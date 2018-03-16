«Не будешь мыть руки – заболит живот»: 7 типовых ошибок родителей, которые ведут ребенка к врачу

Советы для родителей

1. Никогда не пугайте детей врачами, уколами и больницами. Сами того не замечая, родители формируют детские страхи: не будешь мыть руки – заболит живот и попадешь в больницу, будешь плохо себя вести – отведу на уколы, не будешь чистить зубы – пойдешь к стоматологу и т.д. Наоборот, нужно подчеркивать, что доктор – добрый, что он помогает выздороветь. Доктор должен быть для ребенка всегда положительным героем.

2. Проигрывайте или проговаривайте дома ситуации, которые будут происходить на приеме у врача (в зависимости от возраста ребенка). Если, например, собираетесь к ЛОРу – расскажите, что он будет смотреть уши, горло и нос, посветите фонариком, послушайте дыхание и сердцебиение. Поменяйтесь ролями, дайте ребенку побыть доктором.

3. Будьте спокойны сами - нервозность и беспокойство передаются ребенку. Постарайтесь спланировать визит к врачу так, чтобы поход в клинику (дорога, время ожидания) был насколько это возможно комфортным. Постарайтесь не опаздывать, не торопиться, исключить дополнительные источники тревоги.

4. Постарайтесь не говорить перед визитом: будет «не больно», «не страшно». Потому что ребенок услышит только «больно» и «страшно». Но при этом никогда не обманывайте, говорите правду. Если предстоит какая то неприятная процедура, например, забор крови или укол, объясните, зачем это нужно и скажите, что будет неприятно, но сделать надо, и все быстро пройдет. Внезапная, неожиданная боль оборачивается для ребенка еще большим стрессом и предательством со стороны родителей чем та, о которой его предупредили. Иначе он и впредь будет ждать боли при любой медицинской манипуляции.