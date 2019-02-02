Интернет-магазин iHerb может стать полностью недоступен в России
iHerb уходит из России — Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить приложение интернет-магазина из российского AppStore и Google Play. Решение было принято по иску директора «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова, который недоволен тем, что в интернет-магазине продаются не сертифицированные в России пищевые добавки. Но этим дело не кончится — у пользователей могут возникнуть проблемы с доступом к сайту.
В сентябре прошлого года Жестяков обратился в Генпрокуратуру с заявлением, в котором просил рассмотреть вопрос об ограничении доступа к сайту iHerb в России, поскольку в магазине реализуются БАДы и пищевые добавки, которые не соответствуют действующему на территории России техрегламенту. Так, продукция, предлагающаяся в интернет-магазине, может быть расценена как запрещенная к обороту на территории страны.
Помимо того, что приложение iHerb станет недоступно в AppStore и Google Play, суд также обязал ограничить доступ к страницам десяти товаров на сайте магазина. Но запретить только несколько страниц не получится — iHerb использует безопасный протокол https, который позволяет шифровать в том числе ссылки на конкретные страницы сайта, из-за чего провайдеры не смогут ограничить доступ к отдельным страницам. Таким образом, интернет-магазин iHerb может стать полностью недоступен в России.
Избежать полной блокировки на территории России магазину удастся, если iHerb удалит запрещенные судом товары с сайта или ограничит их продажу в стране. По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казарьяна, которое приводит издание «РБК», iHerb выберет один из этих вариантов — на Россию приходится большой объем продаж. Что касается приложений, вероятность их пропажи их магазинов «примерно нулевая», считает аналитик, а процесс изъятия их из доступа может сойти на нет или сильно затянуться, кроме того случая, если iHerb не удалит их самостоятельно.
По данным Mediascope, на декабрь 2018 года ежемесячная российская аудитория iHerb в возрасте 12–64 лет в городах с населением от 100 тыс. человек составляла 986,8 тыс. человек со стационарных компьютеров и 770,5 тыс. человек с мобильных устройств. По данным сервиса SimilarWeb, в декабре 2018 года страницу ru.iherb.com посетили 4,7 млн раз. Для сравнения, за аналогичный период портал по продаже витаминов, БАДов, экокосметики apteka.ru посетили 12 млн пользователей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.