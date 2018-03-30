Какие продукты на самом деле полезно есть весной — объясняет диетолог
Весной нужно по-особому подойти к своему питанию - так, чтобы одновременно восполнить дефицит витаминов, снизить увеличившийся за зиму вес и постараться укрепить иммунитет. Диетолог и доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ Анна Турушева рассказала, какие продукты стоит обязательно включать в свой рацион.
Овощи и фрукты белого и зеленого цвета
Это цветная капуста, груши, яблоки, бананы, чеснок, зелень, брюссельская капуста, артишоки. В этих продуктах присутствуют бета-глюканы, кверцитин, аллицин — соединения, стимулирующие работу иммунной системы. Весной, когда заболеваемость ОРВИ остается на высоком уровне, они особенно необходимы. Также в овощах и фруктах белого и зеленого цвета много витамина С, фолиевой кислоты и магния.
Замороженные овощи
Дело в том что водорастворимых витаминов в овощах и фруктах больше всего осенью (когда собирается урожай), а к весне их становится все меньше и меньше. Если же овощи и фрукты сразу же после сбора были заморожены, то витамины в них сохранятся. Поэтому в весенний период замороженные овощи могут оказаться даже полезнее, чем свежие.
Продукты с витамином D
Это молоко, лосось, сардины, морковь, брокколи, шпинат. Витамин D — пожалуй, самый важный и дефицитный для петербуржцев витамин (потому что его основным источником является солнечный свет). Можно также употреблять витамин D в форме капель — так он тоже будет усваиваться.
Корюшка
Это кладезь полезных витаминов и микроэлементов: в ней много кальция, фосфора, селена, витамина B12, омега-3, магния. Кроме того, это некалорийный продукт — в 100 граммах корюшки всего 82 килокалории, 15 граммов белка и 2 грамма жира.
Продукты с фолиевой кислотой (шпинат и латук)
Следите за тем, чтобы включать в рацион продукты с фолиевой кислотой (так еще называют витамин B9) - ее низкое содержание в организме ассоциировано с депрессией.
Продукты-психотерапевты (орехи и сыр)
Продуктами-психотерапевтами называют продукты, содержащие триптофан - аминокислоту, необходимую для синтеза «гормона счастья» серотонина. А он, в свою очередь, отвечает за наше самочувствие и настроение.
Продукты, богатые витамином С
Это, конечно же, цитрусовые, а также красный болгарский перец — чемпион по содержанию витамина С.
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