Какие продукты на самом деле полезно есть весной — объясняет диетолог

Замороженные овощи

Дело в том что водорастворимых витаминов в овощах и фруктах больше всего осенью (когда собирается урожай), а к весне их становится все меньше и меньше. Если же овощи и фрукты сразу же после сбора были заморожены, то витамины в них сохранятся. Поэтому в весенний период замороженные овощи могут оказаться даже полезнее, чем свежие.