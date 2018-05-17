Как понять, что у меня с гормонами? Можно сдать тест на все сразу?

Да, сейчас модно прий­ти и сказать: «Меня на все гормоны проверьте». А на какие все? На все, что лаборатория делает? Я против такого подхода. Должно быть целенаправленное обследование. Важно действовать четко и понимать, для чего проводится анализ, что мы ищем, а иначе диагностика превращается в «поиск черной кошки в темной комнате».

Для каждого пациента после консультации врача должен подбираться свой список обследований. Например, если вам тридцать и вы жалуетесь на усталость и проблемы с кожей, то скорее всего вам назначат клинический анализ крови, оценку витаминного и минерального статуса, исследование функции щитовидной железы и анализ половых гормонов. Также необходим детальный анализ образа жизни.

Правда, что плохое настроение может быть из-за гормонов?

Щитовидная железа и другие эндокринные органы действительно влияют на настроение. В каких случаях проблемы с гормонами могут вызывать, например, депрессивные ощущения? Это нарушения работы щитовидной железы и надпочечников, неадекватный уровень половых гормонов, в том числе тестостерона, а также нарушение взаимодействия гормонов. При приеме оральных контрацептивов часто возникают невротические состояния. Если вы страдаете от перепадов настроения во время ПМС (плюс к этому появляются другие симптомы — безумный аппетит или отеки) — это тоже явный повод пойти к эндокринологу. Не стоит ждать, когда все перестанут с вами общаться, лучше обратиться за профессиональной помощью.

Кстати, многие удивятся, но от распада семьи может спасти не только психотерапевт, но и грамотный эндокринолог. В разводах после сорока лет вполне могут быть виноваты гормоны — я не шучу. Вы думаете, что все бесит, потому что много работы, плохо учатся дети, муж вас не понимает? А причиной всему могут быть просто возрастные гормональные изменения у обоих супругов…