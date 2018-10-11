Об удалении комков Биша стоит забыть — и вот почему
Вместе с пластическими хирургами и косметологами «Собака.ru» отвечает на вопрос: какой выход есть у пациента, которого категорически не устраивает овал лица. Проблемы здесь обычно две (и противоположные) — слишком полные или, наоборот, впалые щеки.
Как избавиться от лишних щек
Решение: липосакция, удаление комков Биша
Что делает хирург, когда к нему приходит пациент, мечтающий о более стройном лице? Во-первых, спрашивает, планирует ли тот похудеть. Если экстремального похудения не предвидится, можно предложить липосакцию. Но если пациент сообщает, что для начала хочет хирургическим путем создать себе более худое лицо, а затем вдохновиться результатом и сбросить килограммов двадцать за полгода, то тут приходится объяснять провальность такого плана. «Утягивающие» операции на лице эффективны только при стабильном весе. Кстати, в попытке решить проблему пухлых щек и добиться скульптурных рельефов лица пару лет назад все поголовно начали удалять комочки Биша — жировые отложения в щеках. Сейчас хирурги сходятся во мнении, что отдаленные последствия у операции не самые эффектные: лицо быстрее стареет, могут появляться запавшие щеки. Так что, если вы по-прежнему мечтаете об избавлении от комочков Биша, основательно посоветуйтесь с хирургом.
Павел Куприн
главный врач Клиники доктора Куприна
Я всегда и всех пациентов отговаривал от удаления комков Биша и сам не провел ни одной такой операции. Прошло лет пять, и девушки, меч-тавшие о рельефных скулах, теперь приходят с обвисанием кожи и просят вернуть им удаленные комочки (что, конечно же, невозможно) или провести подтяжку лица. Идти против физиологии и считать, что комки Биша — бесполезный жировой пакет, который нам нужен был лишь в младенчестве, глупо.
Решение: подтяжка на LPG Alliance, дермотония
У косметологов вряд ли найдутся способы уменьшить объем щек. Процедуры, способствующие выводу жидкости, могут немного снять отечность в этой зоне, ну а дальше придется худеть самостоятельно, силой воли. Зато второй подбородок в состоянии убрать аппарат LPG Alliance
Дренаж и подтяжку кожи обеспечивают специальные моторизованные крылышки на насадке.
Если отечность не связана с хроническим заболеванием, а, скажем так, возникла по ситуации, то быстро снять ее поможет французский аппарат Le Dermo V4. Он предназначен для вакуумного массажа разных зон, в том числе лица. Метод называется дермотонией. Аппарат усиливает
микроциркуляцию крови, снабжение кожи кислородом и лимфодренаж — а значит, быстрее выводит токсины из организма. Лишняя жидкость уходит за одну процедуру, оставляя вместо себя только легкую здоровую розовощекость.
Как исправить впалость лица
Решение: липофилинг, эндоскопическая подтяжка лица, филлеры
Чаще всего мы хотим не убрать, а добавить объем в нужных зонах лица, ведь среди самых частых эстетических проблем — впалость щек, висков и носогубных складок. Тогда на помощь приходят косметологические филлеры или собственный жир пациента. Процедура липофилинга проходит амбулаторно, а последствия в виде возможных отеков исчезают за неделю. Обычно в течение трех-четырех месяцев при правильной технологии подготовки и введения собственного жира рассасывается до 25% введенных жировых клеток. Если оставшихся пациенту оказывается недостаточно, процедуру можно повторить через полгода. Так часто происходит с губами — из-за активной мимики жир в этой области рассасывается быстрее всего. А вообще воссозданные в ходе липофилинга объемы радуют пациентов как минимум пять, а как максимум пятнадцать лет. У пациентов после тридцати пяти — сорока лет липофилинг обычно проводится в рамках фейслифта — глубокой подтяжки лица. Так воссоздается мышечно-фасциальный каркас и восполняются утраченные из-за возраста объемы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.