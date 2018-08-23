Эксперимент: вот что произойдет, если пить по 10 чашек кофе в день
Большинство из нас пьет до четырех чашек кофе в день, но что будет происходить с организмом, если их число увеличить до десяти? Публикуем пугающий эксперимент о том, как сказывается на человеке передозировка кофеином. Бессвязный поток мыслей, тревожность, тошнота, бессонные ночи и моменты неожиданного просветления и гиперэффективности.
Мой начальник с прошлой работы однажды гордо заявил, что пьет по 10 чашек кофе каждый день. Абсолютно сбитый с толку, но в то же время заинтригованный этим, я не мог не думать о том, как он себя чувствует. Спит ли он спокойно? Чувствует ли себя здоровым и продуктивным? Опасно ли пить так много кофе? По этой причине я сам решил добровольно стать зависимым от кофеина и выпил 70 чашек за неделю. Что же со мной происходило?
День 1. Как справиться с кофеиновой интоксикацией
Самое большее число чашек в моей жизни, выпитых за день, равнялось четырём. Это значит, что, прежде всего, я не знал, как моё тело отреагирует на потребление кофеина – это было жутко, если честно. Что меня успокоило, так это результаты личностного теста HEXACO на эмоциональность (а именно на пугливость, чувствительность и тревожность) – результаты были ниже среднего. Известно, что кофеин увеличивает эти показатели. Если у вас высокий уровень эмоциональности, то вы, возможно, почувствуете более сильный эффект от его приема.
Как только я решил начать эксперимент после продолжительной прокрастинации, я немедленно столкнулся с двумя трудными задачами:
- Мне нельзя ухудшать качество моего сна;
- Нужно как-то справляться с кофеиновой интоксикацией.
Я почувствовал эффект от кофеиновой интоксикации после шестой чашки и, страдая от боли в животе, подумал, может ли этот эксперимент стать фатальным. К счастью, оказалось, что смертельной дозой считается около 10 грамм кофеина. Это значит, что мне пришлось бы выпить около 130 чашек кофе, чтобы покончить с собой. Я был в безопасности.
Но в то время я не знал, что эффект от кофеиновой интоксикации проявляется, когда уровень кофеина в крови достигает 250 мг. Даже если учитывать период полураспада кофеина, который составляет около шести часов, я уже пересёк эту границу. С самого начала мне приходилось справляться с желудочно-кишечными проблемами, потом я уже боролся с бессвязным потоком мыслей и речи, беспокойством, вспышками сильного потоотделения и, позднее, с бессонницей.
В это время я работал над моей аттестацией по программе «Питание на растительной основе» и над другими проектами. Я был занят, но не продуктивен. Мне пришлось перенести практически все мои занятия\начинания.
Так как доказано, что кофеин повышает ваш уровень кортизола, важно встраивать в свой день занятия, помогающие расслабиться. Первый день эксперимента я закончил долгой прогулкой, слушая спокойную фортепианную музыку.
Также я поиграл на успокаивающих музыкальных инструментах, надел голубые компьютерные очки и выключил свой телефон не менее, чем за два часа до сна. Что касается диеты, я съел 3 киви и выпил ромашковый чай, который связан с производством мелатонина и снижением уровня кортизола.
Это методы по снижения стресса, которые мне помогли. Каждый должен иметь по крайней мере три способа, которые можно применить в нашей повседневной жизни, чтобы расслабиться и избавиться от стресса. Чем чаще мы ими пользуемся, тем эффективнее они становятся, так как наш мозг начинает ассоциировать их с освобождением от напряжения.
День 2: Как я чуть не впал в депрессию
Я люблю рано ложиться спать и просыпаться. Однако десять чашек абсолютно разрушили мои привычный цикл сна. Я запланировал проснуться в 5 утра, но в итоге проснулся в 8 утра после семи часов сна.
Когда я проснулся, меня слегка подташнивало, возможно, из-за вчерашней кофеиновой интоксикации. Тогда же я понял, что второй день эксперимента будет самым сложным. Учитывая шестичасовой полураспад кофеина, его в моей крови было 200 мг на момент пробуждения.
Раньше одной чашки было достаточно для того, чтобы взбодрить меня. Сейчас же я не чувствовал никакой разницы в уровне своей энергии до и после. Я заметил подъём только после трёх чашек. Чего, как ни странно, было достаточно, чтобы вновь превысить допустимый уровень кофеина в крови.
Я планировал позаниматься спортом рано утром, но силу воли для этого я нашёл только в три часа дня. Но пойти на пробежку было бы лучшим решением, которое я принял в этом эксперименте. И вот почему:
Как я «взломал код» к этому эксперименту
Я до сих пор не уверен, был ли это увеличившийся приток крови к мозгу или невыносимые обстоятельства эксперимента, которые заставили меня найти решение к кофеиновой проблеме. Я решил разобраться с тремя трудностями эксперимента, которые более других снижали мою продуктивность\работоспособность:
- Хаотичное, обильное потоотделение
- Желудочно-кишечные проблемы
- Нарушение мышления и повышенная тревожность
Чтобы разделаться с хаотичным обильным потоотделением, я добавлял лёд в мой кофе и пил холодный смузи одновременно. В то время как холодные напитки регулируют температуру вашего тела, они к тому же снижают приток крови в пищеварительную систему. Тем самым они препятствуют всасыванию кофеина.
Проблемы с желудком разрешились, когда я увеличил потребление клетчатки. Я нацелился употреблять по меньшей мере 50 грамм клетчатки каждый день. Это в 1,5 раза больше суточной нормы.
Нарушение мышления и повышенная тревожность исчезли благодаря ежедневным упражнениям и периодическим перерывам на сон. Мне действительно казалось, что я смог взять контроль над экспериментом. Но последующие дни доказали, что я ошибаюсь. Итак, настал третий день.
День 3. 23 часа без сна
Самой удивительной частью кофеинового эксперимента было постепенное выстраивание толерантности. На третий день я проснулся в 4:30 утра, последние три чашки были выпиты менее девяти часов назад. Засыпание не было проблемой. Впервые за весь эксперимент я проснулся, будучи энергичным и вдохновлённым.
Я проглотил ещё три кружки кофе и отправился на тренировку. Казалось, что проблемы с желудком разрешились, потому что по Бристольской шкале мой стул вновь соответствовал примерно 2-4 типу. Возможно, это звучит странно, но консистенция нашего кала может быть индикатором состояния здоровья всего организма.
Спать я лёг в 3 часа ночи после того, как вернулся с прогулки. Только тогда я осознал, что не спал целых 23 часа. Я задавался вопросом, вдруг этот эксперимент меня в действительности прикончит, а я этого даже не замечу.
Как быстро ваше тело приобретает кофеиновую устойчивость?
Те, кто никогда не пил кофе, или те, кто воздерживался от него долгое время, не имеют устойчивости к кофеину. В этой ситуации кофеин имеет наилучший эффект и производит следующие позитивные побочные эффекты:
- Бодрость
- Эйфория
- Мотивация
Во время моего эксперимента я не замечал этих эффектов уже после пары дней. В действительности, согласно исследованию, кофеиновая устойчивость может выстраиваться и в течение одного дня.
Кофеин работает, потому что он блокирует аденозиновые рецепторы. Это повышает наше состояние возбуждения и нашу работоспособность. Но есть одна вещь:
- Ваш мозг знает, что что-то не совсем верно после употребления кофеина, и потому производит больше аденозиновых рецепторов. По-видимому, чувство усталости необходимо для нашего выживания, что вытекает в построение устойчивости к кофеину.
- Если вы будете пить одинаковое количество кофе несколько дней подряд, вы больше не увидите никаких позитивных эффектов. До тех пор, пока вы не увеличите дозу.
Итак, добро пожаловать в кофеиновые мышиные бега!
День 4: Кофеиновые мышиные бега
Скоро я понял, что утро – самое ужасное время суток, когда ты находишься в кофеиновой зависимости. На четвёртый день я едва открыл глаза, как будто посреди ночи их кто-то зашил. Такое явление называется инерцией сна. Инерция сна – это некое состояние «опьянения», которое человек чувствует в течение 15-60 минут после пробуждения. Я заметил, что зависимость от кофеина усилила это ощущение. Важно: не водите машину и не принимайте важных решений в данный период времени, особенно если у вас высокая доза кофеина.
Вы можете снизить эффект от инерции сна, если будете заниматься спортом, делать короткие перерывы на сон днём (не более 30 минут) или употреблять напитки с содержанием кофеина, как бы иронично это ни звучало. Я предположил, что инерция сна могла появиться во время эксперимента, потому что уровень кофеина был самым низким именно утром. Избыточное потребление кофеина повышает уровень аденозиновых рецепторов в вашем мозгу. Чем больше у вас аденозиновых рецепторов, тем более уставшим вы будете, особенно если у вас нет кофеина в крови.
Зависимость от кофеина и закон убывающей отдачи
В экономике закон убывающей отдачи означает ту точку, в которой уровень полученной выгоды меньше, чем количество инвестированных денег и энергии. Я люблю пить кофе. Я и раньше экспериментировал с кофе и понял, что две чашки в день дают мне долгосрочный результат. Но уже в первый день я заметил, что следующие восемь чашек не приносят мне столько пользы.
Напротив, в то время как раньше две чашки давали мне эйфорию и повышали моё желание что-то делать, теперь они не производили никакого эффекта. Вместе с другими восемью чашками в день они наоборот принесли мне лёгкий приступ тошноты и тревогу.
День 5. 12-часовая смена на работе
После восьми принятых чашек кофе, а также дневной пробежки, я был готов впервые поработать после праздников.Ту энергию, которой мне не хватало утром, я компенсировал вечером. Я закончил работу в час ночи с приличными сверхурочными. Это помогло мне понять, что при кофеиновой зависимости существует совершенно другая кривая энергии.
Кривая энергии при зависимости от кофеина
У этого эксперимента всё-таки есть одно преимущество. Обычно уровень нашей энергии в течение дня коррелирует в зависимости от времени суток (и поэтому от уровня света), температуры тела и питания. Эти факторы основаны на циркадных ритмах и потому находятся вне нашего контроля.
В этом же эксперименте я напротив чувствовал, что могу управлять уровнем своей энергии с помощью изменения того количества кофе, которое я потребляю. Если я потреблял 200 мг кофеина (то есть три чашки) или более, я замечал лёгкое повышение энергии. До эксперимента моя энергия была более или менее одинаковой в течение дня. Однако на этой неделе я заметил больше повышений и понижений в уровне моей энергии. В конечном итоге, я должен заметить, что в привычном режиме, с пониженным потреблением кофеина, у меня было больше сил и я не уставал так сильно.
День 6: Выжить после рабочего дня
После того, как я проснулся в 10 часов утра, мой желудок жутко болел. Ещё один день работы допоздна, мне трудно справляться с обычными делами. Вылезти из постели кажется невозможным. Далее последовали восемь часов трудной работы. Закончив в 11 вечера, я начал переживать о ранней смене на седьмой день.
Тревожность и проявление эффектов от кофеина
Тревожность – это неприятное состояние высокого возбуждения, характеризующееся высокой симпатической активностью («бей или беги»). Как было показано в исследованиях, кофеин повышает активность симпатической нервной системы. Регулярное потребление высоких доз кофеина может привести к состоянию, известному как кофеинизм. Во время этого эксперимента я вдруг осознал, как сильно я переживаю о неважных вещах и не могу принять решение. В позиции лидера очень важно быть хладнокровным и уметь быстро принять решение. Моё употребление кофеина негативно повлияло на эти черты.
День 7. Как спать только 3,5 часа и выжить
Этот день был настоящим тестом на стрессоустойчивость. Мне нужно было проснуться в 4:30 утра на раннюю смену, которая начиналась в 6.00. Обычно я могу довольно легко справиться с такой острой потерей сна, но в этот день я едва мог открыть глаза. Моя голова горела.
После того, как я выпил больше четырёх чашек кофе менее чем за час, я доковылял до центра, чтобы открыть его и начать тренировку с клиентами. После семи часов каторги в состоянии нестояния я пошёл домой. Когда я проглотил последние чашки коричневой жидкости в кофейне, мой туманный мозг заставил меня импульсивно купить дорогую одежду. Я заслужил это.
Как зависимость от кофе сжигает ваши деньги
На последний день я позволил себе двойной эспрессо. Я заплатил 5 долларов.Возможно, это не такая и большая трата, но в долгосрочной перспективе сумма начинает расти. Пять двойных эспрессо в день стоили мне 25 долларов. Если умножить это на 365 дней, то мы получаем сумму в 9 125 долларов. Этого достаточно, чтобы оплачивать двадцатидневный отдых в эксклюзивном пятизвёздочном отеле на острове Фиджи ежегодно (билеты включены в общую сумму!) Если мы добавим все импульсивные покупки, сделанные во время эксперимента из-за кофеина и\или недостатка сна, и умножим их на 50 (недель в году), мы легко сможем увеличить эту шикарную поездку на 2-3 недели.
День 8+. Как справиться с синдромом отмены кофеина
После того, как я выпил последние чашки кофе, я проспал не менее 12 часов. Следующие два дня после эксперимента сопровождались следующими абстинентными симптомами:
- Отсутствие концентрации
- Вялость
- Снижение физической работоспособности
- Затуманенное сознание
- Сонливость
Самым изнурительным фактором была сонливость. Следующие два дня я спал в два раза больше обычного, то есть более 12 часов. Мой будильник мне не помог. А пока делал вид, что работаю, я чувствовал, что не приношу никакой пользы в принципе.
Заключение
Кофеиновая зависимость неожиданно сильно нарушила моё здоровье, самочувствие и работоспособность. Теперь я с уверенностью могу сказать, что пить десять чашек кофе в день было не так полезно. Но самое главное – мы обнаружили множество научных свидетельств, доказывающих, что кофеин обладает убывающей отдачей на нашу продуктивность и самочувствие. Кроме того, он усиливает тревожность и ухудшает наши мыслительные способности. Это может понизить нашу эффективность в решении ежедневных проблем, с которыми мы сталкиваемся и для разрешения которых нам нужны трезвая голова и решительность. Несмотря на то, что кофеин позволяет добиться краткосрочной эффективности (благодаря тому, что кривая энергии изменена) и справиться с дедлайнами, он не рекомендован к долгосрочному употреблению в больших дозах.
Источник: Lifehack.org. Перевела Александра Леонтьева.
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