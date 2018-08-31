Личный опыт: я полностью отказалась от сахара — и вот что из этого вышло
Блогер Рита Нестерец известна своими достаточно радикальными взглядами на питание. Она исповедует фрукторианство — за этим названием скрывается отказ от всего, кроме овощей и фруктов. Рита рассказала нам о том, как в свое время пришла к полному исключению сахара из рациона (и перестала есть даже сухофрукты!). А мы спросили врача-диетолога, стоит ли следовать примеру Риты.
Мой рацион
Я перестала есть мясо еще в детстве, долгое время была вегетарианкой, потом перешла на веганство, а следующим этапом было сыроедение. Через некоторое время на сыроедении я стала испытывать дискомфорт, чувствовала тяжесть от орехов, семечек и других продуктов. Так я поняла, что пора попробовать следующую ступень – фрукторианство. Это стало своего рода физической потребностью. Учитывая мои отношения с едой, отказаться от сахара мне на самом деле было достаточно легко, я сделала это за один день.
При этом раньше я могла съесть пачку фиников за раз, часто ела сыроедческие десерты с сахарозаменителями: стевией, медом, натуральными сиропами (например, топинамбура). Честно скажу, что опиралась не на мнение врачей при создании своего рациона, а только на свои ощущения. Например, когда я отказалась от шоколадных батончиков в пользу сухофруктов, то открыла для себя какой-то новый мир вкусов. Мне совершенно не хотелось тортов c кока-колой. Сейчас я не могу есть даже сухофрукты, бананы и финики. Такие продукты стали слишком сладкими для моих рецепторов.
Как отказаться от сахара
Для тех, кому сложнее вырабатывать новые пищевые привычки, в самом начале пути можно заменить сахар на другие сладкие альтернативы. Чтобы не возникало ощущения, что ты в чем-то себе отказываешь. Да, есть около десятка заменителей сахара. Но важно помнить, что почти у каждого из них найдутся недостатки и побочные действия при злоупотреблении. В веганских и сыроедеческих десертах рафинированный сахар отсутствует, как таковой, но в них добавляют литры кленового сиропа или сиропа агавы. В сочетании с литрами кокосового масла и килограммами сладких фиников и орехов смесь получается достаточно убойной. Так что перебарщивать с такими десертами не стоит.
Чтобы понять, какое влияние оказывает сахар на наше тело, стоит посмотреть документальный фильм «Сахар». В течение 60 дней актер и режиссер Дэймон Гамо проводит эксперимент, питаясь едой из супермаркета, которая якобы помечена, как «полезная для здоровья». Фильм наглядно показывает, что сахар спрятан почти в 90% продуктах и что его чрезмерное употребление сказывается на вашем весе и здоровье крайне негативно.
Итоги отказа от сахара
Я уверена, что отказ от сахара — это важная победа над собой и своими привычками. Вот некоторые изменения, которые происходят с телом после двух недель без сладкого.
Улучшается состояние кожи. За отеки, сухость, тусклый цвет лица и темные круги под глазами мы во многом обязаны сахару. Сладости крадут нашу молодость и красоту. Отказавшись от сахара, вы наверняка заметите, что ваша кожа стала чистой и гладкой, а лицо — более отдохнувшим, здоровым и сияющим.
Пропадает зависимость от еды. Если вы исключите из рациона скрытые источники сахара (лактозу, мальтодекстрин, ксилит, сорбит и другие), вы заметите, что ваша зависимость от еды улетучивается на глазах. Вы больше не заедаете стресс или переедаете от скуки, учитесь относиться к приему пищи как к получению энергии и заботе о своем организме.
Уходят перепады настроения. Заменив сахаросодержащие продукты в на полезные жиры, вы больше не будете «скакать» от ложной эйфории к подавленному состоянию, а ваше настроение наконец станет ровным. Днем вы будете чувствовать себя бодро, а ночью — спокойно спать. Попробуйте хотя бы неделю продержаться без сахаросодержащих продуктов и вы заметите, что ваш сон стал более здоровым. и ваш сон восстановится, вы начнете быстрее засыпать, а просыпаться — гораздо приятнее и легче
Строить фигуру мечты становится легче. Самый очевидный вред от сахара — лишние килограммы. Замедленный метаболизм и высокое содержание жировой ткани в теле — не что иное, как результат злоупотребления продуктами с большим содержанием углеводов.
Анна Турушева
диетолог, доцент СЗГМУ им. Мечникова
Я за отказ от искусственных сахаров и подсластителей, которыми напичканы печенья, конфеты газированные напитки, йогурты и даже колбасы. Не все в курсе, но значительная часть сахаров, потребляемых сегодня, «спрятаны» в переработанных пищевых продуктах, которые обычно не считаются сладостями. Например, в одной столовой ложке кетчупа содержатся примерно одна чайная ложка сахара. Переизбыток сахара в организме особенно опасен тем, что повышает риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета у людей. Исследователи уверены, что нынешний рост распространенности диабета 2-го типа связан как раз с тем, что в нашем рационе становится все больше сладостей и вредной еды.
Сокращение потребления сахаров — это важный шаг для здоровья. Но при этом как врач я выступаю против полного отказа от углеводов. Это не очень хорошо, и ведет к снижению функции щитовидной железы, ухудшению синтеза половых гормонов. У спортсменов на фоне недостаточного потребления углеводов часто более высокий риск развития ОРВИ. Что касается фрукторианства, то такую диету я считаю крайней мерой — я выступаю за сбалансированное питание. Например, организм должен получать необходимое количество белка, а за счет одних фруктов этого не добиться. Хотя есть Гауссова кривая питания, которая показывает, что 95% населения подходит сбалансированное питание, еще 2,5% нужна в большей степени насыщенная жирами диета, а остальным 2,5% — овощная и фруктовая. Возможно, люди, избравшие фрукторианство, как раз в их числе.
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