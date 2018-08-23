Эксперимент: вот что произойдет, если пить по 10 чашек кофе в день

Я почувствовал эффект от кофеиновой интоксикации после шестой чашки и, страдая от боли в животе, подумал, может ли этот эксперимент стать фатальным. К счастью, оказалось, что смертельной дозой считается около 10 грамм кофеина. Это значит, что мне пришлось бы выпить около 130 чашек кофе, чтобы покончить с собой. Я был в безопасности.

Но в то время я не знал, что эффект от кофеиновой интоксикации проявляется, когда уровень кофеина в крови достигает 250 мг. Даже если учитывать период полураспада кофеина, который составляет около шести часов, я уже пересёк эту границу. С самого начала мне приходилось справляться с желудочно-кишечными проблемами, потом я уже боролся с бессвязным потоком мыслей и речи, беспокойством, вспышками сильного потоотделения и, позднее, с бессонницей.

В это время я работал над моей аттестацией по программе «Питание на растительной основе» и над другими проектами. Я был занят, но не продуктивен. Мне пришлось перенести практически все мои занятия\начинания.