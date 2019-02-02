iHerb уходит из России — Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить приложение интернет-магазина из российского AppStore и Google Play. Решение было принято по иску директора «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова, который недоволен тем, что в интернет-магазине продаются не сертифицированные в России пищевые добавки. Но этим дело не кончится — у пользователей могут возникнуть проблемы с доступом к сайту.

В сентябре прошлого года Жестяков обратился в Генпрокуратуру с заявлением, в котором просил рассмотреть вопрос об ограничении доступа к сайту iHerb в России, поскольку в магазине реализуются БАДы и пищевые добавки, которые не соответствуют действующему на территории России техрегламенту. Так, продукция, предлагающаяся в интернет-магазине, может быть расценена как запрещенная к обороту на территории страны. Помимо того, что приложение iHerb станет недоступно в AppStore и Google Play, суд также обязал ограничить доступ к страницам десяти товаров на сайте магазина. Но запретить только несколько страниц не получится — iHerb использует безопасный протокол https, который позволяет шифровать в том числе ссылки на конкретные страницы сайта, из-за чего провайдеры не смогут ограничить доступ к отдельным страницам. Таким образом, интернет-магазин iHerb может стать полностью недоступен в России.