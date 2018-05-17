«Это все гормоны»: можно ли списывать на них плохое настроение и лишний вес?
Тема гормонов вызывает очень много вопросов: некоторые винят их во всех своих несчастьях и проблемах со здоровьем. А кто-то, наоборот, явно недооценивает их влияние на организм. Вместе с врачами попытались разобраться, где тут истина. И правда ли, что именно из-за гормональных сбоев мы поправляемся, начинаем хуже выглядеть , а также портить настроение себе и другим?
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Заложница коварных гормонов княжна Тараканова опять пропустила визит к своему эндокринологу.
Надежда Фетисова
Врач-эндокринолог Северо-Западного центра эндокринологии, диетолог, кандидат медицинских наук, специалист антивозрастной медицины. Уверена, что задуматься о гормонах стоит каждому.
Как понять, что у меня с гормонами? Можно сдать тест на все сразу?
Да, сейчас модно прийти и сказать: «Меня на все гормоны проверьте». А на какие все? На все, что лаборатория делает? Я против такого подхода. Должно быть целенаправленное обследование. Важно действовать четко и понимать, для чего проводится анализ, что мы ищем, а иначе диагностика превращается в «поиск черной кошки в темной комнате».
Для каждого пациента после консультации врача должен подбираться свой список обследований. Например, если вам тридцать и вы жалуетесь на усталость и проблемы с кожей, то скорее всего вам назначат клинический анализ крови, оценку витаминного и минерального статуса, исследование функции щитовидной железы и анализ половых гормонов. Также необходим детальный анализ образа жизни.
Правда, что плохое настроение может быть из-за гормонов?
Щитовидная железа и другие эндокринные органы действительно влияют на настроение. В каких случаях проблемы с гормонами могут вызывать, например, депрессивные ощущения? Это нарушения работы щитовидной железы и надпочечников, неадекватный уровень половых гормонов, в том числе тестостерона, а также нарушение взаимодействия гормонов. При приеме оральных контрацептивов часто возникают невротические состояния. Если вы страдаете от перепадов настроения во время ПМС (плюс к этому появляются другие симптомы — безумный аппетит или отеки) — это тоже явный повод пойти к эндокринологу. Не стоит ждать, когда все перестанут с вами общаться, лучше обратиться за профессиональной помощью.
Кстати, многие удивятся, но от распада семьи может спасти не только психотерапевт, но и грамотный эндокринолог. В разводах после сорока лет вполне могут быть виноваты гормоны — я не шучу. Вы думаете, что все бесит, потому что много работы, плохо учатся дети, муж вас не понимает? А причиной всему могут быть просто возрастные гормональные изменения у обоих супругов…
Гормоны влияют на внешность?
Да, управляя гормонами, мы добиваемся прекрасных эстетических результатов! Большая часть пациенток приходит ко мне, заметив внешние изменения у своих подруг. Девушка видит, что у подруги кожа стала лучше, волосы заблестели, вообще она стала какая-то другая. И начинает допытываться: а что произошло, где была? Это не удивительно, ведь кожа — гормонозависимый орган. Вспомните подростковый период, когда лицо покрывается прыщами из-за гормональной революции. Все знают, как меняет кожу беременность и даже ПМС. Бесполезно убирать морщинку или бороться с угревой сыпью, не приведя в порядок гормональный фон.
А если я поправляюсь, в этом виноваты тоже они?
Чаще всего лишний вес связан с нарушением питания и гиподинамией. Но бывают и гормональные причины. Многие замечают, что все диеты перепробовали и, несмотря ни на что, не худеют. Часто такое происходит на пороге сорока лет. Женщины отмечают, что все как было: та же семья, та же работа, та же активность. И вдруг — плюс пять-шесть килограммов. Откуда? Тут нужно задуматься и поспешить к эндокринологу, потому что так может проявляться возрастной гормональный дефицит. Обратная ситуация — когда лишний вес начинает плохо влиять на гормоны. То есть лишний жир приводит к нарушению работы эндокринных огранов и вторичным гормональным нарушениям.
А само питание может повлиять на эндокринную систему?
Да, поэтому хорошо, когда эндокринолог дополнительно владеет знаниями по диетологии. Небольшие проблемы можно поправить питанием. Простой пример: перестаем пить по пять чашек кофе в день и восстанавливаем работу надпочечников. Жизнь часто меняется фантастическим образом — вы снова бодры и веселы. Также витаминотерапия является зачастую волшебной палочкой в восстановлении гормонального фона.
Нужно ли всем бывать у эндокринолога?
Мне кажется, что теперь недостаточно иметь личного стоматолога или семейного врача. Если хочешь сохранить здоровье, нужно подружиться с эндокринологом (и я об этом твержу постоянно!) Что абсолютно недопустимо? К сорока годам не побывать у эндокринолога. И поход к нему — это не разовая акция. Особенно когда речь идет об антивозрастной медицине. Возраст и гормональные изменения — это взаимосвязанные процессы. Но сейчас эти изменения наступают все раньше. Важно не опоздать и вовремя начинать профилактику старения, тем более что сейчас у нас много возможностей для лечения. Например, препараты биоидентичных гормонов, которые позволяют проводить безопасную терапию. Эндокринология — это не какое-то шаманство, а научно обоснованная область медицины!
Елена Манова
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Считает, что не стоит все списывать на гормоны.
Можно проверить все гормоны сразу?
Я считаю, что комплексное эндокринологическое обследование — это в корне неправильно. С точки зрения клиник и лабораторий, это безумно выгодный шаг. Но здравого смысла тут нет. Что мы будем делать с этим полотном обследования, где будут нелепые и не подходящие к клинической ситуации и к этому пациенту исследования? Бездумные анализы приводят к гипердиагностике, и в сознании человека фиксируется ощущение того, что он болен. А это неправильно — человек не должен ощущать себя больным!
Правда, что пора задуматься о личном эндокринологе?
Я не согласна с тем, что здоровым людям нужен личный эндокринолог. Если у вас нет значительных эндокринных нарушений — остановитесь на семейном терапевте. Повальная мода на гормоны все же слишком раздута. Да, эндокринная система — наш важный регулятор (наравне с нервной и иммунной). Но мы знаем в этой области значительно меньше, чем не знаем. Загадок еще много! Еще не люблю такое понятие, как гормональный фон. Когда так говорят, наверное, имеют в виду какое-то правильное содержание в организме всех гормонов. Но на самом деле их уровень меняется постоянно и очень быстро.
В депрессиях виновата щитовидная железа?
Запомните: в медицине не бывает одной причины и одного следствия. Нельзя говорить о том, что только нехватка гормонов щитовидной железы приводит к тому, что у человека депрессивное состояние. Ко мне часто приходят пациенты по направлению от психотерапевта (именно к нему нужно обратиться изначально), но далеко не всегда мы выделяем гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы). И далеко не всегда его компенсация приводит к излечению от депрессии, блестящим глазам и порхающей походке. Это может быть только одной из причин депрессивного состояния. Но крайне редко и чаще всего не единственной.
Что может указывать на проблемы с гормонами?
Если у человека слабость и утомляемость в утренние часы и он никак не приходит в себя в течение дня — это косвенные признаки надпочечниковой недостаточности, стоит проверить их работу. Если с утра встает бодрый и энергичный, а уже после обеда никакой — возможно, это говорит о патологии щитовидной железы. Если человек стремительно худеет — это может быть тиреотоксикоз (повышение уровня гормонов щитовидной железы). Если беспричинно полнеет — то стоит также проверить гормоны щитовидки, речь может идти об их нехватке. Но ни в одном случае нельзя ставить знак равенства — все это может быть и по другим причинам.
Причина лишнего веса в гормональном сбое?
На самом деле лишний вес из-за проблем с гормонами — это редкая история. Всего в 5% случаев причиной лишнего веса являются эндокринные заболевания. Если человек каждый день съедает лишний кусок хлеба, то за год прибавит семь килограммов (я не шучу). И какое отношение это имеет к эндокринологии? Легче найти причину в болезни, чем прилагать собственные усилия, чтобы что-то изменить в своей жизни и похудеть. Другое дело, если за пару месяцев прибавили двадцать килограммов, тут нужно копья ломать, идти к эндокринологу и искать причину. Такое ведь не наешь.
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