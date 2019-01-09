«Моя аптечка»: любимые витамины и суперфуды Гали Головановой

В рамках рубрики «Моя аптечка» спрашиваем у главных красавиц Петербурга об их здоровых привычках и самых полезных покупках с iHerb. Герой фэшн-труда и будущая мама Галя Голованова рекомендует вместо кофе бодриться лецитином, а также полюбить кунжут и папайю.

Любовь ко всевозможным витаминам и нутриентам мне привила мама: 15 лет назад ей кто-то сказал, что обязательно нужно принимать как минимум омегу-3 и кальций. А при плохом самочувствии она спасала меня настойкой эхинации. В принципе это был мой набор на долгие годы. Ну и травяные чаи — я еще тот фитотерапевт. Углубиться во всю эту историю я решила во время планирования беременности — врачи продвинутого медицинского курорта на берегу Финского залива объяснили мне, чем отличается Омега-3 от Омеги-6, рассказали, что все мы страдаем от нехватки витамина D и выдали детальный список нутриентов. С тех пор я настоящий фанат iHerb!

Что в моей аптечке

Омега-3 Это настоящий мастхэв всех аптечек, поэтому главное тут — найти ту самую Омегу-3. Я, в отличие от многих, выбрала отечественного производителя. Комплекс мне порекомендовали врачи во время беременности, и я послушно приобрела именно его. Капсулы выглядят непривычно, и это мне нравятся — они непрозрачные, мутные как янтарь. В составе омега-3 и омега-6 жирные кислоты животного (очищенный рыбий жир) и растительного происхождения (льняное масло).

Витамин D Два раза в год я принимаю жидкий витамин D в дозировке — 5000 МЕ. Ее мне подобрали врачи и объяснили все про последствия острой нехватки этого «солнечного» витамина. Если вы не уезжаете зимовать в жаркие страны, рекомендую обратиться к специалистам и посоветоваться о приеме этого препарата.

Лецитин Каждый день съедаю столовую ложкую. И при всем внушительном наборе нутриентов я ощутила себя максимально бодро и хорошо после включения именно его в свою аптечку. Чувствуешь себя собранным и классным, правда, лучше пить только в первой половине дня, иначе могут возникнуть сложности с засыпанием. В составе нет ничего противозаконного, только фосфолипиды, поддерживающие функции центральной нервной системы. Так что врачи порекомендовали принимать его даже во время кормления. Учитывая, что я даже не пью кофе, этот нутриент отлично помогает.

Шелуха семян подорожника Про порошок из шелухи оболочек семян подорожника, благотворно влияющий на работу кишечника, я узнала совсем недавно и теперь всем рекомендую. Чайная ложка порошка заливается водой, настаивается 15 минут и превращается в такой безвкусный кисель. Пить лучше на голодный желудок (через 2 часа после последнего приема пищи) перед сном. Особенно, если чувствуете, что едите слишком много вредной и жирной еды.

Как принимать? Какие бы нутриенты ты не принимал, важно соблюдать водный баланс. Не думаю, что все работает, если совсем не пить. Приучить себя выпивать 2-2,5 литра воды в день мне было нелегко, но стараюсь придерживаться этой схемы через «не хочу». Даже если буквально приходится вливать в себя воду. Я привыкла принимать все усваивающиеся между собой витамины за завтраком. Почти все компоненты моей аптечки, к счастью, пьются во время приема пищи. Не люблю, когда в инструкции указано «выпить за 30 минут до еды». Это очень усложняет прием — ты забываешь или забиваешь. Или когда прием препарата разбит на несколько раз. Поэтому стараюсь подбирать дозировки, при которых достаточно выпить одну таблетку в течение дня. Поверьте моему опыту, взять за привычку утром закидываться рыбьим жиром и еще каким-то необходимыми допингом не составит никаких проблем.

Принципы питания Мой принцип обращения с вредной едой такой — перед тем как съесть что-то, я сто раз подумаю, будет ли мне вкусно. Если это того стоит, то съем с чистой совестью, а тот же самый фастфуд меня совершенно не привлекает. Еще полгода назад я могла с уверенностью сказать, что вообще не употребляю белый хлеб. Но Арам Мнацканов открыл грузинский ресторан, и теперь я периодически наведываюсь туда за хачапури по-аджарски. Пожалуй, это единственное исключение из моих правил. Также стараюсь максимально отказаться от сахара, но и тут есть свои подводные камни — бабушкино малиновое варенье и эклеры из Entree. Последние полгода мне пришлось практически исключить всю молочную и кисломолочную продукцию — врачи проанализировали результаты моих исследований и сообщили, что даже любимый творог мне не очень-то подходит. Я покорно выполняю рекомендации, но нахожусь в поиске противоядия, потому что это, пожалуй, самый жесткий запрет.

«Если я узнаю, что продукт полезный, он автоматически становится для меня и вкусным»

У меня есть два личных суперфуда — это папайя и марракуйя, о полезных свойствах которых я начиталась в интернете и с удовольствием поверила этой информации. И Каждый раз, когда мне хочется съесть сладкую дрянь, я думаю — ну уж нет. Лучше пойду и куплю свою папайю. А еще всыпаю в себя кунжут как нутриент — это мощный источник кальция. В день съедаю по 2-3 столовой ложки, добавляя в салаты. Ну и семена чиа. Не знаю, насколько к их популярности приложили руку маркетологи, но хочется верить, что это действительно полезный продукт. А еще я фанат масел — всегда делаю себе свежий салат с зеленью и поливаю его миллионном масел. Тыквенным, оливковым, кунжутным, авокадовым.