Женщинам разрешили предохраняться с помощью мобильного приложения

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила мобильное приложение, помогающее избежать беременности. Речь идет о достаточно популярном Natural Cycles, которое определяет дни, когда необходимо либо воздерживаться от секса, либо использовать средства барьерной контрацепции. Оно использует данные о предыдущих менструациях и результаты ежедневных измерений базальной температуры тела. Девушкам, которые оформили подписку, доставляют очень точный термометр, который нужно класть под язык. Если у женщины овуляция, то градусник покажет увеличение базальной температуры.

В клинических испытаниях Natural Cycles приняли участие более 15,5 тысяч женщин. Согласно полученным результатам, при абсолютно корректном использовании приложения в течение года число незапланированных зачатий на 100 участниц (индекс Перля) составляет 1,8. С учетом типичных пользовательских ошибок данный показатель возрастает до 6,5. Неожиданно, но у презервативов этот индекс куда выше — 18.