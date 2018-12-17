Эксперимент редакции: я полностью отказалась от кофе — и вот что со мной произошло

Как становятся кофеманами

Пристрастие к кофеиносодержащим напиткам иногда приравнивают к никотиновой зависимости. Бессознательно моторика запоминает приятное ощущение от горячего стаканчика в руке, биологические часы привыкают к бодрящим ритуалам и начинают бунтовать, если ты их пропустил. В какой-то момент я решила сама сломать систему и отказалась от кофе.

Мои особые отношения с кофе начались год назад — тогда я в поисках новых ощущений и для расширения зоны своего комфорта устроилась на работу в булочную с неограниченным доступом к кофемашине для сотрудников. Сначала пила капучино, но потом начала проявляться толерантность и бодрости становилось все меньше, количество порций в день увеличилась, да и со шлангом подачи молока в машине случилось что-то не то — и пришлось от привычки отказаться. Так я перешла к кофе без добавок, который раньше называла «злым кофе».