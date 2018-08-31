Личный опыт: я полностью отказалась от сахара — и вот что из этого вышло

Итоги отказа от сахара

Я уверена, что отказ от сахара — это важная победа над собой и своими привычками. Вот некоторые изменения, которые происходят с телом после двух недель без сладкого.

Улучшается состояние кожи. За отеки, сухость, тусклый цвет лица и темные круги под глазами мы во многом обязаны сахару. Сладости крадут нашу молодость и красоту. Отказавшись от сахара, вы наверняка заметите, что ваша кожа стала чистой и гладкой, а лицо — более отдохнувшим, здоровым и сияющим.

Пропадает зависимость от еды. Если вы исключите из рациона скрытые источники сахара (лактозу, мальтодекстрин, ксилит, сорбит и другие), вы заметите, что ваша зависимость от еды улетучивается на глазах. Вы больше не заедаете стресс или переедаете от скуки, учитесь относиться к приему пищи как к получению энергии и заботе о своем организме.

Уходят перепады настроения. Заменив сахаросодержащие продукты в на полезные жиры, вы больше не будете «скакать» от ложной эйфории к подавленному состоянию, а ваше настроение наконец станет ровным. Днем вы будете чувствовать себя бодро, а ночью — спокойно спать. Попробуйте хотя бы неделю продержаться без сахаросодержащих продуктов и вы заметите, что ваш сон стал более здоровым. и ваш сон восстановится, вы начнете быстрее засыпать, а просыпаться — гораздо приятнее и легче

Строить фигуру мечты становится легче. Самый очевидный вред от сахара — лишние килограммы. Замедленный метаболизм и высокое содержание жировой ткани в теле — не что иное, как результат злоупотребления продуктами с большим содержанием углеводов.