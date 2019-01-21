Я не заслуживаю своего успеха и карьеры, все это случайно! Что делать?

Ваша карьера идет в гору, но вы чувствуете, что не заслужили этого? Мысль о переходе на более высокую должность и растущей ответственности вгоняет вас в ужас? Петербурженка Оля Полищук, несколько лет проработавшая исполнительным директором института «Стрелка», а ныне занимающаяся коучингом и созданием образовательных программ, рассказала, как справиться с синдромом самозванца. Мы записали основные тезисы.

Если вам повезло стать руководителем, но вы понятия не имеете, как вам удается так много зарабатывать и почему коллеги к вам доброжелательны, – у вас, вероятно, синдром самозванца. Не бойтесь, это не диагноз, а всего лишь феномен, с которым нужно разобраться. Люди с такой проблемой испытывают большие трудности на работе: они обесценивают свои достижения, не верят похвале, боятся высказывать свои идеи, потому что считают себя недостойными внимания коллег, не откликаются на вакансии, потому что думают, что там ищут сотрудников-богов.

Люди с синдромом самозванца впадают в апатию: тебе ничего не интересно, чувствуешь себя жертвой. Любой нормальный вопрос, на который раньше спокойно можно было ответить «да» или «нет», начал вызывать раздражение, желание всех прогнать. Подобное произошло и со мной. Я работала менеджером онлайн-школы. Штат насчитывал около 70 человек. У каждого были свои задачи, но не все с ними справлялись. В частности, я. Я решила, что на мне лежит слишком большая ответственность, и очень нервничала, когда из-за внешних обстоятельств что-то шло не так. Вот пример: мы переехали в новый офис, а за окном началась стройка. Я винила себя в том, что не просчитала всех обстоятельств и люди из-за меня не могут работать.

Мы-то знаем, что чудом до сих пор сидим на своем месте, и не дай бог кому-нибудь разоблачить нашу некомпетентность.

Мы часто не осознаем свою профессиональную ценность. Я менеджер, но мне не нравится, как копирайтер написал текст – перепишу сама. Я менеджер, но дизайнер сделал логотип для тату-студии, а не для онлайн-школы – переделаю сама. Но моя работа заключалась не в переделках, а в том, чтобы организовать работу, сделать условия труда комфортными. Люди должны каждый день приходить на работу и сталкиваться с кучей нового. И, чтобы мои подчиненный не чувствовали себя самозванцами, мне постоянно надо было с ними разговаривать на тему того, счастливы ли они, насколько они в себе уверены, насколько им нравится процесс, ладят ли они друг с другом. В этом заключалась моя ценность.

Мы боимся получить обратную связь и узнать, как действительно оценивают наши навыки. С одной стороны, интересно, что о нас думают коллеги и начальники. Но с другой, мы-то знаем, что чудом до сих пор сидим на своем месте, и не дай бог кому-нибудь разоблачить нашу некомпетентность. Поэтому надо стараться не быть слишком эмоциональным, не надоедать руководителю с зарплатой или отпуском… Хороший способ вылечить в себе самозванца – спросить у других людей мнения о себе.

По отношению к себе всегда нужно становиться в исследовательскую позицию, вы не знаете, что вы никчемный и глупый, вы – белый листик. Нам сложно хвалить и принимать похвалу. Принято, что хвалит мама и иногда девушка (реже - парень). В эту похвалу мы не верим, потому что она по любви. Настоящая похвала идет от человека, которому мы доверяем, но он тоже через какое-то время может нас полюбить и его слова утратят актуальность. Самая лучшая похвала – от садистов. Был преподаватель в университете, издевался над нами несколько лет и на одном из зачетов он говорит: "Ладно, ты молодец! Поставлю тебе тройку." И ему мы верим. Вообще, обратная связь – это когда вы задаете вопрос, на который действительно хотите получить ответ. Диалог в стиле "Я хороший сотрудник?" "Да/Нет" - плохая обратная связь. Вам нужно понять, что вы хотите исследовать в себе и – исследовать. У вас есть какое-то количество людей, способных помочь вам разобраться. Подумайте, что бы вы хотели узнать от других людей. Хороший вопрос: "Как ты меня видишь, насколько я профессионален?" И спросить это нужно так, чтобы человек не смутился. А еще вам нужно настроиться на "услышать". У вас есть мнение о себе, у другого человека есть мнение о вас - они не должны конфликтовать: вы пришли за обратной связью. У обратной связи есть только одна опция - получение информации. Вы получаете информацию и не отвечаете на нее агрессией или слезами. Она вам нужна не для этого. Она вам нужна для того, чтобы составить свой образ в глазах других людей.

Не нужно сравнивать себя с кем-то другим, сравнивать себя можно только с самим собой

За синдром самозванца отвечает сравнение: нас с кем-то. Помните, когда в детстве вам говорили, что вы молодец, но могли бы и лучше? С кем мы себя сравниваем, когда думаем, что очередная наша тревога - это конец всему? Проблема в том, что это интерпретация есть только в нашей голове. Мы смотрим на проблему через призму своих эмоций. Мы сравниваем себя с другими людьми, когда сравнивать можем только с самими собой. А смотря на других, мы видим только то, что они хотят показать.

Мы не можем себя принять, потому что думаем, что человек должен развиваться линейно. Мы жили и родились в индустриальной экономике. Она была построена по принципу работа-дом. Человек должен закончить школу, закончить ВУЗ (неважно, какой), устроиться на работу по профессии, а если не вышло – получить дополнительную квалификацию. Получить – и работать. На самом деле, уже лет двадцать, как невозможно получить знания на всю жизнь. Но мир уже давно не линейный. Нам постоянно нужно учиться. Но, если не научились, не проблема, есть другие люди и Google.

Вы обязаны чего-то не знать. Ограждение себя от информации – тоже навык XXI века. Да, мы постоянно будем обучаться новому. Но важно понимать, что новое – это не конкретные вещи, а новая норма. Нормально, когда вы не знаете всего. Просите о помощи. Очень важно не быть человеком, который берет на себя всю ответственность. У вас есть роль, эта роль ценна. Если вы ее потеряете, то вся компания будет испытывать затруднения. Для людей очень важна эмпатия. Мы всегда хотим быть частью чего-то, мы хотим принятия. Ко мне часто приходят руководители, которых бесит, что их сотрудники плохо трудятся. По ходу нашей работы становится ясно, что они просто не чувствуют себя частью компании, потому что не ходят вместе со всеми на обед. Если вы попробуете сделать упражнение на обратную связь, вы увидите, как другие люди могут хотеть чем-то поделиться, стать ближе.