этом вы непременно будете испытывать чувство беспомощности, почувствуете себя жертвой обстоятельств, ожиданий и требований других людей. А быть жертвой не очень приятно и совсем неэффективно. На наше счастье, выбор есть. Решив взять на себя ответственность и стать хозяином собственной жизни, вы можете выкупить проданные ранее акции, достичь своих целей и наслаждаться этим. Люди часто интересуются, как можно выкупить назад акции у супругов, родственников или деловых партнеров. Могут ли они быть независимы от этих людей?

Нам всем знакомы страх и разочарование, возникающие из-за ощущения, что вы потеряли себя в отношениях с родными, друзьями, супругами

Судя по моему опыту, можно поддерживать связь с окружающими во всем их богатстве и разнообразии, не отказываясь от единоличного владения своей жизнью. Вы хотите, чтобы взаимоотношения давали нужный результат, поэтому берете курс на устранение разногласий. Это не то же самое, что заставляет вас делать вещи, которые вам совсем не нравятся, потому что когда-то вы продали свои акции. Двум независимым владельцам своих жизней вполне по силам создать брачный союз и наслаждаться совместной жизнью. Однако их брак будет сильно отличаться от брака, в котором один из партнеров изо всех сил старается добиться одобрения другого, а тот принимает это. Первый в своем стремлении к признанию неосознанно отказывается от участия в принятии важных решений, теряя свою личную целостность и ухудшая взаимоотношения с партнером. Надежные взаимоотношения основываются на взаимозависимости, в которой два или более уверенных в себе, независимых субъекта объединяются ради достижения общих целей, не жертвуя при этом индивидуальной целостностью. Нам всем знакомы страх и разочарование, возникающие из-за ощущения, что вы потеряли себя в отношениях с родными, друзьями, супругами, детьми или даже домашними животными. Это чувство активирует механизм стресса, и вы обнаруживаете, что ваша жизнь управляется примитивными реакциями «бей, беги или замри». Понимание этого может дать вам подсказку о том, в каком месте ваша независимость пострадала. Обратите внимание, не подвергаетесь ли вы стрессу в рабочих разговорах или в общении с домашними либо с кем-то из друзей. Так вы поймете, кому именно продали свои акции. Считайте, что частично потеряли независимость, если видите, что руководствуетесь идеями, установками и предубеждениями, которые не согласуются с вашими истинными чувствами и ценностями. Подумайте, что происходит, когда человек предает важные для него ценности и его сметает вихрь неистовства и разрушения. Недаром мудрейшие призывают нас одинаково высоко ценить как личную независимость, так и общечеловеческие ценности.