Реально ли замолчать на 10 дней (и зачем это делать), стоит ли полностью отказываться от сахара и кофе и какие медицинские тесты пройти, если всерьез увлекся биохакингом? Вот реальные эксперименты людей, занимающихся изучением возможностей организма.

Полифазный сон на практике: я стал спать по 4 часа в сутки и вот что из этого вышло Каждый из нас ощущает острую нехватку часов в сутках и мечтает иметь дополнительное время для встречи с друзьями, чтения любимой книги или изучения чего-то нового. Американский журналист Брайан Лавин опубликовал результаты эксперимента, в рамках которого он практиковал так называемый полифазный сон. Тем самым Лавин решил увеличить количество свободного времени.

Как полностью исключить сахар из своего рациона и стоит ли это делать Блогер Рита Нестерец известна своими достаточно радикальными взглядами на питание. Она рассказала нам о том, как в свое время пришла к полному исключению сахара из рациона (и перестала есть даже сухофрукты!). А мы спросили врача-диетолога, стоит ли следовать такому примеру.

Я на месяц отказался от мяса, сахара, молочки, глютена, алкоголя и секса Джордж Мэллори из Лос-Анджелеса провел 30-дневный эксперимент: перестал употреблять в пищу мясо, сахар, глютен, молочные продукты, кофеин, алкоголь, а также отказался от лекарств, курения марихуаны, (в Лос-Анджелесе это легально) занятий сексом и мастурбацией. В течение 30 дней он соблюдал, пожалуй, самую чистую из всех существующих диет.

Как я стал биохакером, чтобы «взломать» свой организм Российский финансист Станислав Скакун проводит, пожалуй, самый масштабный эксперимент над своим телом. Он рассказал нам о том, как измерил 780 показателей своего организма, потратил около 1600 часов на изучение результатов научных исследований и составил панель из 42 персональных рисков для здоровья.

Эксперимент: Что произойдет, если пить по 10 чашек кофе в день Большинство из нас пьет до четырех чашек кофе в день, но что будет происходить с организмом, если их число увеличить до десяти? Пугающий эксперимент о том, как сказывается на человеке передозировка кофеином.

Личный опыт: Как (и зачем) я не сказала ни единого слова за 10 дней Желая решить внутренние конфликты, очистить разум и услышать себя, люди приезжают в специальные центры випассаны, где должны провести 10 дней в полном молчании. Блогер Рита Нестерец рассказала о том, как все происходит и что ты чувствуешь после.