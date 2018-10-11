Об удалении комков Биша стоит забыть — и вот почему

Решение: подтяжка на LPG Alliance, дермотония

У косметологов вряд ли найдутся способы уменьшить объем щек. Процедуры, способствующие выводу жидкости, могут немного снять отечность в этой зоне, ну а дальше придется худеть самостоятельно, силой воли. Зато второй подбородок в состоянии убрать аппарат LPG Alliance

Дренаж и подтяжку кожи обеспечивают специальные моторизованные крылышки на насадке.

Если отечность не связана с хроническим заболеванием, а, скажем так, возникла по ситуации, то быстро снять ее поможет французский аппарат Le Dermo V4. Он предназначен для вакуумного массажа разных зон, в том числе лица. Метод называется дермотонией. Аппарат усиливает

микроциркуляцию крови, снабжение кожи кислородом и лимфодренаж — а значит, быстрее выводит токсины из организма. Лишняя жидкость уходит за одну процедуру, оставляя вместо себя только легкую здоровую розовощекость.