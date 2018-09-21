11 вещей, которые важно знать перед походом к психиатру. Как понять, что ваш врач — «так себе»

Психиатр должен быть вежливым. И этого уже достаточно

Ваш врач не должен быть сочувствующим и приятным во всех отношениях человеком. Он вас лечит, но это не ваш друг. Обычно на прием психиатра отводится 30-40 минут, и этого не всегда достаточно, чтобы войти с пациентом в тесный контакт и проникнуться им. Более глубокие моменты межличностного взаимодействия возникают в работе с психологом или психотерапевтом. Кстати, за рубежом нормальная практика — это когда психиатр занимается только медикаментозным лечением, а общается с пациентом психолог. И не стоит ожидать, что после разговора с психиатром вам сразу станет легче. К сожалению, так выходит не всегда.