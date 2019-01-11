Балийский, тайский, гавайский: на какой массаж идти для максимального расслабления

Если отдыха на каникулах вам не хватило, справиться с зажимами тела и недосыпом помогут опытные массажисты. Разбираемся, какие виды массажа практикуют в лучших спа и резортах города: чем гавайский принципиально отличается от балийского, и в каких случаях идти за классическим медицинским.

Балийский массаж Прямое показание к балийскому массажу — синдром хронической усталости. Растягиваниями, похлопываниями и сильным нажатием больших пальцев на определенные точки на груди, ладонях, ступнях, пояснице гостя мастер может его в прямом смысле слова выключить. И не забыть включить обратно по окончании сеанса. Акупрессуру-лайт часто назначают при бессоннице даже терапевты обычных поликлиник (а многие из нас интуитивно делают самомассаж точек на висках и переносице, чтобы заснуть), но индонезийские мастера считают, что тут дело не в скучной стимуляции мозгового кровообращения, а в закономерностях движения божественной энергии по телу человека. Где попробовать: сеть салонов Royal Thai.

Юра Мурадян основатель сети салонов красоты Beauty Room Хожу в спа примерно два раза в месяц. Это мой способ расслабиться — да и вообще лишних поглаживаний не бывает. В Royal Thai я попал случайно: подружка пела оду индийскому массажисту оттуда, и я решил проверить. После индийского массажа вернулся за балийским расслаб­ляющим. Конечно, с тем же процессом, только в +28 с видом на океан и шумом волн сложно конкурировать, но в целом ребята здесь крутые и делают лучшее, что могут. За лечебным массажем лучше обращаться к доктору, а в спа мне нужны впечатления и ощущения — музыка, запахи, никаких разговоров. Принцип «молчание — золото» работает на релакс в полной мере. То, что балийский массаж может задействовать энергетические точки и влиять на душевное состояние, помимо физического, — абсолютная истина, я это чувствую. Качественный массаж, хороший секс, блестящая постановка в театре — это вещи одного порядка для меня.

Гавайский массаж Массажисты, владеющие техникой «Ломи-Ломи Нуи», могут стать героями известного мема, потому что у них лапки. Серьезно: в переводе название этого гавайского массажа звучит как «касание лапой довольного кота». В качестве инструмента здесь выступает вся рука мастера, от костяшек пальцев до предплечий, которыми он мягко проглаживает не только тело гостя, но и его лоб. Массажисту во время процедуры не возбраняется пританцовывать, роняя лепестки с цветочных бус леи, но главное — он обязательно должен настроить глубокое ритмичное дыхание пришедшего на все полтора часа сеанса. Сверхполезный навык для тех, кто страдает от панических атак и тревожных расстройств: как правило, блокировать их проявления удается именно контролем дыхания. Впрочем, гавайские шаманы, придумавшие «Ломи-Ломи Нуи» на заре веков, настаивали, что лечат чистым потоком любви. Где попробовать: всесезонный курорт «Игора».

Тайский массаж 62-летняя грандмастер Конгкапан Чанакан, коротко Пон, практикует две трети жизни. И за это время натренировалась так, что может срывать джекпот в любых соревнованиях по армрестлингу. Но потомственная массажистка из Бангкока предпочитает прикладывать свою молодецкую силу во благо — к усталым телам с выраженным болевым синдромом. Традиционный тайский массаж выглядит как парные асаны мастера и гостя. Фактически это полноценная тренировка, на которую пришедший надевает специальный костюм из легких хлопковых брюк и блузки. Массажист не использует масел и кремов, работая прямо сквозь ткань. Владелица салона Олеся Дрозд, как дипломированный семейный психолог, точно знает, что целомудренный, но осознанный и энергичный процесс (с обязательными блаженными стонами гостей) хорошо влияет на отношения. Поэтому на него часто записываются парочки. Где попробовать: салон тайского массажа Magic Thai.

Классический медицинский массаж На велнес-курорте все по науке, и на кушетку массажиста пациента допустят только после всеохватной диагностики с благословения назначенного здесь же врача-куратора. Больше всего массажей (классический, LPG и гидромассаж) входит в программы «Де-стресс» и «Абсолютный детокс». Все сходится. Примерно с тем же видом на застывшие сосны и ледяные глыбы Финского залива, какой открывается из номеров «Первой линии», шведский профессор Пер Линг в 1813 году аккумулировал в собственном кабинете принципы современного медицинского массажа с глубокой проработкой мышц, опорно-двигательного аппарата и внутренних систем организма. Где попробовать: prevent age курорт «Первая линия».

Полина Толстун актриса К массажу в «Первой линии» я обычно приступала после получасовой утренней дыхательной гимнастики: я совсем не жаворонок, так что начинала ее невыспавшаяся и немного злая, но, о чудо, заканчивала в отличном расположении духа. Массажист приходила ко мне прямо в номер с уже индивидуально составленной программой процедуры, однако в процессе отталкивалась контурно от моей комплекции, жалоб и пожеланий. Мне хотелось расслабления и глубокой проработки мышц, которые с моим графиком часто зажаты. Особенно в шейно-воротниковой зоне — говорят, там скапливается стресс. И хотя я владею техниками расслабления, без которых в нашем деле никуда, всегда разминаюсь перед выходом на сцену, по-настоящему разогреть мышцы все равно может только профессионал.