Эксперимент редакции: я полностью отказалась от кофе — и вот что со мной произошло
Что будет, если заядлый кофеман решит отказаться от кофе на месяц? Журналист «Собака.ru» Даша Гладких решила проверить это на собственном опыте и столкнулась с самыми неожиданными реакциями организма, вплоть до сильных головных болей. Обратный возврат к кофе, кстати, тоже проходил отнюдь нелегко.
Как становятся кофеманами
Пристрастие к кофеиносодержащим напиткам иногда приравнивают к никотиновой зависимости. Бессознательно моторика запоминает приятное ощущение от горячего стаканчика в руке, биологические часы привыкают к бодрящим ритуалам и начинают бунтовать, если ты их пропустил. В какой-то момент я решила сама сломать систему и отказалась от кофе.
Мои особые отношения с кофе начались год назад — тогда я в поисках новых ощущений и для расширения зоны своего комфорта устроилась на работу в булочную с неограниченным доступом к кофемашине для сотрудников. Сначала пила капучино, но потом начала проявляться толерантность и бодрости становилось все меньше, количество порций в день увеличилась, да и со шлангом подачи молока в машине случилось что-то не то — и пришлось от привычки отказаться. Так я перешла к кофе без добавок, который раньше называла «злым кофе».
Приятели смотрели на меня, как на человека, у которого не все в порядке с головой. Невозможно выпить столько американо за день! Следует сказать, что в итоге я могла выпить порядка 9 чашек за день и больше, в зависимости от настроения. Тем временем с головой у меня все было хорошо. Даже лучше, чем до увлечения кофе.
Моя работоспособность повысилась, и я открыла для себя «жизнь на слабо». Меня интересовало, где все-таки граница моих физических возможностей — бралась за все, что попадалось под руку, подменяла в выходные напарниц, после двенадцатичасовой смены успевала встречаться с друзьями, а в перерывах между кутерьмой дел вышагивать по 10-15 километров и учиться в вузе. Проблем со сном на удивление не возникало, наоборот, чашка капучино в позднее время действовала лучше любого снотворного. В начале лета я уволилась, а на полученные деньги купила пуровер для заваривания кофе и зерно. Так я провела лето — в обнимку со стеклянным чайничком, ставшим конвейером по производству любимого напитка.
Отказ от кофе
Месяц назад предложили поставить эксперимент — на месяц отказаться от кофе. Попытаться найти альтернативу, пить матчу или разводить в воде гуарану. Для меня это был настоящий вызов: если образ Кэрри Брэдшоу во многом строился вокруг ее сигареты, мой был тут и там покрыт пятнами от пролитого кофе. Не раздумывая, я согласилась, хотя напрочь забыла, что дел слишком много и скорее всего без бодрости в стаканчике я не обойдусь. Результат был неожиданным даже для такого экспериментатора над собой, как я.
Первые дни без кофе нехватка ощущалась скорее на уровне привычки. А спустя примерно неделю начались жуткие головные боли, которые не проходили без таблеток. Учеными доказано, что кофе способен бороться с мигренями, но в исключительно малых количествах. Употребление 300 мг такого психостимулятора (это примерно три чашки) способно вызвать обратный эффект. В начале второй недели я сорвалась — в один из приступов выпила чашечку американо. И что вы думаете? Боль прошла практически моментально. По моим ощущениям, так быстро не справлялись даже медикаменты.
Да, горькое зерно может быть действительно полезно тем, у кого такая же ситуация с артериальным давлением, редкая чистота пульса или даже болезненные менструации. Вялое, сонливое состояние и проблемы с восстановлением после интенсивных физических нагрузок кофе решает на раз-два. Но необходимо помнить о «мерах безопасности». Допустимая норма употребления бодрящего напитка — примерно 600 мг в день. В чашке эспрессо его содержится около 150 мг, а, значит, такое количество веществ есть и в капучино, и в латте, и в американо. Все эти напитки готовятся на обязательной порции эспрессо. В период кофемании я перешагнула все допустимые пределы.
Из-за отсутствия кофе я стала вялой и болезненной, но мой сон нормализовался. Теперь я стабильно вставала в 7 утра. Правда, сил на ранние подвиги совершенно не было. И если раньше я специально употребляла кофе в больших количествах для того, чтобы начать работать на самом пике активности (и почти что в припадочных состояниях), то теперь находить мотивацию нужно было без помощи стимуляторов. В середине эксперимента я поняла, что выкладываться на полную можно и без них. Это сугубо психологическая привычка, войдя в которую ты перестаешь быть уверен в себе.
Заменители кофе
На человека, отказавшегося от вредной привычки, маркетинг воздействует, как красная тряпка на быка. На третьей неделе своей безкофеиновой диеты я наткнулась на сок из трех видов цитрусовых с красочной надписью «тонус» на коробке. Производитель обещал заряд энергии на весь день. Всю неделю сразу после пробуждения я бежала в магазин. Начать день без живительной жидкости было невозможно. Продавался он не везде, поэтому идти приходилось долго, но меня это не останавливало. Нет, я не подсела на заменитель, скорее он действовал на меня по типу эффекта плацебо — раз на пачке написано, значит, действительно эффективно.
Под конец месяца воздержания от кофе я наткнулась на чайный сбор, состоящий из зеленого чая, мелиссы и гуараны. Сочетание убийственное — один ингредиент бодрит, другой успокаивает, третий является сильнодействующим заменителем кофеина. К эксперименту невольно подключилась знакомая, которая после употребления такого коктейля провела в активности больше трех часов. По ее словам, эффект был сильнее эспрессо, на меня же он действовал ничуть не сильнее чашки привычного цейлонского или байхового.
Возврат к кофе
Возвращалась к кофе я постепенно и реакция моего организма меня удивила. Поначалу примерно через час бодрости у меня возникало желание заснуть на ходу. Кстати, именно так я реагировала на напиток, когда только начинала его пить. Врачи твердят о том, что выходить из диеты надо постепенно. В какой-то момент я решилась на 500 мл кофе из кемекса (стеклянный сосуд для заваривания фильтр-кофе), мысленно приготовившись потерять после этого вечер. Спустя два часа ни вялость в ногах, ни туманность сознания не наступили. Я повторила процедуру еще несколько раз в течении двух-трех дней и сделала вывод — хороший кофе влияет на организм менее вредоносно и одновременно более эффективно. А вот пить дешевый напиток из кофейных аппаратов мне уже совершенно не хотелось.
Как оказалось, люди делятся на группы по генетическим особенностям усвоения кофеина. 10% людей усваивают его быстро, потому что малочувствительны к нему. Они могут выпить 3-4 чашки кофе в день и через час-два пойти спать. Вторая группа ощущает его средне, а эффект бодрости варьируется в зависимости от количества употребленного напитка. Последние же гиперчувствительны к кофеину и не смогут уснуть, даже если выпили одну маленькую чашечку ранним утром. Сейчас я с грустью вспоминаю время, когда мой организм был дилетантом в кофеиновой теме, а два стаканчика кофе с молоком действовали на меня поистине опьяняюще. Но как и любая привычка, любовь к кофе со временем притупляется, его эффективность может снижаться или пропадать вовсе.
Текст: Дарья Гладких
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