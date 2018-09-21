11 вещей, которые важно знать перед походом к психиатру. Как понять, что ваш врач — «так себе»
Сколько нужно времени грамотному психиатру на постановку диагноза? Должен ли врач быть с вами милым и как понять после одного сеанса, что пора искать другого специалиста? Это объяснил врач-психиатр, создатель проекта «Дело Пинеля» Виктора Лебедев во время первого в Петербурге фестиваля людей с психическими особенностями. «Собака.ru» записала основные тезисы.
Врач не всегда может поставить вам диагноз на первой консультации
Если вы думаете, что психиатры — волшебники, которые уже после первой встречи назовут ваш диагноз, то вы ошибаетесь. Иногда диагностический процесс может занимать один-два месяца. Медицинская диагностика сама по себе сложна, а диагностика психических заболеваний сложна вдвойне. На самом деле, поначалу и сам врач может не понимать, что с вами происходит, к этому надо относиться спокойно.
Врач может не называть диагноз, если вы о нем не спрашиваете
Существуют два типа пациентов — одним очень важно знать, какое у них психическое расстройство. Другие, напротив, избегают этой информации. Многие врачи руководствуются правилом: если сам человек не спрашивает, чем именно он болен, то не стоит насильно вкладывать в него эту информацию. «У вас реккурентно-депрессивное расстройство, эпизод средней степени», — не каждому нужно это услышать. При этом врач не имеет права скрывать, каким психическим расстройством вы страдаете, если вы запрашиваете у него эту информацию.
Психиатр должен быть вежливым. И этого уже достаточно
Ваш врач не должен быть сочувствующим и приятным во всех отношениях человеком. Он вас лечит, но это не ваш друг. Обычно на прием психиатра отводится 30-40 минут, и этого не всегда достаточно, чтобы войти с пациентом в тесный контакт и проникнуться им. Более глубокие моменты межличностного взаимодействия возникают в работе с психологом или психотерапевтом. Кстати, за рубежом нормальная практика — это когда психиатр занимается только медикаментозным лечением, а общается с пациентом психолог. И не стоит ожидать, что после разговора с психиатром вам сразу станет легче. К сожалению, так выходит не всегда.
Вы можете задавать врачу любые волнующие вопросы
Не бойтесь задавать вопросы, вам должны на них ответить. А если вы не задаете их, то не обижайтесь, что получаете мало информации о своем состоянии и процессе лечения. Активность пациента стимулирует врача-психиатра к более вдумчивой работе.
Вы можете вести запись своего приема и приходить на сеанс с близкими людьми
Никто не вправе запретить вам записывать прием на диктофон, и вы даже можете не сообщать об этом вашему психиатру. По идее это работает как контроль медицинской услуги. Запись может пригодиться, если вам нужно что-то переслушать, вспомнить рекомендации врача.Можно делать пометки в блокнот во время сеанса и приходить с уже сформированным вопросами. Делайте записи, если теряетесь перед врачом на приеме. Кроме того, с собой на сеанс вы можете взять партнера, родственника или даже друга. В общем, кого угодно, даже вашего адвоката.
Не все врачи готовы воспринимать вашу личную точку зрения на болезнь
Если вы придете и скажете врачу: я прочитал все в интернете и понял, что у меня биполярное аффективное расстройство, то скорее всего это вызовет у специалиста откровенное сопротивление. Самодиагностика — зачастую неправильный метод изучения себя и не стоит ей злоупотреблять. Зачастую из сотен людей, которые жалуются на панические атаки, на самом деле сталкиваются с ними всего единицы.
Религия во время сеанса не должна упоминаться без повода
Психиатрическая помощь оказывается без религиозного компонента — и это важный вопрос этики. Если врач говорит вам: «Пойдите в церковь, помолитесь и вам станет легче», то бегите от него. При этом психиатрам попадаются разные пациенты: с кем-то религия не обсуждается вовсе, а есть очень воцерквленные люди. Важно не оскорбить ни кого из них.
Врач не должен объясняться бытовым языком и обесценивать ваши слова
«Это все, потому что ты третьего ребенка не родила», - услышав такой аргумент от психиатра, также стоит задуматься о поиске другого специалиста. Врачи не должны объяснять вещи, происходящие в жизни пациента, на уровне соседей по лестничной клетке. Со стороны врача должна звучать лишь профессиональная точка зрения, и даже бытовые моменты он должен доносить профессиональным языком. Врач не может сказать вам: «Ну нет, это ты какую-то ерунду себе напридумывал, расслабься».
Обратите внимание на то, как врач себя презентует
Задумайтесь, если вы звоните врачу, чтобы договориться о визите, а в ответ раздается: «Алло, лучший психиатр Санкт-Петербурга слушает вас». Врач не должен пытаться донести всем, какой он классный и как он эффективно всех лечит. Среди действительно профессиональных специалистов есть понимание, что терапия — это сложный процесс, и несмотря на наличие квалификации, врач не всегда может помочь каждому пациенту.
Романтические, сексуальные и даже дружеские отношения — под запретом
К сожалению, ситуации, когда врачи заводят отношения с пациентами, при этом продолжают их лечить, имеют место быть. Это грубое нарушение этики. Если доктор делает вам двусмысленные намеки, срочно меняйте специалиста, потому что это может зайти очень далеко. Друзей психиатру тоже нельзя лечить. Если вечером вы пьете в баре, а утром приходите на прием — это непрофессионально.
Психиатр из государственной клиники не должен требовать денег
Когда вы платите человеку за частный прием — это один разговор. Но вот когда психиатр, к которому вы приходите на бесплатные сеансы, намекает на денежное поощрение своих услуг, это уже серьезное нарушение этики. Если вы сами хотите отблагодарить специалиста — это уже сложный вопрос. Кто-то берет деньги, кто-то принципиально отказывается от таких благодарностей.
По материалам лекции Виктора Лебедева "Как подготовиться к походу к врачу-психиатру и распознать этичного специалиста?" в рамках Психгорфеста.
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